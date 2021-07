Wo ist hier Wahrheit? Andreas Mühe-Ausstellung in Dresden

Dresden

„Mit Mutti im Kanzleramt“, so lapidar hat es ein deutsches Nachrichtenmagazin formuliert. Natürlich sollte die werte Leserschaft da sofort an Angela Merkel denken, aber es geht um Hintergründigeres: Der Fotograf Andreas Mühe ist tatsächlich mit seiner Mutter im Kanzleramt gewesen, im einstigen Kanzleramt Bonn, wo der noch immer für die alte Bundesrepublik stehende Bungalow zu finden ist, nah am Ufer des Rheins. Und dort hat er sie in Szene gesetzt, als wäre sie Angela Merkel.

Gute Zeiten?

Die echte Kanzlerin allerdings hat der Sohn von Schauspieler Ulrich Mühe auch wiederholt fotografiert. Nun hängen diese Bildserien zusammen in einer Ausstellung im Lipsiusbau, vermengen sich Fiktion und Realität dicht an dicht. Während der Fotograf durch seine Schau führt, die sinnigerweise mit großformatig gehängten Texten aus Durs Grünbeins „Oxford Lectures“ ergänzt ist, legt er die kleine Kamera nicht aus den Händen. Und trägt ein Basecap mit Schriftzug „Good Times“ auf dem Kopf. Gute Zeiten? Sein hellwacher Blick scheint jedenfalls stets auf der Suche nach neuen Motiven zu sein. Was Andreas Mühe dann aber aufnimmt, ist gründlich durchdacht.

Andreas Mühe Quelle: Oliver Killig

„Vielleicht entstehen ja manchmal auch Bilder, die man nicht bekommt“, sagt er, „und die erträumt man sich dann. Schafft Sachen auf anderen Wegen und gibt dann eine Nähe vor, die man natürlich nie erreichen kann.“ Der 41-jährige Fotograf, geboren im damaligen Karl-Marx-Stadt, hat 16 Jahre Amtszeit von Angela Merkel erlebt, einer Politikerin, der er nicht nur wegen der gemeinsamen Initialen verbunden ist: „16 Jahre Kanzlerschaft, das ist eine lange Zeit, da gibt’s ein Grundrauschen an Bildern, ob Tagesschau oder Heute-Journal – einmal am Tag, glaub ich, sieht jeder Bundesbürger die Kanzlerin.“

Auf mehreren Reisen hat Andreas Mühe Angela Merkel offiziell begleitet, in Deutschland, den USA und selbst in Indien. Jedes Mal sei ihm die Inszenierung der Realität aufgefallen, die zur Schau gestellten Bilder der Macht, aber auch die Einsamkeit der Machthaber. Die äußert sich vor allem in den gestellten Gruppenaufnahmen in einem aus aufgeklärt demokratischer Sicht überkommenen, geradezu höfischen Klischee.

Spiel mit der Glaubhaftigkeit

Das kontrastiert Andreas Mühe mit Momentaufnahmen, die nicht ins Protokoll passen: Mal bekommt Merkel einen Hocker hinter das Rednerpult geschoben, um größer zu wirken, mal steigt sie im Tagesgeschäft ebenso rasch wieder in ihren Dienstwagen, wie sie ausgestiegen ist. Der Künstler-Fotograf, dessen Bilder in Spiegel, Stern und Zeit erscheinen, ging aber noch einen Schritt weiter, weil er stets das zeigen will, was ihn an Fotografie interessiert und fasziniert. Ein Spiel mit der Glaubhaftigkeit, mit der Vergänglichkeit: „In dem Moment, wo ich ein Bild mache, ist es ja schon Vergangenheit. Und das Medium an sich versucht, Zeit festzuhalten, auch wenn die Zeiten gerade sehr merkwürdig und, wie ich finde, viel zu aggressiv sind.“

Dennoch strahlen die nun gezeigten Aufnahmen eine ikonografische Ruhe aus. Andreas Mühe zeigt Angela Merkel nicht nur im politischen Zeremoniell, sondern ganz überraschend auch im Bonner Swimmingpool, im einstigen Kanzlerbungalow auf dem Bett von Helmut Kohl. Er zeigt sie versonnen im Gegenlicht, wie sie die Wände berührt, die Fenster putzt – sein Merkel-Double ist dabei immer nur von hinten zu sehen.

Ebenso in der Serie „A.M. – Eine Deutschlandreise“, die Aufnahmen der Kanzlerin auf dem Rücksitz ihres Dienstwagens suggeriert. Im Hintergrund Hamburg, ihre Geburtsstadt, die Weite der Uckermark, die Schönheit von Kreidefelsen und Zugspitze, aber auch politisch und künstlerisch konnotierte Orte wie Stuttgart Stammheim, Villa Hügel in Essen sowie das Ortsschild von Golzow.

Dementi des Bundeskanzleramts

Diese Vermischung von Realität und Fiktion macht den großen Reiz der Ausstellung aus, deren Titel ein originales Merkel-Zitat ist: „Alles was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist.“ Andreas Mühe spielt mit den Möglichkeiten, wie es – auch – hätte gewesen sein können, und verführt damit sein Publikum. Wie überzeugend auch und gerade diese fiktiven Bildkompositionen von Andreas Mühe sind, beweist wohl am besten ein Dementi des Bundeskanzleramts: Wir haben nichts damit zu tun, hieß es. Und bei den erst in diesem Frühjahr entstandenen Aufnahmen in Bonn rückte dem Team sogar der Staatsschutz auf den Leib – wegen zu großer Ähnlichkeit mit der echten Angela Merkel.

Mühes Spiel mit der Zeit geht noch einen Schritt weiter, denn die in dieser Form erstmals präsentierte Ausstellung steht nicht zuletzt im Zeichen des Wahlkampfs, von dem sich der Fotograf ganz großes Theater erwartet. „Der Kanzlerbungalow ist der entfernteste Planet für Frau Merkel, die aus dem Osten kommt und 16 Jahre Berlin bestimmt hat. Es gibt für sie keinen ferneren Ort, um in Rente zu gehen.“

Bis 29. August: „Alles was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist.“, Lipsiusbau, Brühlsche Terrasse

