Wolfgang D. Melzer stellt neuen Roman in Pulsnitz vor

Was bleibt von unserem Leben? Wolfgang Melzer, Jahrgang 1950, der in Naumburg aufgewachsen ist und heute in der Westlausitz lebt, hat diese Frage zum Kernthema seines neuen Romans „Holms Herbst“ gemacht, den er am Mittwoch in Pulsnitz erstmals vorstellt. Es ist ein philosophisches Buch. Hier wird nicht nur erzählt, sondern das Erzählte von verschiedenen Seiten betrachtet, erörtert und durchdacht.

Mit 66 Jahren wird es für die Hauptfigur, Roland Holm, ein ostdeutscher Schriftsteller, Zeit für Lebensbilanzen. Von seiner Frau ist er seit sechs Jahren geschieden. Seine Tochter lebt irgendwo weit entfernt. Auf einem Klassentreffen wird ihm bewusst, dass er schon seit der Jugend ein einsamer Grübler war: „Er schwamm nicht mit dem Schwarm, er saß auf der anderen Seite der Scheibe.“

Ein Unzufriedener, der alles in Frage stellt

Zweifel nagen an seiner Seele. Zwar hat er Bücher veröffentlicht, kann das aber noch nicht als vorzeigbares Lebenswerk anerkennen. Unfähig, sich den ungeschriebenen Anpassungsregeln für eine wissenschaftliche Karriere zu unterwerfen, ist er an der Universität im Mittelbau hängengeblieben.

Ein Unzufriedener, der alles in Frage stellt, selbst seine eigene Vergangenheit. „Ich erinnere mich kaum an die Ereignisse selber, immer nur daran, wie sie sich angefühlt haben. Und daran, wie ich sie später anderen erzählt habe.“ Immerhin erinnert er sich, einen Anwerbungsversuch des Staatssicherheitsdienstes zurückgewiesen zu haben. Ganz sicher ist er nie. Denn hört er ehemaligen Klassenkameraden zu, haben die ein ganz anderes Bild von ihm.

Die Handlung des Buches besteht darin, dass Holm Menschen begegnet, die ihm Angebote unterbreiten, wie er über den Tod hinaus in Erinnerung bleiben könnte. Doch er verwirft sie alle. Etwa das des windigen Unternehmers Guido Klotzer, der in seiner Agentur für Nachruhm Menschen in den sogenannten sozialen Netzwerken genau das Bild für die Nachwelt zu basteln verspricht, das sie sich von sich selbst wünschen. Einmal nimmt er eine Frau im Auto mit, die ihrem Liebhaber, der sich von seiner Frau nicht scheiden lässt, durch einen Racheakt in Erinnerung bleiben will.

Sätze werden zu Geschossen in einer chaotischen Wortschlacht

Das Thema wird variiert. Bis hin zu Britta, seiner esoterisch veranlagten Nachbarin, mit der er eine Affäre hat. Eine Frau, ganz mit sich im Reinen. Sie ist sich sicher, der Geist eines jeden Menschen bleibt „Teil der spirituellen Energie, die den Lauf der Dinge sanft bestimmt“. Ausgerechnet sie verhilft Holm am Ende zu einer gelasseneren Lebenshaltung.

Wolfgang Melzer erweist sich als sprachlich versierter Schriftsteller, der lebendig zu erzählen vermag. Seine Neigung zum Philosophieren indes ist übermächtig. Manches an der Handlung wirkt eingefädelt. Wir haben es mit essayistischer Prosa über große Lebensthemen zu tun. Wer das als Leser schätzt, dürfte dieses anregende Buch mit Gewinn lesen. Wer eine bewegende Geschichte erwartet, wird sich eher enttäuscht sehen.

Dramatischer Höhepunkt ist eine Tagung in Guben, auf der ein Dutzend ausgewählte Denker über Zukunft philosophiert, um so die „Spaltung der Gesellschaft“ überwinden zu wollen. Da finden wir alles hineingepackt, was man in den erregten öffentlichen Debatten derzeit vernimmt:

Fundamentalkritik am Kapitalismus, Verteidigung von Demokratie und Freiheit, die Frustration der Ostdeutschen, von den Westdeutschen betrogen worden zu sein, der ganze deutsch-deutsche Zwist, inklusive Pegida und neurechten populistischen Warnungen vor Islamisierung. Sätze werden zu Geschossen in einer chaotischen Wortschlacht. Dabei tragen alle Masken, um vorurteilsfrei debattieren zu können. Eine herrlich groteske Szene.

Verstärkt wird das reflektierende Erzählen durch einen Kunstgriff: Immer wieder meldet sich der Autor mit seinen Ansichten zu Wort. Am Ende streitet er sogar mit seiner Figur. Das verleiht dem Ganzen trotz des gewichtigen Themas etwas Humorvoll-Spielerisches.

Buchvorstellung mit dem Autor am Mittwoch, 19 Uhr, in Pulsnitz, Vamed Klinik im Schloss, Wittgensteiner Straße 1

Von Tomas Gärtner