Zelebrierte Freiheit: Dresden hat mit dem „Rated X Ball“ Sachsens ersten Voguing-Contest erlebt

Was ist Voguing? Voguing ist nicht nur ein Tanzstil. Voguing ist ein Statement. Zelebriert wird Voguing zwar nach wie vor als augenscheinlicher Wettbewerb, aber wie das eben so ist mit den subkulturellen Einflüssen: Sie öffnen Türen, wachsen und erreichen immer mehr Menschen. Von Subkultur kann im Zusammenhang mit Voguing schon lange nicht mehr gesprochen werden. Diese Form des Selbstausdrucks, der exaltierten Lebensbejahung hat sich in jüngster Zeit immer mehr gemausert.

Trend kommt aus der schwulen Ballroom-Szene New Yorks

Wie so viele Trends kommt auch dieser aus den USA, konkret aus der schwulen Ballroom-Szene New Yorks. Wann dieser Stil entstand, ist fraglich. Die dazu wichtigste Dokumentation („ Paris is Burning“) ist aus dem Jahr 1990; manche sagen, Voguing hätte seine Anfänge in den 80ern genommen, andere sehen sie bereits in den 70ern.

Der von einem lautstarken Publikum begleitete „Wettbewerb“, der auf einem sogenannten Runway ausgetragen wird, bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien, wie „Fetish“, „Butch Queen“ oder „Super Hero“. Quelle: Koonè / Denis Kuhnert

Voguing setzt sich aus geradlinigen Bewegungen der Arme und Beine zusammen. Warum ausgerechnet dieser Stil gerade wieder en vogue ist, hat weniger mit dem Tanzen als vielmehr mit seiner Aussage dahinter zu tun. Der von einem lautstarken Publikum begleitete „Wettbewerb“, der auf einem sogenannten Runway ausgetragen wird, bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien, wie „Fetish“, „Butch Queen“ oder „Super Hero“. Es ist nichts anderes als ein Zelebrieren von Freiheit, der Freiheit des Geschlechts, der Freiheit der Vielfalt und der Befreiung von Rollenzuschreibungen. Das bedeutet in jedem Fall gender bending bis hin zum gender fucking. Dem entsprechend waren die Toiletten des Hygiene-Museums für diese Veranstaltung nicht nach Geschlechtern getrennt.

Ein Ort für die Vielfalt der Gesellschaft

Es kommt auch nicht von ungefähr, dass das House of Saint Laurent ( Berlin) als Organisator seinen Weg ausgerechnet ins Hygiene-Museum gefunden hat. Die Einrichtung steht für den Menschen im weitesten und besten Sinn und will einen Ort für die Vielfalt der Gesellschaft bieten. Überhaupt nach Dresden gekommen ist das Event auch dank guter Verbindungen der Tenza Schmiede Dresden, dem Zentrum für Tanz und Bewegung, und deren Leiterin Susan Schubert, die selbst auch schon Workshops im Voguing angeboten hat.

Wirft man einen weiteren Blick auf die involvierten Akteure, wird das Konzept schnell sichtbar: Mit im Boot war der Tolerave e.V., dessen Name selbsterklärend ist. Dazu kommen die Aidshilfe Dresden und die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz aus Berlin. Letztere ist eine weltweit vertretene Gruppe queerer Aktivisten, die in ironisch gebrochenem Nonnenhabit als gemeinnützige Organisation sexuelle Aufklärungsarbeit leistet und Spenden für unterschiedliche Projekte im LGBT-Bereich (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) sammelt. Diese Komponente ist nicht in jedem Fall Teil eines Voguing-Balls, passt aber perfekt in den soziokulturellen Rahmen.

Wie in jeder Ausprägung von Subkultur gibt es auch im Voguing Codes, die man kennen sollte. Ein Death Drop, eine Geste, in der sich eine Tänzerin oder ein Tänzer so zu Boden fallen lässt, dass es wirkt, als wäre ein Bein hoffnungslos verrenkt, ist nur einer dieser vielfältigen und zahlreichen Punkte. Hier vermischt sich Voguing mit der Drag-Kultur, der, vereinfacht gesagt, Welt der männlichen Comedians in Frauenkleidern.

Durchmischtes Publikum

Susan Schubert war zu Beginn des Abends noch relativ unentspannt, zu unsicher war die Zuversicht, dass der Abend überhaupt Zuspruch erfahren und sich ausreichend Interessierte am Rand des Runways einfinden würden. Aber sehr schnell wurde deutlich, dass auch in Dresden ein Interesse an aktuellen Entwicklungen in Richtung body positivity, queerness und ungezügeltem Ausdruck des individuellen Ichs besteht. Das Publikum war auch hinsichtlich des Alters durchmischt. Dass sich darunter ein sehr hoher Anteil an Lesben und Schwulen befunden hat, liegt auf der Hand.

Am Ende der schweißtreibenden Veranstaltung war das Publikum das, was man neudeutsch „geflasht“ nennt. Deshalb war es kaum möglich, ein paar Worte mit der MC des Abends, Georgina „Mother“ Leo Melody, Gründerin des House of Saint Laurent, zu wechseln. Immer wieder platzten Besucher ins Gespräch: „Thank you for bringing this event to Dresden!“ Und beim Verlassen des Hygiene-Museums glitzerte der ganze Vorplatz.

Von Rico Stehfest