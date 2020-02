Würde in Serien – Hauptausstellung zum Hellerau Photography Award „Portraits“

Dresden

So viel Treppensteigen war noch nie. Zumindest nicht in der fünfjährigen Geschichte der Ausstellungen zum Hellerau Photography Award „Portraits“. Der größte Teil der Präsentation hat seine diesjährige Heimat in den Technischen Sammlungen Dresden (TSD) in Striesen gefunden, wo die Fotografie – und nicht zuletzt auch die Kamera- und Fototechnik – sowieso zu Hause ist. Um die mehr als 200 Bilder der 27„Portraits“-Finalisten zu sehen, muss der Besucher von der ersten Etage bis weit hoch in den Turm.

Wofür die diesjährige Ausgabe des Fotowettbewerbs steht: Würde

Dort, wenn auch nicht ganz oben, findet er dann Frauenporträts, die leicht angekippt auf dem Boden liegen. Mohammad Rakibul Hasan, der auch Filmemacher ist, hat Frauen der Rohingya, einer muslimischen Minderheit in Myanmar, fotografiert. Als viele der Rohingya 2017 ins Nachbarland Bangladesch flohen, um gewalttätiger Verfolgung vor allem durch Soldaten Myanmars zu entkommen, landeten sie dort in Flüchtlingscamps. Hasan holt die Frauen in mehrfacher Hinsicht aus der Unsichtbarkeit: Sie wurden von den Soldaten vergewaltigt, flohen schwanger und brachten die ungewollten Kinder zur Welt. Damit sind sie vielfach verfemt. Die Frauen, die zu sehen sind, versuchen sich auf diesem Weg etwas zurückzuholen, wofür die diesjährige Ausgabe des Fotowettbewerbs steht: Würde.

Sie soll ja unantastbar sein, das steht immerhin prominent und gern zitiert im Grundgesetz. Doch dieser Satz hat offenbar eher theoretischen Charakter. Dazu brauchte es nicht erst die Kommentarfunktion in Social-Media-Kanälen. Was nicht heißt, dass es nicht Abstufungen gibt bei der Verletzung menschlicher Würde. Die Fotografen zeigen die Ausmaße davon, aber auch den Kampf um sie.

So porträtiert Jeffrey Stockbridge in „ Kensington Blues“ Leute entlang der Kensington Avenue im Norden Philadelphias. Ein Spiegel des urbanen Niedergangs, allein die Subway, die hier El Train heißt, rauscht noch beständig als Hochbahn über den Köpfen der Leute. In deren Gesichtern ist von Hoffnung wenig übrig, wie ein Blick in die Gesichter der Zwillinge „Tictac and Tootsie“ beweist. Vielleicht aber Trotz, ein Nichtaufgebenwollen. Stockbridge kennt sich aus mit Sozialreportagen dieser Art, er hat auch schon für die New York Times Heroinabhängige in Philadelphia porträtiert.

Zahlreiche weitere Satellitenausstellungen in 2020

Alle diesjährig gezeigten Arbeiten des Wettbewerbs sind Serien. „Früher hätte man viele davon noch in Printmedien gefunden, heute ist das nur noch selten der Fall“, sagte Andreas Krase, Juror, Kurator und TSD-Kustos für Fotografie, der von der bislang „umfangreichsten Fotoschau in unserem Haus“ sprach.

Wettbewerbsinitiator Martin Morgenstern bezeichnete die Auswahl der sechsköpfigen Jury, die Bewerbungen aus 31 Ländern gesichtet hatte, „als bisher strengste“. Der Wettbewerb selbst wäre ohne Sponsoren unmöglich. Sowohl die insgesamt 10.000 Euro Preisgeld als auch das Papier für die Bilder sowie deren Druck werden gänzlich von Unternehmern bereitgestellt respektive übernommen. Zur Hauptausstellung in Striesen gesellen sich auch 2020 wieder zahlreiche weitere Satellitenausstellungen, die unterschiedliche Laufzeiten haben und alle auf der Portraits-Website aufgelistet sind. Zu den heutigen Vernissagen in Hellerau und in der Junghansstraße werden die Sieger der Plätze 1 bis 3 sowie der Residenzpreisträger bekanntgegeben.

Überschneidungen sind im speziellen Kontext einer solchen Fotoschau dann auch Wiederbegegnungen: So ist Carla Kogelman mit Arbeiten aus ihrer Serie „Ich bin Waldviertel“ vertreten, die 2018 schon Teil der Ausstellung der weltbesten Pressefotos war.

Die Niederländerin Carla Kogelman begleitet in „Ich bin Waldviertel“ die Schwestern Hannah und Alena in Merkenbrechts in Österreich. Quelle: Carla Kogelman

Sebastian Wells’ Bilder der Protestierenden in Hongkong sind zeitgeschichtliches Dokument und aktuell auch in den Printmedien zu finden (Wells selbst gehört zu den 23 Fotografen der Berliner Agentur Ostkreuz). Und Ingar Krauss – sogar nach Fotografen-Maßstäben ein fast unglaublicher Eigenbrötler – war vor einem Jahrzehnt Dresdner Fotostipendiat. Von seinen damaligen Bildern zu „Dresdner Jugend um 2010“ führt durchaus eine klare Linie zu seiner aktuellen Serie „Wanderarbeiter“.

Andy Happels Serie „Während das Mondlicht auf mich fällt“ ist der Titel von „Portraits“ 2020. Quelle: Andy Happel

Viele der Fotografen seien heutzutage eine Art Nomaden, die in einer globalisierten Welt durch fremde Länder reisen, sagte Krase. Dafür finden sich unter den Finalisten viele Beispiele: Der französisch-polnische Fotograf Tim Franco ist in Shanghai zu Hause und arbeitet in Asien, das gilt ähnlich für den Deutschen Andy Happel.

„Portraits“ lebt nicht von der Größe, sondern von der Qualität

Der Italiener Andrea Signori hat in Kenia fotografiert, der Deutsche Ingmar Björn Nolting in Somaliland. All das muss aber trotzdem nicht zwingend Postkolonialismus sein. Andererseits räumte Krase ein, dass Fotografen, die selbst aus Afrika kommen, völlig unterrepräsentiert seien, auch bei „Portraits“. Eine Lücke, die nicht zuletzt auch mit Blick auf andere Weltregionen wie Arabien dringend kleiner werden sollte.

Die nebenbei mit aufgeworfene Frage, ob „Portraits“ vielleicht der größte Fotowettbewerb seiner Art in Deutschland sei, ist bei genauer Betrachtung ziemlich zweitrangig. Auch deshalb, weil er jedem Teilnehmer offensteht, der das Startgeld von 50 Euro (für Studenten die Hälfte) aufbringen kann. „Portraits“ aber lebt nicht von der Größe, sondern von der Qualität der Arbeiten und der Güte der Präsentation. Was wiederum die Frage aufwirft, wo nächstes Jahr die Hauptausstellung ihren Platz finden wird. Klar ist nur, dass die Residenzausstellung im Festspielhaus Hellerau bleiben und die Struktur mit zahlreichen kleinen Satelliten-Ausstellungen beibehalten wird.

