Mehr als zwei Millionen Menschen sollen im vergangenen Jahr das traditionelle Adventskonzert der Sächsischen Staatskapelle im ZDF verfolgt haben, am Sonntag dürfte es kaum anders sein. Das Orchester musiziert in der leeren Frauenkirche, sein Publikum sitzt vor den Bildschirmen. Ein Novum ist jedoch, dass dieses Konzert von einem ehemaligen Kapellmusiker dirigiert wird. Michael Ernst sprach mit dem einstigen Kontrabassisten Petr Popelka, der inzwischen zum international gefragten Dirigenten avancierte.

Frage: Petr Popelka, es fällt schwer, sich Sie ohne Instrument vorzustellen. Wie geht es dem Kontrabass?

Petr Popelka: Wie es dem Kontrabass geht? Dem geht’s ganz gut. Er ist bei mir zu Hause und steht in der Ecke. Leider habe ich nicht viel Zeit, mit ihm und auf ihm zu spielen. Ein oder zwei Mal im Jahr gibt es Kammermusik, das lasse ich mir nicht nehmen.

Und wie geht es dem Komponisten Petr Popelka?

Der Komponist arbeitet weiter. Leider aber auch nur in den freien Wochen. Der sogenannte Lockdown und die Zeit, die ich vergangenes Jahr in Norwegen bleiben musste, haben dem Komponisten eigentlich ganz gut getan, um konzentriert an neuen Stücken arbeiten zu können.

Nun aber zum Dirigenten. Wie geht es denn dem in seiner zweiten Amtszeit als Chefdirigent des Norwegischen Rundfunkorchesters Oslo sowie Erstem Gastdirigenten der Janácek-Philharmonie Ostrava? Das war ja ein Start von null auf hundert.

Der Dirigent hat zum Glück sehr viel zu tun. Er hat Berge von Noten vor sich, um sie zu lernen und zu verinnerlichen. Ich bin sehr beschäftigt, habe diesen Start aber gar nicht als so extrem empfunden, weil ich mich ja schon sehr lange dem Dirigieren gewidmet habe. Auch wenn das jetzt schnell gestartet ist, bleibt es trotzdem das Ergebnis von einem langen innerlichen Prozess. Ich muss sagen, es fühlt sich ganz natürlich und organisch für mich an.

Von Prag über Dresden nach Oslo

Wie wichtig sind dabei die Erfahrungen als ehemaliges Mitglied der Staatskapelle?

Die Erfahrungen, die ich in den zehn Jahren hier in Dresden machen konnte, Mitglied eines so großen Orchesters zu sein, die helfen mir sehr. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Chefposition ohne diesen Hintergrund angenommen zu haben. Davon profitiere ich jeden Tag.

Sie stammen aus Prag und sind nun über Dresden nach Oslo gelangt…

Das mit Oslo hat sich wirklich sehr schnell entwickelt. Ich habe dort einmal als Gast dirigiert und mich wahnsinnig wohlgefühlt. Das Orchester hat mich gleich nach einer Woche gefragt, ob ich nicht interessiert wäre, die Chefposition zu übernehmen. Da hab ich sofort zugesagt, weil ich mich dort menschlich und musikalisch so wohlgefühlt habe.

2015 gab es das ZDF-Adventskonzert in der Frauenkirche noch mit Publikum. Quelle: Matthias Creutziger/Archiv

Wir sind jetzt in der Mitte unseres dreijährigen Vertrages, den ich leider aus zeitlichen Gründen nach 2022 nicht verlängern kann. Ich bleibe aber mit diesem wunderbaren Orchester für immer verbunden.

„Man macht seine Arbeit so gut man kann“

Aber nun geht es gastweise zurück zu Ihrem „alten“ Orchester?

Ja, das ist absolut speziell. Jeder Musiker wird bestätigen, dass es das Schwierigste überhaupt ist, die eigenen Kollegen zu dirigieren. Wobei ich dieses Wort gar nicht mag, ich rede lieber vom gemeinsamen Musizieren. Aber den ehemaligen Kollegen vor sich zu haben, das ist für beide Seiten eine sehr ungewöhnliche Situation. Ich habe großen Respekt davor. Wir sind schließlich zehn Jahre lang in einem Klangkörper gewesen und haben da miteinander gearbeitet. Jetzt komme ich plötzlich zurück und bin in einer anderen Position. Ich bin gespannt, wie das wird.

