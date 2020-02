Der Wirbel um den Brexit konnte an Michael Halstead, dem seit zwei Jahrzehnten in Dresden lebenden Briten, nicht spurlos vorbeigehen. Halstead, Kopf des Eclectic Theatre, schrieb sich den Frust über seine Heimat von der Seele. Ergebnis ist die Dokumentar-Farce „Oh! What a lovely Brexit!“, die ihre Uraufführung im Theaterhaus Rudi feierte.