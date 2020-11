Dresden

Seit 2002 veranstalten das ZDF und die Sächsische Staatskapelle ein Adventskonzert, das aus der Dresdner Frauenkirche übertragen wird. Erstmals dirigiert den Abend der Italiener Antonello Manacorda; Solisten sind die Sopranistin Aida Garifullina und der Tenor Daniel Behle. Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen findet die Aufzeichnung ohne Publikum statt. Die Ausstrahlung erfolgt am ersten Adventssonntag ab 17.55 Uhr im ZDF-Hauptprogramm.

Mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Giuseppe Verdi will die Staatskapelle auf das Weihnachtsfest einstimmen. Antonello Manacorda gibt sein Debüt am Pult des Dresdner Orchesters. Der in Turin geborene Dirigent ist seit 2010 Künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam, mit der er eine Reihe von preisgekrönten Aufnahmen vorgelegt hat. Darüber hinaus war er u.a. an der Wiener und der Bayerischen Staatsoper, dem SWR Symphonieorchester und Royal Stockholm Philharmonic zu Gast. In der vergangenen Spielzeit gab Manacorda sein Debüt an der Metropolitan Opera in New York mit Mozarts „Le nozze di Figaro“.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach.

Im Adventskonzert wird außerdem Semper Brass Dresden mitwirken, das Blechbläserensemble aus Musikern der Staatskapelle unter der künstlerischen Leitung von Solotrompeter Mathias Schmutzler. Erneut ergänzt der Kammerchor der Frauenkirche unter Leitung von Matthias Grünert das vorweihnachtliche Konzertprogramm. Moderiert wird die Sendung von der Dresdner Schauspielerin Stephanie Stumph.

Adventskonzert des ZDF aus der Frauenkirche im ZDF am 29. November, 17.55 Uhr

Von DNN