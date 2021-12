Zwickauer Kunstverein im Visier von Rechtsextremen

Zwickau

In Sorge über die nicht abreißende Kette von Nachrichten zu Aktionen der rechten Szene gegenüber dem Kunstverein Freunde aktueller Kunst wendete sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine (ADKV) schon Ende Oktober an die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau. Der ADKV bat Constanze Arndt (Bürger für Zwickau) dringend, „in dieser Sache eine klare öffentliche Position zu beziehen und dem Kunstverein die notwendige Unterstützung zur sicheren und angstfreien Durchführung seiner Arbeit zu geben.“

Bedrohung und Angst gehören seit Jahren zur Tagesordnung

Auf diese Unterstützung wartet Klaus Fischer, der Vorsitzende des Vereins, immer noch. Eigentlich möchte er sich nur über die Arbeiten des gebürtigen Zwickauers und weltweit bekannten Fotokünstlers Thomas Florschuetz unterhalten. Doch Montag für Montag, so auch an diesem wieder, marschieren an dem Kunstverein sogenannte Spaziergänger entlang – Querdenker gemeinsam mit Neonazis.

Auch zur Ausstellungseröffnung vor einem Monat kamen sie, verbreiteten Angst und attackierten ein Kamerateam. Für Klaus Fischer gehört dies seit drei Jahren schon zur Tagesordnung. „Angefangen hat es mit der großen Malereiausstellung, als wir 75 Namen von Leipziger Künstlern auf unsere Fensterscheibe geplottet haben,“ erklärt er. Natürlich seien unter diesen 75 Namen auch ausländisch klingende dabei gewesen. Wen wundere es bei solch einer großen Ausstellung?

Scheibe des Kunstvereins "Freunde aktueller Kunst" in Zwickau, die Neonazis zu Aktionen gegen den Verein motivierte. Quelle: dpa

Klaus Fischer weiter: „Und dann kamen eben auch diese hiesigen Nazifachkräfte und haben gesagt: Dies ist eine deutsche Galerie. Wieso stellen hier Ausländer aus?“ Seitdem ist der Zwickauer Verein Freunde aktueller Kunst regelmäßig Bedrohungen ausgesetzt.

Es sind Eskalationen wie diese, von denen der ADKV der Oberbürgermeisterin berichtet. Auch die Vernissage der Ausstellung der international renommierten Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist im Juli sei empfindlich gestört worden. Lange hätten die Spaziergänger mit Plakaten vor dem Verein gestanden, störten mit Trommeln und Sprechchören. Aus der Eskalation aber seien längst Bedrohungen geworden, berichtet Klaus Fischer: „Man kann das nicht wegdrängen. Auf einer Scheibe stand auch schon: Fischer, wir kriegen dich. Oder es wurde hier laut gerufen: Kommen Sie raus! Wir wissen, Sie sind da! Das hat schon sehr begrenzten Unterhaltungswert.“

Nur wenige Akteure und Betroffene – ist das Problem damit nichtig?

Constance Arndt kennt das Problem des Vereins, von rechtsextremen Strömungen in der Stadt will die Oberbürgermeisterin dennoch nicht sprechen. Sie weist auf die Bemühungen der Stadt Zwickau hin, erwähnt das Demokratiebündnis der Stadt und auf andere Aktionen gegen rechts. Sie erklärt aber auch: „Die Statistik der Polizei sagt nicht, dass Rechtsextremismus ein flächendeckendes Thema in der Stadt Zwickau sei.“ Es seien nur wenige Menschen, an die 20, die vor dem Kunstverein marschieren und nur wenige, die sich davon bedroht fühlen würden. Klaus Fischer erschreckt diese Haltung. Man könne doch das Problem nicht mit so einer Zahl harmlos und klein reden. Er sagt: „Das ist eine Taktik. um einfach zu sagen: Nein, Zwickau ist überhaupt nicht betroffen von rechtsradikalen Bedrohungen.“

Die Oberbürgermeisterin erklärt ihre Haltung so: „Ich will ja nur das wahre Bild meiner Stadt wiedergeben und das ist eben so, dass ich nicht für alle Zwickauer sprechen kann, wenn ich sage, jeder ist hier rechtsextremistischen Angriffen ausgesetzt oder die Stadt Zwickau ist eine rechtsextreme Stadt. Das spiegelt es nicht wider.“ Diesen Montagabend überzeugte sich Constance Arndt persönlich von der Situation, sprach mit einigen der Spaziergänger.

Constance Arndt Quelle: Eibner-Pressefoto / Koehler / imago

Kurzfristig lud sie deshalb auch den Kunstverein ins Rathaus, bot den Freunden aktueller Kunst Unterstützung an. Das Gespräch sei freundlich gewesen, es hätte auch einen Konsens gegeben, am guten Ruf der Stadt Zwickau gemeinsam zu arbeiten, berichtet Klaus Fischer. In Zukunft wolle die Oberbürgermeisterin dezidiert gegen rechts arbeiten und im Gespräch mit den Betroffenen bleiben. Wie das im Detail aussehen könnte, darüber wurde gestern nur sehr vage gesprochen.

Unterstützung aus Dresden und Chemnitz

Inzwischen melden sich auch sächsische Museumsdirektoren zu Wort, wollen so den Verein unterstützen. Die Leiterin des Kunsthauses Dresden Christiane Mennicke-Schwarz findet die Vorfälle in Zwickau erschreckend. Sie sagt: „Dass wir in unserer heutigen Zeit Menschen erleben, die Verhaltensmuster aus den 30er Jahren aufgreifen, das ist beängstigend. Einen Kunstverein belagern, durch physische Präsenz unter Druck setzen und durch Parolen bedrohen. Das erinnert sehr stark an die 30er-Jahre in Deutschland.“

Sehr deutliche Worte kommen auch aus den Kunstsammlungen Chemnitz. Generaldirektor Frédéric Bußmann appelliert an das Stadtoberhaupt und bittet sie, sich klar und deutlich abzugrenzen. „Sie müssen als das benennen, was es ist, nämlich eine unverhältnismäßige, schlimme Einschüchterung des Kunstvereins und des Betreibers sowie ein Angriff gegen die Demokratie.“

Der Kunstverein Zwickau genießt in Mitteldeutschland einen exzellenten Ruf. Auch wegen seiner klaren Haltung gegen rechts. Der ADKV wartet übrigens seit dem 27. Oktober auf eine Antwort der Oberbürgermeisterin. Vielleicht schreibt sie den Brief ja jetzt – nach dem gestrigen Gespräch.

https://www.freunde-aktueller-kunst.de/

Von Adina Rieckmann