Wolfgang-Hilbig-Abend im frisch eröffneten Dresdner Bräustübel

Dresden

Derart einladendes Gras wie dieses unter Bäumen an einem „verzauberten Septembermorgen“ sah der Mann noch nie. Schon bald überlegt er, ob er überhaupt schon mal länger einfach so im Gras gelegen hat – und kommt nicht umhin, ein Versäumnis feststellen und es beklagen zu müssen. Der Mann sinniert dann noch über dies und das, um schließlich auch unzufrieden mit sich selbst zu konstatieren: „Alles, was ich dachte, war so unendlich banal und unbefriedigend.“

Man erfährt den Namen des Mannes nicht in dem Sammelband „Stimme Stimme“, der 1983 als einziges Buch Wolfgang Hilbigs in der DDR bei Reclam erschien, er tut auch nichts zur Sache. Liest oder hört man die Texte „Idylle“, „Bungalow“, „Die Beschreibung“ sowie „Herbsthälfte“, in denen die Natur zum Spiegelbild tiefer innerer Bewegung wird, reflektiert man das eigene Ich rasch mit.

Hilbig ist schwere Kost

Welche gewichtige Rolle das Thema Natur im Werk des Schriftstellers Wolfgang Hilbig einnimmt, wie schön sie sein kann, welch fantastische, zuweilen aber auch regelrecht unheimliche Dinge in ihr vorgehen können, zeigte am Mittwochabend der Schauspieler Daniel Minetti in seinem Hilbig-Programm mit dem Titel „Der Anfang ist offen“. Er trug, die ganze Zeit über an der Gitarre von Siegfried Orawetz begleitet, Passagen aus „Stimme Stimme“ vor, die ihn nicht mehr losließen und wieder und wieder zu Hilbigs Bücher greifen ließen.

Es war der erste offizielle Spieltag der 1001 Märchen GmbH am neuen Spielort, denn wegen der zunehmend untragbar gewordenen Spielbedingungen in der Yenidze erfolgen die Vorstellungen nunmehr im „Bräustübel“. Als sich am Mittwoch das Ensemble der 1001 Märchen GmbH auf dem Platz zwischen „Bräustübel“ und Stadtbezirksamt mit Liedern, Klängen, Geschichten und Leckereien vorstellte, waren laut Rainer Petrovsky, dem Leiter der „Märchenrunde“, zwischen 400 und 500 Leute gekommen, beim Hilbig-Abend tags darauf war der Zulauf vergleichsweise bescheiden. Hilbig ist schwere Kost, so sehr er in den Feuilletons gefeiert worden war, viel gelesen wurde und wird er nicht. Aber Petrovsky wollte zum Auftakt einfach zeigen, dass „wir nicht nur Märchen machen wollen“, wie er gegenüber den DNN erklärte.

Alle Gestik- und Mimik-Register

Minetti, ganz in Schwarz gekleidet, spricht die Texte Hilbigs auswendig – und er deklamiert nicht nur, sondern zieht auf der kleinen Bühne alle Gestik- und Mimik-Register. Mal stellt er einen Satz einfach in den Raum und lässt ihn wirken, unterstreicht mit aufladenden Bewegungen das Gesagte, mal schaut er mit geradezu leerem Blick in die Ferne, mal fixiert er die Zuschauer.

Immer wieder wird ausführlich Natur beschrieben, aber sie hat einen doppelten Charakter. Sie kann sehr idyllisch sein, dann aber auch wieder unheimlich, wenn nicht sogar bedrohlich. In dem Sumpf, den Minetti mit den Worten Hilbigs plastisch-drastisch vor Augen führt, möchte man nicht stecken. Ein Janus-Gesicht haben auch die Charaktere, die Hilbig entworfen hat. Ihnen ist spätestens beim zweiten Blick auf sie mehr oder minder zu bescheinigen, dass sie innerlich zerrissen und in ihrer Identität verunsichert sind, so wie eigentlich alle „Helden“ Hilbigs, der selbst jahrelang in der DDR ein Doppelleben als Heizer und Schriftsteller führte und die Ich-Gespaltenheit zu einem seiner zentralen Themen machte – auch nach seiner Ausreise in den Westen, wo er dann auch nicht heimisch wurde, sondern voller Sehnsucht nach dem Osten war. Von der Wirklichkeit zum Traum, wenn nicht zu Albtraum und Wahn ist es nur ein kleiner Schritt. Es gibt Abschnitte, da wirkt das Szenario wie in etlichen der oft verstörenden Filmen David Lynchs.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei näherer Betrachtung wird klar, weshalb Hilbig von den Kulturbehörden der DDR nicht geliebt wurde, obwohl er genau das war, was im angeblichen Arbeiter- und Bauernstaat gesucht und gefördert wurde: ein schreibender Arbeiter. Aber Hilbigs Sache war nun mal nicht der gewünschte Sozialistische Realismus mit seinen heroischen Lichtgestalten, stattdessen hatte er ein Faible für das Düstere, das Fantastische, ja sogar das Verdrängte und Surreale, ganz so wie es einst im schwarzen Teil der Romantik, etwa bei E.T.A. Hoffmann, der Fall war.

Von Christian Ruf