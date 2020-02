Zwischen Kongo und Elbe – „Am Fluss der Zeit“ im tjg Dresden

Dresden/Brazaville

Roph Mayindou und sein Freund Latrique sind auf dem Weg zum Fluss. Die Wassermassen des Kongos schieben sich an der Landschaft von Brazzaville vorbei, an einer Stromschnelle verwandeln sie sich zu weißem, tobendem Schaum. Wie schon so häufig springen Roph und Latrique ins Wasser, an derselben Stelle wie immer. Roph taucht wieder auf, sein Freund nicht. Latrique ist in den unberechenbaren Fluten des Kongos ertrunken. Erst Stunden später wird sein toter Körper am Ufer geborgen.

Dies ist eine der Flussgeschichten, die das Theater Junge Generation (tjg) und die Compagnie Freaks und Fremde am Mittwoch bei der Premiere von „Am Fluss der Zeit – au fleuve du temps“ erzählen. Die Inszenierung von Heiki Ikkola ist ein Projekt der Dresdner Städtepartnerschaft mit Brazzaville in der Republik Kongo, welche 1975 ihren Anfang fand. Sie ist eine „theatrale Begegnung“ zwischen zwei Kulturen und zwei Flüssen, dargestellt in Puppen- und Schauspiel, Musik und Tanz.

Der Flussgeist tobt durch die Inszenierung

Dabei teilen sich fünf Kongolesen und vier Deutsche die Bühne. Einer von ihnen ist Arthur Batoumeni. Seit mehr als dreißig Jahre arbeitet er am Theater. Als er von „Am Fluss der Zeit“ hörte, wurde er neugierig. „Das Theater im Kongo ging immer in eine ganz bestimmte ideologische und ästhetische Richtung“, sagt Batoumeni. „Mit dem Projekt am tjg wollte ich meinen Horizont erweitern, neue Formen lernen, Geschichten zu erzählen.“

Als Kind einer Fischer-Familie ist Batoumeni mit dem Kongo aufgewachsen. Wasser prägte sein ganzes Leben, sagt er, Flüsse, Bäche, Seen. Egal, wo er hinkomme, sein erster Impuls sei, das Wasser zu suchen. „Ein Leben fernab vom Fluss kann ich mir nicht vorstellen.“

Und dann ist da Grâce Leko, die auch ihre ganz eigene Flussgeschichte hat. Wie die anderen Kinder wollte sie immer im Kongo baden. Doch ihre Mutter hätte es ihr stets verboten. Warum, wollte die Tochter wissen. „Weil du daher kommst.“ Grâce verstand nicht. Eines Tages widersetzte sie sich dem Verbot ihrer Eltern und sprang in den Fluss. Dabei wäre sie beinahe ertrunken. „In diesem Moment habe ich verstanden, was meine Eltern meinten“, sagt Grâce. Immer wieder hätte ihre Mutter den Fluss angefleht, ihr ein Kind zu schenken, bis sie endlich schwanger wurde. „Und man sagt, der Fluss holt sich zurück, was er gegeben hat.“

Wie mächtig der Kongo ist, weiß auch Roph Mayindu, spätestens seitdem sein Freund Latrique sein Leben in den Wassermassen verlor. Heute tobt er als Flussgeist durch die Inszenierung. Dabei verkörpern seine lauten Schläge auf die Trommel die furchteinflößenden Fluten mindestens genauso wie sein Kostüm. „Mein Plan war es, seine menschliche Form auszulöschen“, sagt Kostümbildner Jean-Cédric Sow über die Rolle des Flussgeists, für den er ein Gewand aus unzähligen Streifen aus Müllsäcken designte. „Und ich wollte ihm etwas Fließendes verleihen und dieses Rascheln, das einen leicht an das Wasser erinnert.“ Außerdem symbolisiere das Kostüm das Thema der Wiederverwertung, welches im Kongo derzeit eine große Rolle spiele.

Geschichten vom Kongo und der Elbe

35 mal so breit und an manchen Stellen bis zu 220 Meter tief – größentechnisch wirkt der Kongo wie ein Riese im Gegensatz zur Elbe in Dresden. „Die Elbe ist eher wie einer dieser Nebenflüsse des Kongos“, sagt Grâce Leko. „Um ihr Geräusch zu hören, muss man sehr aufmerksam sein. Den Kongo, den hört man einfach überall.“ Und dennoch haben beide Flüsse etwas gemein. So bildet der Kongo die natürliche Grenze zwischen Brazzaville (Republik Kongo) und Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) ähnlich wie die Elbe bis 1989 an mancher Stelle zwei deutsche Staaten voneinander trennte.

Und so erzählt „Am Fluss der Zeit“ auch von jenen Geschichten, die sich an der Elbe abspielten, vom 13. Februar 1945, als die Stadt in Flammen stand, und vom Jahr 2002, dem Jahr, in dem die Flut kam.

Heiki Ikkolas Inszenierung erzählt vom Fluss, der persönliche Geschichten und historische Ereignisse wie Treibgut mit sich reißt und ans Ufer spült. Die Sprachen fließen dabei: Deutsch, Französisch, Kongo und Lari. Für kommunikative Schwierigkeiten sorge das keineswegs, wie Grâce Leko sagt. „Wir sind mittlerweile wie eine Familie zusammengewachsen. Da kann man sich immer irgendwie unterhalten, mit und ohne Sprache.“

Premiere: Mittwoch, 19.30 Uhr im tjg, Studiobühne

www.tjg-dresden.de

Von Laura Catoni