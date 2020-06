Dresden

Theater, Performance mit je einem Besucher, einer Besucherin, das klingt zwar wie eine derzeitige Erfindung, ist aber nicht minder auch eine pointiert alte Zuspitzung dieser Möglichkeit. Welche nun wiedererweckt ist in der aktuellen Situation, zwingend Abstand zu halten. Die Bürger:Bühne vom Staatsschauspiel Dresden, dabei gefördert im Fonds Doppelpass der Kulturstiftung des Bundes sowie in Zusammenarbeit mit dem Theater Basel, hat sich mit einer recht denkwürdigen Produktion darauf eingestellt, gestartet am Wochenende als „Veduta – Stadtansichten“. Ein „Tanzstreifzug“, für den der Choreograf Sebastian Matthias verantwortlich zeichnet.

Bewegte Schöpfungen

Die Dresdner Innenstadt bietet ja ausreichend Raum für solche Begegnungen, für ein Geschehen, das für Bewegung sorgt und zugleich auch zum Nach- und Mitdenken herausfordert. Dafür sind in überschaubarer Zahl jeweils im Viertelstundentakt per pedes oder zuweilen auch mit Fahrrad Neugierige quasi zielorientiert in der Stadt unterwegs, geleitet von einem speziellen Plan, der sie zu den eingetragenen Ereignisorten führt. Beim ersten Treff unweit vom Start-Punkt an der Wallstraße 21 bleiben die Teilnehmer als „Gruppe“ noch locker beieinander. Natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand, wo jedem und jeder ein am Boden markierter Beobachtungsplatz zugewiesen ist.

Hier geht es, und das hat bei Johanna Roggan tatsächlich etwas mit Tanz im engeren Sinne zu tun, um ein Ausloten der jeweiligen Körpersprache in diversen Situationen. Wofür sie auch beredte Beispiele so markanter Tänzerinnen und Choreografinnen wie Anne Teresa de Keersmaeker oder Yvonne Rainer mit ins Spiel bringt, erkennbar macht, welchen Impulsen und Eigenheiten diese in ihren bewegten Schöpfungen folgen. Beim zweiten Anlauf-Punkt auf der Prager Straße wie auch schließlich an der Frauenkirche sowie beim Zusammentreffen unter der Carolabrücke rücken die „Veduta“-Teilnehmer praktisch je nach Schrittmaß fortgesetzt zu Einzelbegegnungen auf, werden immer wieder persönlich empfangen und in einen speziellen Themenkreis einbezogen.

Keine Zeit für Gespräche

Dabei spielen, begleitet von denkwürdigen Geschichten jener, auf die die Besucher vor Ort treffen, ebenso die mit „Abstandhalter“ in der Handy-Führung vorgestellten Videosequenzen eine Rolle. Die zwar zur fortgesetzten Bewegung hin wie her und rundherum verlocken, doch eben auch auf dem kleinen Display nur halbwegs wahrzunehmen sind. Wobei schon zu erkennen ist, dass dabei die Performer und Tänzer beispielsweise in den Museen der Staatlichen Kunstsammlungen agieren. Und ganz besonders anregend ist es immer dann, wenn die erzählten Geschichten bewusst im Widerspruch zu dem stehen, was sich auf den Videos erkennen lässt.

Das hat natürlich auch damit etwas zu tun, wie markant in diesen 1:1-Treffen die jeweiligen Erzählenden sind. Und manchmal möchte man mit ihnen auch allzugern überhaupt noch ins Gespräch kommen. Wofür aber im Gesamtablauf eher kaum Zeit eingeplant ist. Also heißt es stracks weiter in der „Einsamkeit des Langstreckenläufers“, was ja im konkreten Fall ausschließlich in der Wahrnehmung wie auch im Durchhaltevermögen jedes Einzelnen liegt. Denn zum Abschluss geht es immerhin noch über die Carola-Brücke geradewegs bis zum Kleinen Haus vom Staatsschauspiel. Wo jeder Ankommende auf der Terrasse freudig jubelnd begrüßt wird.

Bewegen, aber nicht überschreiten

Nun ist es vorbei mit der Einzelbetreuung. Ausgestattet mit Kopfhörern und Leih-Handy, wo als Draufsicht all jene zu erleben sind, die sich gerade auf dem mit abgegrenzten Flächen für den Gästebedarf markierten Areal tummeln, startet der Versuch, die einen wie die anderen miteinander in Bewegung zu bringen. Jedes Ausbrechen auf fremdes Territorium wird vereitelt. Man darf sich bewegen, aber keine Linien überschreiten. Das begrenzte Terrain ist zwar für den Moment noch ausreichend, aber doch bekanntermaßen auch einschränkend. Da hilft ein freundlich-aufmunternder Blick über Atemmasken hinweg doch immerhin weiter. Wer war das nur?

Übrigens steht auf dem speziellen Stadtplan-Programmblatt auch die launig eingestreute Frage: „Wie verändert sich dein Gang, wenn es plötzlich anfängt, in Strömen zu gießen?“ Darüber muss man nun wirklich nicht lange nachdenken; als zweibeiniges Fluchtwesen sucht man doch schleunigst ein trockenes Plätzchen zum Unterschlupf. Und von „Gang“ kann da wohl eher kaum mehr die Rede sein. Vielleicht gibt es irgendwann mal in besseren Zeiten eine variierte Version dieser „Veduta – Stadtansichten“. Dann auch mit der Möglichkeit, sich darüber direkt und leibhaftig austauschen zu können.

nächste Aufführungen: vom 19. bis 21. Juni, vom 26. bis 28. 6. sowie vom 3. bis 5. Juli. Die Startzeiten sind jeweils im Viertelstundentakt von 18 bis 18.45 Uhr sowie von 19.15 bis 20 Uhr. Karten sind nur online im Vorverkauf oder telefonisch 0351 4913 555 erhältlich

www.staatsschauspiel-dresden.de

Von Gabriele Gorgas