Sie werden bei diesem Konzert kein Live-Publikum haben, aber das Ergebnis wird in Millionen Haushalte übertragen. Erzeugt das besondere Ehrfurcht?

Ich habe die Adventskonzerte ja oft als Orchestermitglied gespielt, da gab es immer eine ganz eigene Atmosphäre. Natürlich wegen des Publikums in der Kirche, wegen des Weihnachtsmarkts draußen vor der Tür – das alles ist jetzt nicht der Fall. Aber ob nun mehr Leute als sonst zuhören oder weniger, das spielt keine Rolle. Man macht seine Arbeit so gut man kann und gibt das Beste, was möglich ist. Da bleibt beim Musizieren gar keine Zeit, drüber nachzudenken.

Chor der Semperoper – ein großartiges Ensemble

Das Programm dieses Konzerts ist bestenfalls unterhaltsame Häppchenkost von Bach und Händel bis hin zu Humperdinck und Tschaikowski. Für Sie eine Herausforderung?

Absolut, das ist natürlich ziemlich schwierig für Dirigent und Orchester. Im normalen Konzert hat man ein großes Stück Musik vor sich und kann da so richtig eintauchen. Hier haben wir maximal fünf Minuten, man kommt also gerade so rein in das Werk und schon hört das Stück wieder auf. Für die Konzentration aller Beteiligten ist das sehr kompliziert. Aber man muss auch sagen, es sind sehr schöne Häppchen in diesem Programm.

Worauf freuen Sie sich denn besonders?

Ganz besonders auf das Stück von Lili Boulanger, eine ganz tolle Musik dieser enorm begabten Komponistin, die leider so früh verstorben ist mit nur 24 Jahren. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt machen können. Dann freue ich mich natürlich auch auf Richard Strauss und ein Stück aus der für Dresden geschriebenen Oper „Intermezzo“ – es passt perfekt zur Kapelle. Und ich darf es jetzt mit diesem Strauss-Orchester aufführen, dem ich mich nach wie vor zugehörig fühle! Außerdem darf ich mit dem Chor der Semperoper arbeiten, einem großartigen Ensemble.

„Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen“

Kapelle und Staatsopernchor sind Ihnen vertraut. Und die weiteren Mitwirkenden in diesem Konzert?

Mit allen anderen ist das meine erste Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr auf die Sopranistin Katharina Konradi, auf den Tenor Jonathan Tetelman, auf den Pianisten Lang Lang sowie natürlich auch auf den weltbekannten Kreuzchor, der ja geradezu ein Symbol für Dresden ist.

Was meinen Sie, kann dieses Konzert in schwierigen Zeiten auch Trost bieten?

Wir hoffen das. Denken Sie an Beethoven und sein Motto der Missa solemnis: „Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen“. Bei uns Musikern schlägt das Herz für die Musik. Wir brauchen aber die Ohren und die Herzen des Publikums, um unsere Botschaft zu vermitteln. Wenn unser Konzert ein kleines Stück Trost sein kann für die Hinterbliebenen der Corona-Opfer oder beispielsweise für die Schicksale all der Menschen, die die Weihnachtsmärkte erst aufgebaut haben und nun wieder abbauen müssen, dann hat sich das schon gelohnt.

Petr Popelka und Dresden ist kein abgeschlossenes Kapitel. Zum Ende der Spielzeit kommen Sie wieder, dann als Operndirigent?

Ja, ich habe hier schon mal eine kleine Oper auf Semper Zwei geleitet, „Der goldene Drache“ von Peter Eötvös. Nun gibt es „Die Nase“ von Dmitri Schostakowitsch in der Regie von Peter Konwitschny. Musikalisch und literarisch ein großartiges Stück. Das wird eine enorme Herausforderung! Schostakowitschs Musik bedeutet mir sehr viel, eine unglaubliche Quelle der Inspiration und der Kraft. Dieser Komponist ist mit seiner Musik sehr tief in meinem Herzen.

Adventskonzert der Sächsischen Staatskapelle, am morgigen Sonntag ab 17.55 Uhr im ZDF

Von Michael Ernst