Zu wenig Europa: Warum Dresden nicht Kulturhauptstadt wurde

Sechs Wochen ist es her, dass die hochfliegenden Pläne Dresdens, 2025 den Titel Kulturhauptstadt Europas zu tragen, ihre harte Bruchlandung erlebten. Die Jury hatte schon kurz nach der Kandidatenkür darauf verwiesen, noch eine umfassende Begründung für das Pro und Contra der Bewerberstädte nachzuliefern. Das ist am Freitag geschehen, mit einem in Englisch gehaltenen 25-Seiten-Papier.

Darin listet die zwölfköpfige Jury (die international besetzt war und nur zwei deutsche Mitglieder zählte) ausführlicher auf, was aus ihrer Sicht in der Dresdner Bewerbung gefehlt hat oder nicht konkret genug vorgetragen wurde. Unter anderem sei es unklar geblieben, wie stark die Region um die Stadt in die Pläne einbezogen ist und wie die Region ihrerseits dann auch von der Bewerbung profitieren sollte.

Lange Gesichter bei Dresdens Repräsentanten, als im Dezember die Shortlist der Bewerberstädte zur Kulturhauptstadt 2025

Europäische Dimension unterrepräsentiert

Europäische Dimension unterrepräsentiert

Doch nicht nur der fehlende Bezug auf das Umland ließ die Zweifel bei dem Gremium wachsen. Die europäische Dimension sei unterrepräsentiert, „auch wenn Kontakte zu anderen europäischen Kulturhauptstädten etabliert und einige interessante, entfernte Partner erwähnt sind". Die Verbindungen zwischen lokalen und europäischen Themen seien nicht ausreichend dargelegt worden, „selbst für diese Phase der Vorauswahl". In der Zusammenfassung heißt es, dass die lokale und die europäische Dimension in der Bewerbung nicht gut ausbalanciert gewesen sei, dass Angelegenheiten lokaler Kulturentwicklung dominieren würden. Was man Dresden aber empfehle: weiterhin in die nichtinstitutionelle Kultur als wichtigem Element territorialer und sozialer Stadtentwicklung zu investieren. Ein Aspekt, den die hiesige freie Szene sicher dankend zur Kenntnis nimmt. Die Kulturhauptstadt-Jury empfiehlt Dresden, die freie Szene weiterhin zu fördern.

Empfehlung: Weiter in freie Szene investieren

Auch die proklamierte X-Kultur (eins der vier Hauptthemen Dresdner Bewerbung) wird erwähnt. Im Bewerbungsbuch der Stadt hieß es noch erklärend: „Unter X-Kultur verstehen wir die allmähliche Entgrenzung der Rollenverteilung zwischen Produzenten und Rezipienten (Beteiligung), die Verschmelzung von off- und online-Realität, die Verschiebung des Verhältnisses zwischen Metropolen und Nationen, die wachsende gegenseitige Durchdringung gesellschaftlicher Aktionsfelder wie Bildung, Sport, Stadtentwicklung, Forschung und Kultur.“ Dem setzt nun die Jury knapp entgegen: „Doch ein Plan zum Aufbau einer prototypischen Kulturlandschaft der X-Kultur in Dresden wurde nicht überzeugend präsentiert.“ Das avisierte Budget der Stadt hätte bei 70,6 Millionen Euro gelegen und war von den Juroren, auch über die verschiedenen Förderer, als „recht realistisch“ eingeschätzt worden.

Stadt Dresden will Projekte weiter verfolgen

Die Gründe des Ausscheidens auf Basis des Juryberichts würden sorgfältig analysiert, teilte die Stadt am Freitag mit. Derzeit werde eine Stadtratsvorlage vorbereitet, um zukunftsweisende Strategien und Projekte aus dem Bewerbungskonzept für eine nachhaltige Stadtentwicklung Dresdens weiterzuverfolgen.

Mangelnder Europa-Bezug auch bei anderen Bewerbungen

Doch nicht nur bei Dresden, auch bei den anderen Kandidaten reklamiert die Jury, dass die europäische Dimension der Bewerbungen deutlich zu wenig ausgeprägt ist – und fordert von den fünf Städten, die es in Runde zwei geschafft haben ( Chemnitz, Magdeburg, Hannover, Hildesheim, Nürnberg), diese Relevanz stärker herauszuarbeiten. Entscheidend seien nun die Langzeitstrategie, die europäische Dimension, kulturelle und künstlerische Inhalte, die Umsetzungsfähigkeit, die Einbindung der Gesellschaft und die verwaltungsmäßigen Kapazitäten, hieß es in einer Mitteilung von Sachsens neuer Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) mit Blick auf Sachsens letzten verbliebenen Bewerber Chemnitz.

Jubel im Chemnitzer Rathaus: Als einziger Vertreter Sachsens ist die Stadt noch im Rennen um die Kulturhauptstadt 2025.

Lob für Zittau – und trotzdem raus

Zittau wird gelobt für den Enthusiasmus und die Energie seines Bewerberteams sowie das Engagement seines Oberbürgermeisters Thomas Zenker. Auch die Tatsache, dass dort ein Referendum sozusagen fassbare bürgerliche Unterstützung für die Bewerbung brachte, wird noch einmal betont. Besonders aber das grenzüberschreitende Element (im Dreiländereck mit Polen und Tschechien) sieht das Gremium nicht genug herausgearbeitet. „Die Bewerbung beabsichtigt, die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern auszubauen, aber dieses Vorhaben ist in den Aktionen und künstlerischen Plänen für das Kulturhauptstadtjahr nicht sichtbar“, wird konstatiert.

Die Zittauer Kulturhauptstadtmacher Kai Grebasch (l-r), Viktoria Ruhl, Sandra Scheel, Jenny Böttcher und Thomas Zenker. Zittau wollte sich gemeinsam mit der östlichsten und jüngsten Dreiländerregion Deutschland-Polen-Tschechien um den Titel «Europäische Kulturhauptstadt 2025» bewerben.

Eigenartig jedoch ist die finale Feststellung der Jury mit Blick auf Zittau, in der sie der Region die Kapazität für eine ganzjährige Rolle als Kulturhauptstadt „in der erwarteten Größe und dem erwarteten Umfang“ abspricht. Dem wird jeder, der auch nur ab und zu in der Gegend unterwegs ist, aus eigener Erfahrung widersprechen. Der Autor zumindest tut es.

