Zum Tod von Siegfrid Matthus: Ein musikalischer Warner ist gegangen

Dresden

Siegfried Matthus wird nicht verstummen, sein vielfältiges OEuvre wird bleiben. Der 1934 im damaligen Ostpreußen geborene Komponist ist am vergangenen Freitag verstorben. Er zählte längst zu den tragenden Säulen des deutschen Musiklebens und ließ sich nicht einseitig auf den Ruf eines DDR-Komponisten festlegen.

„Musik ist immer schwer mit Worten zu erklären“

Beizeiten wurde seine Musik in Ost und West gepflegt, stand im Interesse namhafter Interpreten und Klangkörper. Matthus hinterlässt mehr als 600 Kompositionen, die er in allen Genres verfasst hat, sowohl Kammermusik als auch sinfonisches Schaffen und Lieder, neben seinen Opern und Solokonzerten aber auch Musik für Film und Theater sowie Hörspielkompositionen. Aber auch stilistisch legte er im Laufe der Jahrzehnte ein breites und vielfältiges Spektrum an den Tag, schrieb sowohl seriell als auch zwölftönig, beherrschte sämtliche traditionierte Kompositionsweisen und arbeitete in jüngerer Vergangenheit zunehmend atonal.

„Musik ist immer schwer mit Worten zu erklären“, hat Siegfried Matthus in unserem letzten Gespräch betont. Er hoffe jedoch, dass sich seine Komposition dem Publikum „musikalisch einfach erschließen“. Eine weite Verbreitung seines opulenten Schaffens gab ihm in dieser Annahme recht, hohe Aufführungszahlen machten Matthus zu einem vielbeachteten Schöpfer.

Für die Wiedereröffnung der Dresdner Semperoper schrieb Siegfried Matthus das Musiktheater „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“, die Uraufführung der legendären Berghaus-Inszenierung war Teil der Festwoche zur Wiedereröffnung im Februar 1985. Quelle: Erwin Döring

Seine Musik hat er nicht selten für herausragende Anlässe komponiert – zur Wiedereröffnung der Dresdner Semperoper 1985 das Musiktheater „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“, zuvor bereits das 1979 von der Dresdner Staatskapelle vor den Vereinten Nationen in New York aufgeführte Werk „Responso“, 1982 das Konzert für Trompete, Pauken und Orchester zur 100-Jahr-Feier der Berliner Philharmoniker, 2005 sein Te Deum zur Weihe der Dresdner Frauenkirche, vier Jahre später „Neun sinfonische Intermezzi zu Schillders ‚Ode an die Freude‘“, uraufgeführt im Gewandhaus zu Leipzig, ferner sein „Schweriner Konzert“ zum 450-jährigen Bestehen der Mecklenburgischen Staatskapelle –, darüber hinaus Werke für die Salzburger Festspiele, für die Manhattan School in New York sowie für viele weitere Orchester und Institutionen.

Dazu erklärte der Komponist: „Alle diese Aufträge haben mich ganz speziell gefordert. Ich habe mich bemüht, den einzelnen Erwartungen gerecht zu werden. Allerdings war es auch ein enormer Anspruch für mich, zur musikalischen Weihe eines so geschichtsträchtigen Gebäudes wie der Frauenkirche ein ‚Te Deum‘ zu schreiben. Ich bat Kurt Masur um die Dresdner Uraufführung, das Stück ist dann mit großem Erfolg auch in den USA sowie im Königsberger Dom aufgeführt worden, was mich sehr berührt hat. Sicherlich kämen viele Städte dafür in Frage, in denen zerstörte Kirchen wieder aufgebaut wurden.“

Erste Opernkomposition mit 27

All diese Aufträge und Widmungen haben das spätere Wirken dieser Musik durch andere Klangkörper allerdings nicht erschwert oder problematisiert, wie sich Matthus erinnerte: „Damit habe ich zum Glück keine Schwierigkeiten gehabt. Alle Stücke sind nachgespielt worden und der Anlass des Entstehens hat sogar die Aufmerksamkeit bei den Aufführungen gesteigert.“

Seine erste Oper komponierte Siegfried Matthus im Alter von 27 Jahren. Neben herausragendem Opernschaffen wie etwa der 1985 an der Komischen Oper Berlin uraufgeführten Oper „Judith“ (nach Friedrich Hebbel“), gefolgt von „Desdemona und ihre Schwestern“, „Farinelli oder die Macht des Gesanges“, „Kronprinz Friedrich“ sowie „Die unendliche Geschichte“ (nach Michael Ende) und zuletzt „Effi Briest“ (nach Theodor Fontane“ machte Siegfried Matthus vor allem im Zusammenhang mit der Kammeroper Schloss Rheinsberg von sich reden, wo er junge Gesangstalente aus aller Welt praxisnah zu fördern verstand. Für seine jahrelangen Verdienste wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rheinsberg verliehen. Seit drei Jahren folgte ihm sein Sohn Frank Matthus an diesem wichtigen Wirkungsort nach.

Die Dresdner Philharmonie brachte im November 2005 in der Dresdner Frauenkirche das von Siegfried Matthus (r.) für das wiederaufgebaute Gotteshaus komponierte „Te Deum“ zur Uraufführung, die Leitung hatte Ehrendirigent Kurt Masur (l.). Quelle: Oliver Killig/dpa

Der einstige Meisterschüler von Hanns Eisler ist zeitlebens ein Zeitgenosse geblieben, der sich an gesellschaftlichen Missständen rieb, um sie bewusst zu machen und möglichst zu überwinden. Eine enge Freundschaft pflegte er beispielsweise mit Kurt Masur, dem er bereits seit dessen frühem Wirken in Schwerin verbunden gewesen ist. Im Rückblick hob Matthus hervor: „Das ist eigentlich viel mehr als eine Künstlerfreundschaft. Ich erinnere mich an viele Gastspielreisen mit der Dresdner Philharmonie oder dem Leipziger Gewandhausorchester, die ich mit einer Komposition von mir im Programm begleiten durfte, und werde nie vergessen, wie Kurt Masur an jedem Konzertabend um den Erfolg unerbittlich gekämpft hat.“

Warnend kämpfte Matthus gegen den Verlust von Kunst und Kultur: „Die Tendenzen zum Abbau dieser Traditionen sind alarmierend. Wir verlieren damit eine kulturelle Identität unserer Nation und können, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, sehr schnell zu einem musikalischen Entwicklungsland werden.“

Von Michael Ernst