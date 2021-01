Zurück nach Paris: Dresden restituiert das „Bildnis einer Dame als Pomona“

Dresden

Restitution ist ein bleibendes Thema im Kunstbetrieb. Meist hat es schon einen längeren Vorlauf, wenn sich Fragen zur Herkunft bestimmter Kunstwerke, meist in Museen, erst auftun, dann aufdrängen. Das Museum ist dann gut beraten, solche Bilder in die Lost Art-Datenbank einzustellen.

Vor zehn Jahren hatten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) genau das getan. Gegenstand war 2011 das Gemälde „Bildnis einer Dame als Pomona“ von Nicolas de Largillière, das unter der Lost Art-ID 447758 geführt wurde. Ziel der Veröffentlichung war das Finden weiterer Informationen zum Gemälde, um Lücken in der Provenienz des Bildes zu schließen und Berechtigte zu ermitteln. Jahre später meldete sich Pauline Baer de Pérignon bei den SKD, Urenkelin des jüdischen Bankiers und Sammlers Jules Strauss. Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Bild seinen Weg zurück findet.

Das 1928 von Strauss erworbene Kunstwerk kommt damit also wieder nach Paris, wie der Museumsverbund mitteilte. Das Gemälde zeigt eine als Göttin der Baumfrüchte verkleidete Dame in einer Szene aus Ovids Metamorphosen. Sein Verbleib war der Familie über Jahrzehnte unbekannt, bis sie auf den SKD-Eintrag in der Lost Art-Datenbank stieß. Das Register umfasst eigenen Angaben zufolge mittlerweile mehr als 170.000 detailliert beschriebene und mehrere Millionen summarisch erfasste Objekte in Form von Such- und Fundmeldungen.

Das Bild war unter den Werken seiner Kunstsammlung, die Strauss unter dem Druck der deutschen Besatzung verkaufen musste. 1941 erwarb es die Deutsche Reichsbank, in deren Tresor in Berlin es bei Kriegsende lagerte. Später kam es in die Verwaltung des DDR-Finanzministeriums und von dort 1953 zunächst in die Berliner Nationalgalerie. 1959 schließlich wurde das Bild Teil der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. All das ist einer Mitteilung der SKD zu entnehmen.

Zuletzt gesehen in der Wohnung der Großeltern

Strauss’ Nachkommen zeigten sich erfreut. „Als Nachfahren von Jules und Marie-Louise Strauss freuen wir uns sehr, unseren Largillière zurück in Paris willkommen zu heißen“, wurden Pauline Baer de Pérignon und Andrew Strauss als Urenkel in der Mitteilung zitiert. „Wir sind besonders glücklich darüber, dass es den drei noch lebenden Enkeln von Jules Strauss nun möglich sein wird, das Gemälde wiederzusehen, nachdem sie es zuletzt vor rund 80 Jahren als Kinder in der Pariser Wohnung ihrer Großeltern betrachten konnten.“

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was sich unter deutscher Besatzung in Paris abspielte, hilft auch ein Blick auf die Webseite errproject.org. Sie widmet sich den Folgen der „Arbeit“ des damaligen Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg, der unter der Leitung von Alfred Ernst Rosenberg mit der gezielten Beschlagnahme von Kunstschätzen aus den von Nazis besetzten Gebieten betraut war. Dort findet sich für den 7. Juli 1942 aus dem Hausstand von Jules Strauss eine Liste, die unter anderem zwei Gemälde, 69 Kisten unbekannten Inhalts, 13 Besteckkästen, Zeichnungen sowie einen 30 Zentimeter große Löwen-Skulptur beinhaltet. All das gibt das Ausmaß der Plünderung, der vor allem wohlhabende französische Juden ausgesetzt waren, jedoch nur unzureichend wieder.

Jules Strauss starb 1943 in Paris, mit 81 Jahren. Seine Nachkommen seien an dieser Stelle noch einmal zitiert. „Es waren Jules Strauss’ Leidenschaften für die Künste und die Akribie, mit der er seine Sammlung dokumentierte, die uns stets als zuverlässige Wegbegleiter bei den Nachforschungen zu unserer Familiengeschichte dienten. Wir widmen die Rückkehr des Gemäldes dem Andenken an Jules und Marie-Louise Strauss sowie allen Opfer von Verfolgung und hoffen, dass diese Restitution als ein Symbol für Gerechtigkeit, Vergebung und Versöhnung angesehen wird.“

