Dresden

Gemütlich wird es ab Freitag im Zentralwerk, wenngleich auch zwangsläufig auf die gebotenen Abstände geachtet werden muss. „Lecker Lemon“ servieren dann Magdalena Weniger und Caroline Beach. Beide verstehen sich als Performerinnen, beide sind Tanzschaffende, beide sind Sängerinnen und Musikerinnen.

Da liegt es nahe, das gesamte Können in einen Topf zu werfen und durchaus mal kräftig umzurühren. Ihr performatives Konzert, das als Ergebnis dieser Vermischung dem geneigten Publikum klassisches Liedgut und mehr gönnen wird, ist als eine Art Reaktion auf eher unschöne Äußerungen der jüngeren Vergangenheit im Kontext der Kommunalpolitik zu verstehen.

Da wurden Stimmen vom entfernteren rechten Fahrbahnrand wahrnehmbar, die ausschließlich „die klassische Kunst“ in Dresden gefördert wissen wollen. Was genau darunter zu verstehen ist, wissen jene Meinungsträger am wenigsten. Also: Her mit „dem“ klassischen Liedgut! Schuberts „Winterreise“ steht genauso mit auf dem Menü wie Clara Schumanns „stille Lotosblume“. „Wir sehen uns da in einer Vermittlerinnenrolle. Wir wollen das Liedgut feiern. Dabei gehen wir aber noch weiter. Das geht hin bis zu Elektrosounds und Loopmaschine“, so Magdalene Weniger.

Zuhören auf echtem Rollrasen

Wenn sich die Zuhörerschaft auf echtem Rollrasen (!) auf Kissen und Matratzen vorteilhaft gruppiert hat, wird sie sich in einer Art offenem Zelt wiederfinden, umgeben von überdimensionalen Mikadosticks und einer Kinderwippe. Für diese Ausstattung wie auch die Kostüme zeichnet Bettine Kletzsch verantwortlich, die in der freien Szene Dresdens schon so einige Künstler mit ihren Entwürfen beglückt und sich hier von ihren Assoziationen zu Kinderspielzeug hat verführen lassen.

Und dann sind da eben noch die Zitronen, die immer wieder überall auftauchen. „Die sind als Metapher zu verstehen. Wenn wir in eine saure Zitrone beißen, verziehen wir das Gesicht. Dabei geht es um Geschmack, aber eben auch im übertragenen Sinn. Wir verziehen auch das Gesicht, wenn wir die Klamotten anderer Leute nicht mögen. Diesen eigenen Geschmack dürfen wir uns selbst zugestehen. Den dürfen wir aber eben auch anderen zugestehen“, so Weniger.

Wenn das Konzept aufgeht, wird wohl keiner das Gesicht verziehen, weder auf klassische Weise noch sonst irgendwie.

„Lecker Lemon“ – performatives Konzert mit Magdalena Weniger und Caroline Beach am 16., 17. und 18. Oktober jeweils 20 Uhr im Zentralwerk. Der Eintritt ist frei.

Da aufgrund der aktuellen Situation die Platzkapazität stark beschränkt ist, wird um verbindliche Anmeldung unter leckerlemon.anmeldung@gmail.com gebeten.

Von Rico Stehfest