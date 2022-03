Dresden

Lücken, Löcher, Risse – die Erfahrungen der Russlanddeutschen wollen sich nicht zu einem Gesamtbild fügen. Deshalb bleibt Schriftstellerinnen wie Melitta L. Roth nur, das Wenige aufzuschnappen und zu bewahren. Als „Scherbensammlerin“ versteht sich die Autorin, die, 1970 in Omsk geboren, 1980 mit ihren Eltern in die Bundesrepublik kam und heute in Hamburg lebt – eine Spätaussiedlerin.

Nachkommin jener deutschen Siedler, die im 18. Jahrhundert nach Russland einwanderten, 1924 ihre Autonome Sowjetrepublik der Wolgadeutschen bekamen, 1941 als „Faschisten“ abgestempelt, mit Erlass des Obersten Sowjets nach Sibirien und Kasachstan deportiert wurden. Mehr als viereinhalb Millionen von ihnen sind Angaben des zuständigen Bundesverwaltungsamtes zufolge seit 1950 nach Deutschland gekommen.

Bruchstücke

Die allermeisten eingehüllt in einen dicken Mantel des Schweigens. In der Sowjetunion durften sie nicht reden, in der Bundesrepublik interessierte sich keiner dafür. So konnten sie keine vielstimmige Erinnerungskultur ausprägen – „nur Scherben und Fragmente“, wie Melitta L. Roth in einer bewegenden Rede auf einer Fachtagung der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen im Dresdner Goethe-Institut darlegte. Das Erzählen bleibe versteckt in den Familien. „Wenn überhaupt erzählt wird.“ Und dann werde ausgelassen, entstünden schöngefärbte Legenden.

Da sei die Frau die Nimmermüde, die die Kinder durchbrachte; der Mann jener, der aus dem Nichts etwas zauberte. Stärke stehe im Vordergrund, nie Versagen. „Helden sind wichtig. Aber sie bilden das wirkliche Leben nicht ab.“ Das, weiß Melitta L. Roth, sei selten glanzvoll. „Unsere Aussteuer, das sind keine sauberen Laken, sondern schmutzige, blutbefleckte Lappen.“

Zerstörerische Kräfte

Belastendes, was nicht erzählt werde, bleibe in den Körpern, bahne sich andere Wege: „als Krankheit, Wut, Angst“. Deshalb fragt sie: „Wo bleiben die Schwachen?“ Verzweifelt versuchen Menschen wie sie an das Denken früherer Generationen heranzukommen, oft vergebens. Ein dichter Schleier hänge zwischen ihnen und ihr. Dennoch versucht sie unverdrossen, diese Vergangenheit mit den Augen jener zu sehen, die der Welt ausgeliefert sind, mit dem Blick der Besiegten.

In der kurzen Erzählung „Von wegen früher“ aus ihrem Band „Gesammelte Scherben“ lernen wir so eine alte Großmutter kennen, die ihre belastenden Erfahrungen – die Kälte, den Hunger, den Wald – vergessen möchte und sich in einer sorgfältig sauber gehaltenen Wohnung in Deutschland eingerichtet hat. Die Klagen der Ihren – „dort hat man uns alles weggenommen, hier will man uns nicht haben“ - kann sie nicht mehr erhören. Ebenso wenig ihre alteingesessenen Nachbarn, die sich über alles erregen. So bleibt sie die Fremde dazwischen.

Literarisch noch gekonnter und deshalb berührender schildert sie das in einer unveröffentlichten Erzählung: „Babulja haut ab“. Im Mittelpunkt wieder so ein Großmütterchen – russisch „Baba“, noch zärtlicher „Babulja“ –, die am Ende ihres Lebens gedanklich in ihre traumatische Vergangenheit gezogen wird, ständig aus der Wohnung ihrer Kinder abhaut, um sich auf den Weg nach Sibirien zu machen.

Dort hat man sie einst ins Lager gesperrt, weil sie fünf Kartoffeln für ihre fünf Kinder mitnahm. Noch immer will sie verhindern, dass die Kinder ins Heim kommen. Manchmal rutscht jemandem aus der Familie eine Bemerkung dazu raus. Fragt die Enkelin nach, herrscht sofort wieder dieses Schweigen. Das beschreibt sie hier sehr eindringlich.

Mit einem anderen Stoff hat die Dresdner Autorin Eleonora Hummel, im selben Jahr wie Melitta L. Roth geboren, 1981 in die DDR gekommen, vergessene Geschichte literarisch zu Tage gefördert: mit Begebenheiten um das Deutsche Theater, 1980 auf Anweisung von Partei- und Staatschef Breschnew im kasachischen Temirtau gegründet.

Mit Passagen aus ihrem Roman „Die Wandelbaren“ zeigte sie die ganze Tragik: den Mut der Schauspieler, zum ersten Mal in einem Stück jenen „Erlass“ vom 28. August 1941 über die Deportation der Wolgadeutschen auf die Bühne zu bringen. Doch bald darauf gehen fast alle ihre Zuschauer nach Deutschland. Wir kommen dem sehr nahe, weil sie das gekonnt aus der Perspektive verschiedener Beteiligter erzählt. „Ich wollte keine Laudatio auf dieses Theater schreiben“, betont Eleonora Hummel. „Mich interessierten die Geschichten der Menschen.“

Melitta L. Roth: Gesammelte Scherben. Ostbooks Verlag. 160 S., 14 Euro; ihr Internet-Blog: https://scherbensammeln.wordpress.com/author/melittaroth/

Eleonora Hummel: Die Wandelbaren. Verlag Müry Salzmann. 464 S., 24 Euro

Von Tomas Gärtner