Zum 80. Geburtstag des Medinger Malers Dieter Weise

Ottendorf-Okrilla

„Wenn ich die Neugier nicht gehabt hätte wäre ich verloren gewesen“, bekennt der in Medingen bei Ottendorf-Okrilla lebende und arbeitende Maler Dieter Weise in einer Rückschau auf sein 80-jähriges Leben. Das geräumige, ebenerdige Anbautenhaus, das Weise Anfang der 1970er Jahre selbst gebaut hat, beherbergt viele gemütliche Zimmer, in denen man sich verirren kann. Natürlich auch ein geräumiges Atelier, in dem sich sein Lebenswerk Bild für Bild aneinanderreiht.

Auch die Bild-Rückseiten sind Kunstwerke

In zwei großen Stapeln lehnen zweimal 15 großformatige Strukturbilder aus den vergangenen beiden Jahren an der Wand. Sie sind das Credo seines hundertfachen Werkes, das neben fast plastisch wirkenden Papierarbeiten sogenannte Netzwerk-Acrylbilder umfasst, die aus mehreren Ebenen, feinen Netzstrukturen (Fäden, Verkettungen und Schleifen), einem Farbuntergrund und Schlieren aus Teer bestehen. Selbst die Rückseite jedes Bildes ist ein Kunstwerk, das wie ein plastischer Bildkörper erscheint.

Die Idee für diese Art von Kunst hatte mehrere Wurzeln: Einmal war es die lebenslange Freundschaft zu dem Dresdner Maler und Hochschullehrer Prof. Günther Hornig, dessen konstruktiv-abstrakte Bilder ihn stark anzogen. Sie waren seine „Akademie“, die Initialzündung, aus dem Selbst heraus zu schaffen. Dann der inspirierende Einfluss seiner Lebensgefährtin Christine Weise mit ihren textilen Ambitionen zum Quadrat (in Stoff- und Papierarbeiten), zum anderen aber auch die Tatsache, dass beim Hausbau verschiedene elementare Baumaterialien wie Gips, Sand und Teer zum Einsatz kamen, die Weise zum Abstrakt-Informellen hin lenkten.

Ende der 1970er Wechsel zur Abstraktion

Hatte er bis dato vor der Natur gegenständlich gearbeitet, so wechselte der Maler schließlich Ende der 1970er Jahre zur Abstraktion. Weise bleibt dennoch bis heute nahe an der Natur, die sich hinter seinem Grundstück erstreckt. In seinen imaginären Landschaften meditiert er stark mit Formen und Farbe vom kleinsten Format bis zu großen Dimensionen und tropft die Glasfarben schlierig auf das Papier. Manchmal auch geht eine auf wenige Striche reduzierte Figur quer durch das Bild.

Dieter Weise wurde am 27. April 1941 in Dresden geboren. Das Kriegskind wurde mit Malutensilien ruhig gestellt und entwickelte früh eine Liebe zu Pinsel und Farben. Der Weg zum Kunstmaler aber war kein gerader: Zunächst ging es ums Geldverdienen. Parallel zum Brotberuf (Weise schloss eine Lehre als Flugzeugbauer ab) absolvierte er eine private Malschule in Heidenau bei Otto Heistermann. Zunächst bewarb er sich für ein Studium an der HfBK Dresden und studierte (ausgelöst durch den Bitterfelder Weg) in der Spezialschule für Malerei und Grafik von 1962 bis 1967, in der auch ein Nachweis für Zirkelleiter erworben wurde. Jahre des Studiums bei Gerhard David und Karl Erich Schaefer folgten.

Hohe künstlerische Produktivität

Danach kam die Arbeit als Grafiker im VEB Elektromat, die für Weise ein Glücksfall war. Dort entwarf er Einladungen und beteiligte sich an Messegestaltungen. Dieter Weise leitete den Mal- und Zeichenzirkel in den VEB Zigarettenfabriken, den Ottendorfer Zirkel für Malerei und Grafik, nach der Wende Kurse im Frauenhaus Radebeul und in anderen sozialen Einrichtungen wie zum Beispiel in der Klinik für Suchtkranke in Radeberg.

Erstaunlich ist die hohe künstlerische Produktivität von Dieter Weise. Es entstehen immer wieder Bilder ohne Ende, vor allem in Serien, in denen er wiederholt oder neu ansetzt, wie in seiner Folge „Netzwerke“. Ein Bild treibt ihn zum anderen. Dabei verdichtet und vernetzt er seine Bilder, zerschneidet sie teilweise und beginnt von vorn. Pro Bild benötigt er mit Pausen mehrere Monate, wobei er an mehreren zugleich arbeitet. Immer reflektiert der Künstler sein Innerstes und forscht darin nach. Seine 2009 verstorbene Lebensgefährtin Christine brachte es auf den Punkt: Seine Bilder „kommen mehr vom Herzen als vom Verstand“. Dieter Weise ist ein lebendiger, sympathischer und freundlicher Mensch, der sich seinen Gästen liebevoll widmet und ihnen mit buddhistischer Gelassenheit und Freundlichkeit begegnet.

voraussichtliche Ausstellungen zum 80. Geburtstag:

Kunstlade Zittau: Juni bis August,

acanthus/galerie im westwerk Leipzig: 13. August bis 2. Oktober,

Galerie Klinger (Datum noch offen)

www.dieterweise.de

Von Heinz Weißflog