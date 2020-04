Herkuleskeulen-Langzeitinspirator Wolfgang Schaller kann seinen 80. Geburtstag am heutigen Montag auch nicht so groß feiern wie geplant. Nun müsse man warten, bis sich die im Kabarettsaal im Kulti sitzenden Viren nicht nur krank-, sondern totgelacht hätten, schreibt Schaller „mit nicht heilbarem Optimismus“ in seiner Absage.