Dresden

Und ob der Krieg ein weibliches Gesicht hat! In der Historie, im Heute. Die Frage ist nur, wer es sehen möchte, wer nachfragt und den Soldatinnen Raum gibt vor allem dann, wenn die Kämpfe beendet sind.

Swetlana Alexijewitsch, die 1948 in der Ukraine geboren wurde, in Weißrussland aufgewachsen und, trotz fortwährender Anfeindungen, immer wieder nach Minsk zurückgekehrt ist, hat es getan. 1985 erschien ihr erschütternder dokumentarischer Roman „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“. 1987 kam er in der DDR in erster deutscher Übersetzung heraus. 1998 mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und 2013 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet, erhielt Alexijewitsch 2015 den Nobelpreis.

Anzeige

Soldatinnen im Großen Vaterländischen Krieg

Immer wieder hat sie als Autorin mit Menschen gesprochen und ihnen eine literarische wie authentische Stimme gegeben. Nach den sowjetischen Frauen im Zweiten Weltkrieg, schätzungsweise hat über eine Million von ihnen an verschiedenen Fronten gekämpft, kamen die Kinder aus dieser Zeit an die Reihe („Die letzten Zeugen, 1988), Überlebende und Hinterbliebene des Afghanistankrieges („Zinkjungen“, 1989) und zuletzt Menschen nach einem Reaktorunfall („ Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft“, 1996).

Für den 29-jährigen russischen Regisseur Kantemir Balagow war Swetlana Alexijewitschs Buch „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ die wesentliche Inspiration für seinen zweiten Spielfilm, und in „ Bohnenstange“ macht er so gut wie nichts anderes: Er gibt Soldatinnen des, wie es im offiziellen sowjetischen Sprech hieß, Großen Vaterländischen Krieges ein Gesicht. Gibt ihnen ihre Entbehrungen, Schmerzen und ihr Hoffen und Wünschen zurück. Balagow: „Dieses Buch hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ich kam zu der Erkenntnis, wie wenig ich über den Krieg und wie wenig ich über die Rolle der Frauen im Krieg wusste. Das führte mich zu einem anderen Gedanken: Was würde mit einer Frau nach Kriegsende passieren, wenn sich ihr Geist und ihre Natur tektonisch verändern würden, eine Verletzung ihrer Natur, die offensichtlich später stattfinden würde?“

Ganz großes (ost-)europäisches Kino

„ Bohnenstange“ ist ein packendes, sehr berührendes und aufs Essenzielle zielendes Drama. Leise, nie hysterisch. 137 Minuten lang greift es direkt nach der Seele des Zuschauers – und trifft seinen wunden Stellen. Es ist ganz großes (ost-)europäisches Kino, zum Teil atemberaubend erzählt und wunderschön gefilmt. Ja, dieses Wort muss es treffen dürfen, denn einige Einstellungen wirken wie Malerei, wie Bilder einer lebendig gewordenen Ausstellung.

Es ist Herbst nach dem Krieg. Leningrad kann schon länger aufatmen, seit die Deutschen die über 800-tägige Belagerung der Stadt beenden mussten. Gegen Ende 1945 kehren noch immer Soldaten und eben Soldatinnen heim von anderen Schlachtfeldern Europas, auch aus Berlin, wo die Rote Fahne das Ende herbeiwehen ließ. Mascha ist dabei, die in den Jahren zuvor vorn dabei war als Flugabwehrschützin. Die dicke Narbe an ihrem Bauch kündet von einem Schrapnell, das sie streifte.

Jetzt ist sie wieder da, geht direkt zu ihrer Freundin Ija, die als Krankenschwester in einem Lazarett arbeitet. Kennengelernt haben sich beide irgendwo draußen auf dem Feld. „ Bohnenstange“ nimmt sich am Anfang Zeit für einige Rätsel, zunächst um Ija. Die stille, liebenswürdige, drahtige, groß gewachsene, daher Bohnenstange genannte Frau lebt mit einem kleinen Jungen in einer kommunalen Gemeinschaftswohnung. Dieser Paschka ist zart, zerbrechlich fast, ein Kriegskind eben, das noch nie einen Hund gesehen hat. Deshalb erkennt er im Spiel mit den Großen auch kein Bellen. Ist es Ijas Kind?

Leere in Köpfen und Körpern

Dieser Film als Gesamterlebnis bekommt keinen entscheidenden Schaden, wenn man verrät, dass es Maschas Kind ist, das Ija, dem Schlachten entrissen, von der leibhaftigen Mutter an die Seite bekam, um es zu retten. Ija selbst wurde aufgrund einer Verletzung heimgeschickt. Neben einem Trauma sind bei ihr wiederkehrende Anfälle einer Schockstarre geblieben. Bei einem davon geschieht ein tragisches Unglück.

Ija und Mascha versuchen danach gemeinsam, die Leere in ihren Köpfen und Körpern zu füllen. Mit so etwas, das Alltag heißt. Mit Lust und körperlicher Nähe zu sich selbst und dem Versuch, diese Nähe auch bei anderen zu finden, ja, auch Männern. Mit fatalen Entscheidungen und neuen Verletzungen. Mit fordernden Projektionen und verheerenden Wahrheiten.

Weil Kantemir Balagow so dicht an den Frauen seiner Handlung ist, weil er ihnen und damit natürlich seinen Hauptdarstellerinnen Viktoria Miroschnitschenko als Ija und Wasilisa Pereligina als Mascha diese weiten, lichtumspielten Räume gibt, weil er ganze Tableaus für sie und die anderen baut, kann er auf zu oft gesehene Kriegs- und Nachkriegs(außen)bilder fast gänzlich verzichten. Einzig der erweiterte Fokus auf einen schwer kriegsversehrten, im Hospital liegenden Ehemann und Vater muss als Synonym für sichtbare und unsichtbare, innere und äußere Wunden genügen.

„ Bohnenstange“ hallt nach. Für den, der drin war, ob er will oder nicht.

Der Film Bohnenstange ■ „ Bohnenstange“, Russland 2019, Drama ■ Regie: Kantemir Balagov ■ Buch: Kantemir Balagov, Alexander Terekhov ■ Mit Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov, Konstantin Balakirev ■ Der Film läuft im Zentralkino Dresden im Kulturkraftwerk ■ am Montag, 18.30 Uhr, zudem als besonders empfehlenswertes Original mit deutschen Untertiteln

Von Anne Daun