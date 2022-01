 Zehn Jahre Dresdner Kultband Woods of Birnam: Jubiläumskonzert in der Mediathek

Dresden

Zehn Jahre Woods of Birnam – zehn Jahre Dresdner Kultband: 2011 hatte sich Christian Friedel für eine Tour mit vier Mitgliedern der Band Polarkreis 18 zusammengeschlossen. Nach der Tour gründeten sie die Band Woods of Birnam – eine Hommage an Shakespeares „Macbeth“, eroberten die Konzertbühnen und erhielten besondere Aufmerksamkeit für ihre Mitwirkung in Shakespeares „Hamlet“ am Staatsschauspiel Dresden.

Ihr Bandjubiläum haben Woods of Birnam im Dezember mit einem Clubkonzert im Thalia Theater in Halle – coronabedingt vor einem kleinen Publikum – gefeiert. Der Livemitschnitt ist seit Donnerstag in der ARD-Mediathek abrufbar.

Zehn Jahre Bandgeschichte in einem Konzert

Eröffnet wurde der Jubiläumsauftritt mit dem Song „A fairy song“ aus dem Album „Searching for William“ von 2017. Gemeinsam mit Onno Dreier (Keyboard), Uwe Pasora (Bass), Philipp Makolies (Gitarre) und Christian Grochau (Schlagzeug) spielte sich die Band mit Frontmann, Sänger und Keyboarder Christian Friedel durch zehn Jahre Bandgeschichte. Special Guest war an diesem Abend die Künstlerin Janda, die als Background-Sängerin auftrat. Ihre Stimme erhob sich mit dem Gesang von Christian Friedel zu einem ganz eigenen harmonischen Klang. Mit Lichtspiel und ihren bekanntesten Liedern zogen Woods of Birnam ihr Publikum in den Bann.

Das Programm bot Songs aus den Alben „Grace“, „How to hear a painting“ und „Anniversary Sessions“, alle mit aufbauender, tragender Melodie und doch einer sich durch das ganze Konzert ziehenden, leichten Melancholie. Nach gut der Hälfte der Zeit brachten die rhythmischen Schläge des Schlagzeugers das Publikum zum Jubeln: Es schien, als hätte es die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Band endlich den bekannten Song „I’ll Call Thee Hamlet“ spielen würde.

Konzertstimmung für die eigenen vier Wände

Christian Friedel bedankte sich bei dem gesamten Team des MDR vor Ort: „Vielen Dank für diese tolle Chance in dieser wirklich komplizierten Zeit. Dass wir live spielen können und auch Publikum haben, ist toll.“ Und an das Publikum gewandt: „Danke, dass ihr da seid.“

Lesen Sie auch Die Dresdner Band Woods of Birnam feiert Zehnjähriges

Beendet wurde das Konzert mit dem eigens für die dritte Staffel der deutschen Fernsehproduktion „Babylon Berlin“ komponierten Song „Du bist alles“. Von Anfang bis Ende war das Konzert stimmungsvoll und gefühlsbetont. Die sehr gute Ton- und Filmqualität ermöglichte es, ein wenig Konzertstimmung auch in die eigenen vier Wände zu bringen.

Am 20. Januar um 23.40 Uhr strahlt der MDR das Clubkonzert noch einmal im Programm aus. Bis zum 13. Februar findet sich der Stream auch in der ARD Mediathek wieder.

Von Clarissa Seiferheldt