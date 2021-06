„Zwinger Xperience“: Eine Zeitreise durch 300 Jahre Geschichte

Dresden

Ein „komplett neues Museum und ein neues Highlight im Zentrum“ habe Dresden bekommen, da ist sich Christian Striefler, der Geschäftsführer der Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten gGmbH (SBG), sicher. Zu finden ist dieses neue Museum im Zwinger, genauer gesagt in der Bogengalerie L und im Französischen Pavillon der barocken Anlage.

Was zu sehen ist? Nun, ein „Ausstellungserlebnis“ zur Geschichte des Dresdner Zwingers, zu der man im laut Striefler „bekanntesten Gebäude Dresdens, ja des Freistaats Sachsens, bislang nirgendwo etwas erfuhr“. Der Titel der Schau lautet (etwas sperrig wie vielleicht auch überfrachtet) „Zwinger Xperience – Macht. Epochen. Dimensionen. Eine Zeitreise“. Die Aufbereitung der knapp über 300-jährigen Geschichte des Zwingers erfolgt nicht über das Zurschaustellen von alten Stichen, Zeichnungen oder mit gebührender Aufmerksamkeit zu lesenden Texttafeln, sondern vorwiegend multimedial.

Vier Kilometer Strom- und Datenkabel

Mit der „Zwinger Xperience“ und der schon seit 2019 real existierenden „Festung Xperience“ möchte man laut Striefler dazu beitragen, „Geschichte zeitgemäß und zukunftstauglich zu präsentieren“. Nach zehn Jahren des Forschens und Vorbereitens hofft man auf diese Weise nicht nur einschlägig interessierte Spezialisten, sondern ein Massenpublikum, gerade auch Jüngere, in die Schau zu bekommen. „Gefaked“ sei nichts, allenfalls „fünf Prozent Fantasie“ seien im Spiel, was das Spektakel angehe.

Zum Einsatz kommen ein 360-Grad-Audiosystem und 15 Hochleistungs-Laserprojektoren, die überaus zum Staunen bringende Bilder auf Leinwände „werfen“. Wer mal in Disney World war, wird müde grinsen, was hiesige Verhältnisse angeht, ist „Zwinger Xperience“ aber nicht schlecht geraten.

Virtuelles Formationsreiten im Zwingerhof_ Für Dresden top, in Disney World wäre die Grafik eher flop. Quelle: Anja Schneider

Fast vier Kilometer Strom- und Datenkabel wurden verlegt. Stellt man sich auf eine Plattform, dann schwirrt man praktisch aus Vogel- oder Drohnenflugperspektive über den Zwinger. Und das nicht nur über seine heutige Gestalt. Man bekommt auch zu sehen – und zwar farblich weiß abgesetzt –, was August der Starke sonst noch so geplant hatte. Zeigte seine erste Entwurfsskizze von 1709 noch ein bescheidenes Terrassenhalbrund, das in die Böschung des Festungswalls eingebettet werden sollte, wurden seine Pläne nämlich bald viel, viel größer, fast maßlos. Bei diesem Konglomerat an Bauwerken inklusive eines schmucken Schlosses, bei dem mehr als nur ein Hauch von Gigantomanie in der Luft liegt, wäre der Zwinger zunächst „nicht mehr“ als eine nach Norden zur Elbe hin offene Anlage mit sechs Pavillons, Galerien und vier Brunnen, also nicht mehr als eine Art besserer Vorhof gewesen – nur um dem großen Vorbild Versailles nacheifern zu können.

Millionen-Investitionen in das Projekt und den Zwinger selbst

Vor Augen geführt wird zudem, wie August der Starke zu feiern wusste, war das Grundprinzip bei der Konzeption des Spektakels doch nicht zuletzt, es Besuchern zu ermöglichen, „anhand einer Story in ein Spektakel abzutauchen“, wie Dirk Welich sagte, der Projektleiter und Kurator der „Zwinger Xperience“.

Insgesamt investierte man seitens der SBG drei Millionen Euro in die Forschung, Programmierung sowie die Entwicklung und Installation der Medientechnik der „Zwinger Xperience“. Der Freistaat wiederum hat seit der Wiedervereinigung knapp 200 Millionen Euro in die Sanierung des Zwingers investiert, wobei für den Ausbau der Bogengalerie L und des Französischen Pavillons 14,3 Millionen Euro zu Buche schlugen. Die Bauzeit betrug laut Ulf Nickol, dem Leiter der Niederlassung I des sächsischen Immobilien- und Baumanagements (SIB), drei Jahre. Die Herausforderung war, „neue die Anforderungen, die an ein modernes Museum gestellt werden, in ein authentisches Gebäude hineinzubekommen“. Die Räumlichkeiten wurden laut Nickol nicht nur „grundlegend saniert“, sondern erstmals auch mit Heizung (für den Winter) und Kühlung speziell für die nicht unerheblich Wärme ausstrahlenden Technik ausgestattet. Auch an einen neuen Aufzug für Behinderte wurde gedacht.

Ein bisschen zu lesen gibt es durchaus. So erfährt man etwa zu den Reiteraufzügen zur Fürstenhochzeit von 1719: „Der Wechsel von der Windmühle im Doppelkreuz ist besonders anspruchsvoll.“ Es bedurfte geübter Formationsreiter, die ihre Pferde passgenau zu kontrollieren wussten, auf dass es nicht zur Knäuelbildung kam.

Kleine Fehler und ein großes Manko

Alles in allem ist das „Zwinger Xperience“-Spektakel durchaus ein „Must See“, wie es neudeutsch so schön heißt. Es wirkt aber auch ein bisschen geleckt und hier und da dann doch unglaubwürdig. Getragen wird von den Leuten, die den Zwinger bevölkern, in der Regel barocke Hofkleidung – was bei der Darstellung von Gottfried Sempers Forumsplan von 1842 gar nicht geht, denn die Mode hatte sich deutlich weiter entwickelt und nun flanierten auch mehr oder minder bürgerliche Schichten im entsprechenden Habit durch den Zwinger.

So wird die „Zwinger Xperience“ benutzt. Quelle: Anja Schneider

Nicht ein einziges Pferd bei den Reiteraufzügen beim Hochzeitsspektakel „äpfelt“ oder pisst (vor Aufregung), die Erfahrung hat einen gelehrt, dass das wider die Natur ist. Auch haben sämtliche Rösser eine Schritttechnik drauf als hätten sie die spanische Hofreitschule mit summa cum laude abgeschlossen. Ebenso nimmt man es nicht ab, dass die halbe Hundertschaft an uniformierten Hofgärtnern bei der Hege und Pflege der einst im Zwinger aufgestellten Orangenbäumchen schwarzen Hut und Weste ausnahmslos nicht ablegte.

Ein absolutes Ärgernis ist, dass man nicht den Mut aufbrachte, ein großes Foto zu präsentieren, das dokumentiert, wie der Französische Pavillon bis zur Zerstörung beim Bombenangriff vom 13./14. Februar 1945 aussah. Hatte man Scheu, sich dem Vergleich auszusetzen? Zur Geschichte des Zwingers gehört nun mal auch, dass seine Räumlichkeiten inklusive des Französischen Pavillons einst auch innen deutlich von barocker Pracht geprägt waren.

Öffnungszeiten (ab morgen): Mo-So 10-18 Uhr, Letzter Einlass 17 Uhr, Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro, Kinder 6-16 Jahre & Schulklassen: 3 Euro)

Von Christian Ruf