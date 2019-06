Dresden

Popularität in der Musik muss nicht zwangsläufig ein Qualitätssiegel sein und wirft man einen Blick lediglich auf die populären Aufnahmen des Cellisten Yo-Yo Ma, könnte man den Eindruck gewinnen, er sei auch einer der vielen, die das leichtere Fach der ernsten Musik mit einträglichem Erfolg bedienen. Auch, wer mit fusseligen Handpuppen oder teuren Limousinen posiert, fiele in diese Kategorie.

„Suite italienne“ zu Beginn

Doch bei Ma liegen die Dinge gänzlich anders, denn hinter solchen Äußerlichkeiten verbirgt sich der außerordentlich ernsthafte Musiker, der das eine nicht lassen muss, um das andere zu tun. Dafür ist er Weltbürger genug, ein nahbarer und überaus humorvoller Künstler auf der Bühne dazu und einer der größten Könner seines Instruments allemal.

Diesen Eindruck verstärkte Yo-Yo Ma aufs Nachhaltigste in seinem Kammermusikabend zu den Dresdner Musikfestspielen, bei dem er mit seiner langjährigen Klavierpartnerin Kathryn Stott ein bei Tiefe und Anspruch kaum populär zu nennendes Programm darbot. Die Bekanntheit aber half wohl außerordentlich mit, an einem Freitag den Kulturpalast fast zu füllen, was bei Kammermusik schon erstaunt. Vergleichsweise leichtfüßig war noch der Beginn mit der „Suite italienne“ aus Strawinskys „Pulcinella“ in der Bearbeitung des genialen Cellisten Gregor Piatigorsky.

Das Duo ging mit Strawinskys Neobarock launig um, Ma zog schon hier eine Unmenge an Farben aus seinem Instrument hervor, aber bei aller Klangentfaltung schien die Suite doch einwenig routiniert vorgetragen. Wie die Stärke des Klaviers auf anderen Plätzen gewirkt haben mag, ist schwer zu beurteilen, doch im Rang, wohin der Flügel mit dem ganz geöffneten Deckel genau strahlte, stach er auch immer einwenig hervor.

Stehende Ovationen am Schluss

Die Charakterstücke der Suite wirkten gleich danach wie ein ausdrucksmäßiges Schwungholen, denn mit der Sonate C-Dur op. 119 von Prokofjew folgte eins der vielschichtigen und nicht auf die Schnelle zu durchdringenden Stücke der klassischen Moderne nach. Ma und Stott bauten die Sätze geradezu aufeinander auf, kamen über einen lyrischen, selbst noch den marschartigen Akkorden unterlegten Ton zu außerordentlichem Witz im mittleren Satz, der allenfalls etwas inhaltliche Schärfe hätte vertragen können.

Doch die grandiosen Akzentsetzungen im dritten Teil, die Steigerung und die fast impressionistische Intensität, die beide in das Finale legten, fassten alles eindeutig zusammen. Das nahezu blicklose, nur aus dem Hören und einer fesselnden Klarheit von Rhythmus und Bewegung erwachsende Einvernehmen des Duos Ma – Stott zu beobachten, hatte nebenher etwas Faszinierendes.

Selbstredens ganz anders im Charakter, aber noch schlüssiger in der Gesamtheit gelang nach der Pause Rachmaninows Sonate g-Moll op. 19, die an weitest gezogenen inneren Bögen, an der Verbindung von Energie des Ausdrucks und Schönheit des Klanges in Übergröße und letztlich auch in der Gewichtung nichts zu wünschen übrig ließ. Kathryn Stott spielte hier weitaus facettenreicher und Yo-Yo Ma kraftvoller im besten Sinn: Mit wie wenig Bogen und langsamem Strich Ma einen derart großen, in jeder Nuance geformten Ton hervorbringt, muss man nicht als Ursprung seines Erfolgs erkennen, aber genau dort steckt dessen Basis, denn er dringt mit diesem Klang sofort auch in jeden, der ihn zum ersten Mal hört.

So waren stehende Ovationen am Schluss kein Wunder und drei Zugaben noch nach diesem Programm eine reiche Belohnung – bis Ma und Stott nach dem unvermeidlichen „Schwan“ Noten und Klavierhocker mitnahmen, um klarzumachen, dass das Konzert jetzt wirklich zu Ende sei.

Von Hartmut Schütz