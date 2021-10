Dresden

Keine Überschreibung, kein Firlefanz – schnell ist an diesem Abend in der kühlen, aber akustisch enorm empfindlichen Location namens Theaterruine St. Pauli klar: Hier geht es um den Stoff und dessen Botschaft, nicht um Eitelkeit oder stilistische Verfremdung. Und so entsteht rasch der Sog eines warmen theatralen Erlebnisses, das pausenlos wie im Flug vergeht.

Das beruht natürlich in erster Linie auf der immanenten Qualität des gegebenen Werkes: „Wolokolamsker Chaussee“ aus der blutroten Feder von Heiner Müller offenbart immer wieder eine Textschärfe, die selbst Elfriede Jelinek bei weitem übertrifft. Zumal es per Schuld und Sühne in schwere wie moralische See führt. Denn Müller ist Dialektiker, sein Werk komplex, seine fünfteilige Chaussee reicht hinter mehrere Horizonte. Die fünf in sich geschlossenen Kurzdramen, entstanden von 1984 bis 1986, erzählen – immer aus innerer Perspektive – vom parteitreuen Kampf gegen den deutschen Imperialismus: vom Überfall 1941 bis hin (als Vorsehung) zum Mauerfall 1989. Teil IV und V zeugen von der Perversion und dem Zerfall des Systems.

Der Chor als Rahmen

Regie führt Jakub Gawlik. Der 1983 in Kielce geborene und heute in Berlin lebende Pole wollte unbedingt den komplexen Mix: einerseits eine komplette Performance, geboten von professionellen Darstellern und einem jungen Regieteam, das sich wirklich den Raum mit erstaunlicher Genauigkeit erschloss, andererseits die Verbindung zu Akteuren vor Ort – so spielt der zehnköpfige „Singt-Pauli-Chor“ unter Leitung von Clemens Weichard behände mit.

Ein Quintett – drei Laien und zwei Profis – bilden das Gerüst, wobei natürlich die Profis mit ihrer trainierten Körperlichkeit und Stimmkraft tragend wirken. Sie spielen allesamt unverstärkt in der sorgsam ausgeleuchteten, aber sonst (jenseits Bank und Kreuz) leeren Kapellenbühne die Szenen, aber nicht in Rollen, sondern als mehr oder minder homogene Brigade, oft chorisch, was nicht immer ganz klappt, aber ob des langen Nachhalls der verglasten Kirchruine sehr gewagt ist.

Quasi als Rahmen fungiert der Chor, der eigentlich ein Konzert geben will, aber von Ex-Schauspielstudiostudentin Alexandra Weis anfangs einzeln per rotem Halstuch von der Bühne gemeuchelt wird. Denn Gawliks Trick ist: Er erzählt die fünf Episoden von hinten (also von V nach I) und hat vor allem für Nummer IV ein grandioses Livetondokument ausgegraben, was auf der Bühne mit einer Art Zeitlupenprotesttanz untermalt und mittels fünf Protestschildern konterkariert wird: „Glotzt nicht so romantisch“. Heiner Müller liest in irgendeiner Berliner Bar – alle lachen unvermittelt schräg an den falschen Stellen –, und der sächselnde und dabei mit Sicherheit zigarrenrauchende Autor muss mitlachen …

Albrecht Goette im Dreifach-Einsatz

Geschickt auch der dreifache Einsatz von Staatsschauspieler Albrecht Goette, der – bärtig wie Marx – erst im Hintergrund agiert und zum Schluss als blinder König auf den Thron kommt. Er stellt seinen reduzierten Einsatz ganz in den Dienst der Ensembleleistung. Genau wie der Chor, der immer wieder als Volksäquivalent überraschend aufläuft. Neben Weis ist auch Marcus Born eindringlich auffällig. Der Applaus ist nach dem Schluss – also der eindringlichen Kriegsszene („2000 Kilometer weit Berlin, 120 Kilometer Moskau“), mit der Müller eigentlich als „Russische Eröffnung“ einsteigt, hier präsentiert als Finale – betroffen, aber herzlich. Societaetstheater-Intendant Heiki Ikkola, der diese Produktion per Kooperation ermöglichte, überreicht persönlich die Premierenblumen.

Ob dieses Mutes dürfen sie es wagen, dies ungeniert als Geburtstagsgeschenk zum 7. Oktober zu präsentieren. Da ward nicht nur 1955 das erste Mal Allan Ginsbergs „Howl“ vorgetragen, sondern sechs Jahre zuvor auch die Ostberliner Republik (als Reaktion auf die Bonner Bundesrepublik) gegründet. Man fragte sich nur: Wo hat die Kulturpolitik der Stadt diesen Ehrentag begangen? Aber das war vielleicht bei den vielen anregenden Nachgesprächen nach 99 Minuten echtem Theatergefühl alter, also bester Schule nicht wirklich von Nachteil.

Es ist natürlich schwer zu organisieren – aber eigentlich wäre es Frevel, diese Produktion nach zwei Abenden schon als abgespielt zu betrachten. Denn jene, dies einst forderten, dass sich die Theaterruine endlich neue Wege erschließen und das Haus als Bühnenraum ausloten solle, müssten sich diese Art eigentlich auch ansehen. Der Start ist hiermit für gelungen befunden – und der ursprünglich mal geplante Termin (also der 9. Mai) scheint historisch gesehen als russischer Tag der Befreiung auch 2022 gut geeignet.

Von Andreas Herrmann