Zwei Wochen geöffnet: Sächsische Museen ziehen vorsichtige Bilanz

Seit dem 4. Mai dürfen Sachsens Museen wieder für ihr Publikum öffnen, es ist ein gestaffelter Versuch der mählichen Rückkehr in einen Normalbetrieb. Nach den ersten zwei Wochen ziehen die Einrichtungen eine verhalten positive Bilanz, aber auch Enttäuschung ist zu vernehmen.

Die Städtischen Museen Dresdens hatten pro Woche ca. 400 Besuche, das Stadtmuseum und die Städtische Galerie zählten jeweils mehr als 100 Interessierte, die sich alle, wie die angefragten Museen und Galerien übereinstimmend bestätigen, verständnisvoll und diszipliniert verhalten hätten.

Es kommen mehr als erwartet

Diejenigen, die kamen, waren froh, wieder ins Museum gehen zu können, sagt Gisbert Porstmann, Direktor der Städtischen Museen, und betont: „Museen sind beispielhafte Orte für das gesellschaftliche Miteinander in einem realen öffentlichen Raum während und nach der Corona-Zeit. Die Gesellschaft öffnet sich erst langsam wieder für gemeinschaftliche Unternehmungen und Erfahrungen. Daher gilt es, sensibel mit den Notwendigkeiten und gesellschaftlichen Bedürfnissen umzugehen.“

„Wir haben uns sehr gefreut, dass bei den Kunstsammlungen Chemnitz am Theaterplatz gleich am 4. Mai tatsächlich die ersten Besucher vor der Tür standen“, erklärt Generaldirektor Frédéric Bußmann auf DNN-Anfrage und kündigt an, dass ab sofort nun auch das Museum Gunzenhauser und das Schloßbergmuseum zu besichtigen sind. „Insgesamt kommen mehr, als wir erwartet haben“, aber natürlich seien die Besucherzahlen durch den Ausfall aller Veranstaltungen, der Vermittlungsprogramme, auch für Familien und Schüler, im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

Chemnitz : 100. Geburtstag der Kunstsammlungen neu denken

Erfreulicherweise haben öffentliche und private Leihgeber der Verlängerung der Sonderausstellungen „ Paris 1930. Fotografie der Avantgarde“ und „ Clara Mosch und Ralf-Rainer Wasse“ zugestimmt. In diesem Jahr wollten die Kunstsammlungen Chemnitz ihren 100. Geburtstag als städtische Institution mit einem Festakt und Bürgerfest am Pfingstwochenende groß feiern. „Das müssen wir jetzt neu denken“, so Bußmann. Die Ausstellung, die in allen Ebenen der Kunstsammlungen am Theaterplatz stattfindet, soll nun am 25. Juli beginnen. „Auch wollen wir dann Mitte August die Public-Art-Ausstellung ,Gegenwarten | Presences’ mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern im öffentlichen Stadtraum von Chemnitz zeigen und hoffen gerade hier, weil es eben im Außenraum stattfindet und damit nicht nur Corona-sicherer, sondern auch umsonst und draußen, auf eine gute Resonanz“, schaut der Generaldirektor in die nähere Zukunft.

Massiv Absagen von Gruppenreisen

Die Städtischen Museen Zittau konstatieren nach sehr verhaltenem Beginn nun eine leichte Steigerung. 62 Gäste sahen in den vergangenen zwei Wochen das Große Zittauer Fastentuch im Museum Kirche zum Hl. Kreuz; 76 wurden im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster gezählt – im Vergleichszeitraum 2019 waren es hier 600, bilanziert Sprecherin Daniela Schüler. Der bisher erfolgreichste Tag sei der Internationale Museumstag gewesen, der mit freiem Eintritt und der neuen Kabinettausstellung „ Fritz Haselbach (1910-1943). Ein Südlausitzer Landschaftsmaler“ lockte.

Allerdings schlägt auch für die Zittauer Ausstellungen ganz besonders der Wegfall touristischen Publikums zu Buche, es gebe massiv Absagen von Gruppenreisen. Dass die Einrichtungen die Kontaktdaten der Besucher zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten in Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 erfassen, habe zu Nachfragen geführt, verweigert habe sich allerdings keiner. Kenntnisbringender Nebeneffekt: „Wir konnten somit auch gut die Herkunft unserer Besucher nachverfolgen. Diese stammen aus der näheren Umgebung ( Zittau, Zittauer Gebirge, Landkreis Görlitz), aber auch aus Dresden konnten wir Besucher begrüßen, die extra wegen der Sonderausstellung ,entKOMMEN. Das Dreiländereck zwischen Vertreibung, Flucht und Ankunft’ gekommen waren. Ebenso gab es bereits Anreisen aus Bayern und Köln“, so Schüler.

