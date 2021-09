Dresden

Hamlet quälte sich mit der Frage „Sein oder Nichtsein?“, im Fall der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, die in der Zeitenströmung in der Königsbrücker Straße 96 eröffnet wurde, ist die Sache hingegen klar. Alles nur geklaut, beziehungsweise eine Nachbildung. All die gut 100 Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Drucke wurden eigens für die Schau reproduziert. Sie sind auch nicht autorisiert worden von dem anonymen und doch überaus berühmten Streetart-Künstler, aber die Macher der Schau berufen sich – mit einer gewissen Chuzpe/Dreistigkeit? – auf eine (etwas leichtsinnige) Sentenz Banksys, die da lautet: „Copyright is for losers ©TM“.

Die Reaktion so manchen Kunstfreundes dürfte ob all der Plagiate der des Teufels bei der Berührung mit Weihwasser gleichen, aber gleichwohl strömten die Leute schon in München und Heidelberg in Massen in die Schau, das dürfte in Dresden nicht anders sein. Ist der Eintrittspreis mit 19 Euro für den Normalzahler auch stolz, es würde noch viel mehr Lebenszeit und reichlich Geld kosten, die Werke im Original in Augenschein zu nehmen.

Die Kuratorin Virginia Jean steht zwischen dem unberührten und halb geschredderten Banksy-Bild „Girl with Ballon“. Quelle: Dietrich Flechtner

Gestemmt wurde die Schau, in der zum Auftakt auf einer Wand das Banksy-Bekenntnis „A wall is a very big weapon“ („Eine Mauer ist eine sehr große Waffe“) zu lesen ist, von dem Passauer Musical-Produzenten Oliver Forster (COFO Entertainment) und Burghard Zahlmann vom Berliner Concertbüro Zahlmann. Beider Anliegen ist es, „Kunst zum Erlebnis machen, für jedermann sichtbar und an einem Ort zusammengebracht“.

Banksy verkauft Kunst zwar, spendet aber das Geld

Nun ist zumindest Banksy-Fans bekannt, dass ihr Idol den Kunstmarkt ablehnt, gar Fälschungen seiner Street-Art-Motive zu entlarven versucht. Und durch alle Medien ging, dass Banksy 2018 das Bild „Girl With Balloon“ umgehend nachdem der Hammer bei der Kunstauktion bei Sotheby’s in London gefallen war, durch einen im Rahmen verborgenen Schredder (zur Hälfte) zerstörte. Aber was als höhnischer Kommentar auf die Mechanismen des durchaus auch geldgierigen Kunstmarktes gedacht war, wurde de facto ein Schuss in den Ofen. Das Rest des Schredder-Bildes bekam einen neuen Titel „Love ist in the Bin“ (Liebe ist im Eimer) und war statt 1,2 Millionen Euro nun 19,4 Millionen Euro „schwer“, da kennt der Kunstbetrieb nix.

Banksy verkauft seine meist sozialkritische Kunst schon auch, spendet das Geld aber, wie in der optisch ungemein überzeugenden und von der aus England stammenden Berliner Galeristin Virginia Jean kuratierten Schau deutlich gemacht wird, in Robin Hood-Manier für wohltätige Zwecke. Für das Bild „Game Changer“, das Banksy im Mai 2020 heimlich im Flur eines Krankenhauses in Southampton aufgehängt hatte und das einen kleinen Jungen zeigt, der seine Superhelden-Figuren im Eimer entsorgt hat und stattdessen mit einer „Super-Krankenschwester“ samt Mundschutz spielt, zahlte wer auch immer knapp 20 Millionen Euro. Der Erlös soll der Universitätsklinik in Southampton und anderen Organisationen des englischen Gesundheitsdienstes NHS zukommen.

Lohnt der Besuch der Schau?

Die Schau offenbart auch Banksys Auseinandersetzung mit einer Siebdruck-Serie Andy Warhols – was dem Popart-Hero Anfang der 1960er Jahre Marilyn Monroe war, wurde vor zwei Jahrzehnten das Model Kate Moss für Banksy. Zuhauf werden auch Arbeiten präsentiert, in denen der Künstler den fragwürdigen Umgang der „Festung Europa“ mit Flüchtlingen kritisiert, wobei er aber auch nur die halbe Wahrheit zeigt, nämlich nur Schwimmwesten, die am Strand liegen, und keine Leichen. Ein Blickfang ist die zerknautsche Skulptur „Death Of A Phone Booth“ – mehr als nur ein dezenter Hinweis auf das Verschwinden einer einstigen britischen Institution: der roten Telefonzelle.

Lohnt der Besuch der Schau? Ja, alles in allem sehr, mag auch Banksy 2014 unerlaubte Street-Art-Ausstellungen als „widerlich“ bezeichnet haben. Zwar ist die Sichtweise, dass Street-Art an einen bestimmten Ort gebunden und nicht beliebig reproduzierbar ist, nicht falsch, das andere ist allerdings, dass man nun mal nicht so ohne Weiteres in den Gaza-Streifen, in die Westbank oder auch nur ins auch nicht gerade schöne Bristol reist, um „einen Banksy“ im Original zu sehen. Zuhauf verschwinden Arbeiten Banksys in Kunstsammlungen und werden damit den Blicken der Öffentlichkeit entzogen. So hat man die Möglichkeit, zumindest einige Werke intensiv in Augenschein zu nehmen. Abbildungen in Katalogen und Fotos auf einschlägigen Social Media-Kanälen vermögen ebenfalls nicht mal ansatzweise jene Faszination zu erzeugen, die eine lebensgroße Reproduktion hat – und bei Skulpturen wie dem David mit Sprengstoffgürtel oder der Nachbau der Toilette kommt sogar der 3D-Effekt hinzu.

Von Christian Ruf