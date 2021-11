Dresden

Ganesha, Sohn von Shiva und Parvati, ist eine der bekanntesten und am meisten verehrten Gottheiten im hinduistischen Pantheon. Er ist leicht zu erkennen, hat er doch den Kopf eines Elefanten und einen dicken Bauch. Er gilt als Gott der Anfänge, es heißt, dass kein Gebet, kein neu gegründetes Unternehmen und keine Festlichkeit von Erfolg gekrönt sein können, wenn nicht vorher zu Ganesha gebetet wurde.

Als nun das Dresdner Yenidze-Theater den Betrieb aufnahm, wurde auch vor einer kleinen Ganesha-Statue gebetet, sprich es wurde sogar eine Puja abgehalten, mit der im Hinduismus die spirituelle Verbundenheit mit dem Göttlichen gesucht wird. Zu den Gästen gehörten u.a. Vertreter der indischen Botschaft wie des Indian Council for Culture, die durchaus auch finanzielle Unterstützung zu diesem Projekt gewährten, wie Anne Dietrich und Doreen Seidowski-Faust gegenüber den DNN erklärten. Sie sind zusammen mit Mario Faust die treibende Kraft hinter der Yenidze Theater- und Veranstaltungs-gGmbH.

Klima unter der Kuppel weiter schwierig

Nun wird so mancher verwundert zur Kenntnis nehmen, dass unter der Kuppel der einstigen Tabakfabrik wieder Theater gespielt wird. War doch die 1001 Märchen GmbH, die hier gut 20 Jahre zugange war, ausgezogen, weil die klimatischen Bedingungen – im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß – für einen Spielbetrieb nicht nur schwierig, sondern nahezu unzumutbar sind.

Nun, das Ehepaar Faust, das in Sachen Kuppel-Bespielung einschlägige Erfahrung hat und im Spielplan der 1001 Märchen GmbH regelmäßig auftauchte, und Anne Dietrich vom Zentrum TanzArt in Kirschau wollen die Sache trotzdem wagen. Zumindest soll von Oktober bis April gespielt werden, man habe sich Lösungen einfallen lassen, wie Dietrich versicherte. Was die Sommermonate angeht, überlegt man, Veranstaltungen im Dach-Biergarten der Yenidze abzuhalten.

Gastspiele, Theater, Tanz und Musik

Unter den viel strapazierten, aber durchaus löblichen Leitbildern „Tradition trifft Innovation“ und „East meets West“ will man klassische Kunst und Kultur des Orients und Okzidents auf innovative und experimentelle Kunstformen treffen lassen. Zum einen plant man eigene Tanz-, Musik- und Theaterinszenierungen – unterstützt durch professionelle Gastspiele, die Einblicke in die Kunst und Kultur Indiens geben, Bollywood inklusive. Auch hier dürften die Verbindungen, die man zum Indian Council for Culture hat, hilfreich sein, ermöglicht der in Neu-Delhi ansässige Rat für Kulturbeziehungen doch Gastspiele indischer Künstler in anderen Ecken der Welt, also nun auch in Dresden. Zudem bietet man seitens des Yenidze-Theaters Yoga-Kurse und Tanz-Workshops an, am 4. Dezember ab 12 Uhr etwa Orientalischen Tanz mit der Berliner Gastdozentin Shalymar, für den man allerdings bereits Vorkenntnisse haben sollte.

Eine weitere Schiene seien interkulturelle Bildungsangebote aller Art, insbesondere für Kinder und Jugendliche, auf dass „neue Bezüge hergestellt und Brücken geschlagen werden“. Gerade Lehrer an freien Schulen sind „sehr interessiert“, sagte Seidowski-Faust. Auch Ideen für „experimentelle Ausstellungen“ gibt es laut Dietrich schon, zeitgenössische Künstler können ihre Werke, ob nun Gemälde, Fotografien oder Medien-Installationskunst, zeigen und so die Kuppel beleben.

Events für Firmen und Institutionen

Auch der „Event-Kultur“ verschließt man sich nicht. Für Unternehmen, Institutionen, Reiseveranstalter, Anbieter von Tagungen und Kongressen können direkt unter der Glas-Stahl-Konstruktion der Kuppel passend zu jedem Anlass Events gestaltet werden: mit inszeniertem Programm und exotisch-kulinarischen Höhepunkten.

Derzeit läuft noch bis 14. November das Programm „Dimension“. Zusammen mit dem Medienkünstler Io Siamon Salich kreierte das 2013 gegründete Künstlerkollektiv Atmadhvani, bei dem Mario Faust, Doreen Seidowski-Faust und Anne Dietrich mitwirken, ein Gesamtkunstwerk aus indischer und westlicher Musik, Lichtdesign-Bildern und Klangeffekten, aus Tanz und Sprache, alles gestrickt rund um einen indischen Schöpfungsmythos. Es ist ein Potpourri von Einfällen, das sich zu einem unorthodoxen und doch rasch in den Bann ziehenden Ganzen fügt. Die visuellen und akustischen Effekte sind grandios, wäre man Althippie, könnte man glauben, man hätte ein Déjà-vu in Sachen psychedelischer Trip.

Mal scheint das Kleid von Tänzerin Anne Dietrich in Flammen zu stehen, dann wieder wirkt sie – als alles in bläuliches Licht getaucht ist – wie eine Einwohnerin von Avatar, eine, die sich auf die Kunst des Kathak-Tanzes versteht, der vor allem in Nordindien weit verbreitet ist. Die Ghungroos (Fußglöckchen) sind nicht als Schmuck zu verstehen, sondern als Percussioninstrument. Je mehr Glöckchen und je besser deren Qualität, umso mehr unterstreicht ihr Sound den rhythmischen Part von Kathak – es ist ein Gewicht von einem Kilo, das Dietrich kurz an jedem Fuß trägt, wie sie gegenüber den DNN erklärte. Auch der Gesang von Seidowski-Faust wirkt manchmal nicht wie von dieser Welt, ist scheinbar archaisch und doch dahinschmelzend. Nächste Vorstellungen sind vom 4. bis 7. November, jeweils 19 Uhr.

Zu den kommenden Projekte gehören „Adventszauber“-Abende zwischen 8. und 12. Dezember. Geigenklänge von Leila und Mala begleiten die sinnlichen Erzählungen, die von Tom Hohlfeld gesprochen werden.

Wichtig: Warme Kleidung sollte man als Besucher tragen, Decken werden „Frostbeulen“, aber auch allen anderen zur Verfügung gestellt.