Von täglich 800 Besuchern auf 100

„Wir haben den Start sehr gewünscht und in der Schließzeit schon die Hygienevorschriften umgesetzt“, sagt Patrizia Meyn, Geschäftsführerin der Augustusburg/ Scharfenstein/ Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH. Dennoch stellt sich schon eine gewisse Ernüchterung ein: „Mir war bewusst, dass wir nicht sofort an die erfolgreichen Monate vor Schließung anknüpfen konnten, doch ich war enttäuscht, das nur vereinzelt die Besucher den Weg zu uns gefunden haben.“

Schlösser und Burg seien ja Ausflugsziele; dass nun seit diesem Wochenende auch Gastronomie wieder möglich sei, habe sich positiv niedergeschlagen. In den ersten beiden Wochen haben „Die Sehenswerten Drei“ insgesamt 4335 Gäste begrüßen können, das seien ca. 46 Prozent weniger als im Vorjahr. „Unsere Sonderausstellung ,Ausgetrickst – Die spektakuläre Illusionen-Ausstellung’ trifft es besonders hart. Vor der Schließung kamen täglich bis zu 800 Besucher. Jetzt sind es, auch aufgrund der Einhaltung der Zugangsbeschränkung, nur noch 100.“

Doch sie sei zuversichtlich, dass „ab Pfingsten auch Touristen wieder den Weg zu uns finden und wir in den Sommermonaten und dem Rest des Jahres mit mehr Besuchern rechnen können“, so die Geschäftsführerin. Der Umsatzverlust aber sei nicht wieder aufzuholen. „Die Menschen wägen genau ab, was sie unternehmen und mit wem. Auch die finanzielle Situation jedes einzelnen wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Kunst und Kultur zu konsumieren ist geistige Nahrung, die, wenn es finanziell eng wird, ausgesetzt werden kann“, befürchtet Patrizia Meyn. „Durch bedingte Kurzarbeit und auf uns zukommende Arbeitslosigkeit wird das Geldausgeben im Kulturbereich schwieriger. Wir werden Jahre brauchen, um den Stand vom Beginn des Jahres wieder zu erreichen.“

Hoffen auf den nationalen Tourismus

Und das Flaggschiff der sächsischen Museen, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden? Nach ersten Erfahrungen zeigt sich Dirk Burghardt, Kaufmännischer Direktor der SKD, verhalten optimistisch. Das Publikum mit durchschnittlich 300 Besuchern pro Tag im Semperbau am Zwinger habe sich sehr erfreut zur Wiedereröffnung geäußert, sich mit zwei Stunden und mehr länger als erwartet in den Alten Meistern aufgehalten und die Einschränkungen beim Besuch zum Schutz der Gesundheit allesamt akzeptiert. „Nach ersten Einschätzungen der Touristiker wird es mindestens bis weit in das nächste Jahr dauern, bis der internationale Tourismus wieder auf dem Niveau des Jahres 2019 ankommt“, so Burghardt. „Bis dahin hoffen wir neben den lokalen und regionalen Besuchern stark auf den nationalen Tourismus.”

Begonnen hatten die SKD mit dem Kunstgewerbemuseum im Bergpalais Schloss Pillnitz, dann den Alten Meistern und der Skulpturensammlung bis 1800 im Semperbau und dem Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig. Am 21. Mai soll das Völkerkundemuseum Herrnhut folgen, am 23./24. Mai das Museum für Sächsische Volkskunst mit der Puppentheatersammlung. Am Sonntag nach Himmelfahrt öffnet das Josef-Hegenbarth-Archiv in Dresden wieder, ab 30. Mai sollen dann auch Teilbereiche des Residenzschlosses wieder zugängig sein, welche im Einzelnen, das wolle man in den nächsten Tagen mitteilen, so SKD-Sprecherin Anja Priewe.

Kindermuseum soll in naher Zukunft öffnen

Zudem werde man in den kommenden Monaten neue Vermittlungsformate erproben. In einer Zeit, wo Gruppenführungen nicht möglich sind, sollen verstärkt „Livespeaker“ in den Sammlungen eingesetzt werden. Diese stünden an verschiedenen Standorten, um den Besuchern eine kurze Einführung in ein Kunstwerk zu geben und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ferner sind Outdoor-Führungen mit einer Dauer von 90 Minuten geplant, zum Beispiel „ Dresden vor 300 Jahren – Ein malerischer Stadtrundgang auf den Wegen von Bernardo Bellotto (gen. Canaletto)“ (ohne Museum).

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden verzeichnete in den ersten beiden Wochen rund 350 Interessierte in der Dauerausstellung – Tendenz leicht steigend. „Diese Zurückhaltung des Publikums überrascht uns nicht, denn wir haben den Eindruck, die Menschen haben derzeit den Kopf noch nicht frei für einen Museumsbesuch. Wir gehen aber davon aus, dass sich das Besucherverhalten in den nächsten Wochen etwas normalisieren wird“, sagt Pressesprecher Christoph Wingender. „Mit unserer neuen Sonderausstellung ,Future Food. Essen für die Welt von morgen’ machen wir ab 30. Mai zusätzlich ein attraktives Angebot, und in nicht allzu ferner Zukunft werden wir hoffentlich das Kinder-Museum wieder öffnen können. Wenn dann im Sommer die Touristen den Weg zurück nach Dresden finden und im Herbst die Schulklassen ihre Bildungsreisen unternehmen, dann wird die Welt – auch für die Dresdner Museen – wieder ein wenig anders aussehen.“

