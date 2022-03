Wo die Puppenspieler des Dresdner August Theaters jetzt auftreten

Dresden

„Puppenspieler lieben Großeltern!“, versichert Randi Kästner-Kubsch, die mit ihrem Mann Grigorij in Dresden das August Theater betreibt. Warum Puppenspieler Großeltern lieben? Nun, weil die über alle Maßen gern mit ihren Enkeln ins Puppentheater gehen, einfach weil sie wollen, dass diese auch so schöne Erinnerungen ans Puppentheater bekommen, wie sie sie selbst haben.

Aber ob nun Großeltern oder wer auch immer mit Kindern ins August Theater gehen will (es gibt ja auch Onkel und Tanten), um ein Puppentheaterstück zu verfolgen, steht an der sonst üblichen Spielstätte des August Theaters vor verschlossenen Türen. Denn das Pieschener Rathaus wird umfassend saniert, ein Spielbetrieb in der dort vor zehn Jahren etablierten Heimstätte wird erst dann wieder möglich, wenn die zweite Bauphase anläuft, sprich die Sanierung des linken Gebäudeteils, denn dann könnte man in der ehemaligen Ratsherrenstube in der rechten Haushälfte wieder spielen.

Ausweichspielstätten in der Zschoner Mühle und im Kulturhafen

Aber es gibt ja Ersatz, ja sogar zwei Ausweichspielstätten. Zum einen gastiert das Theater einmal im Monat an einem Wochenende in der Zschoner Mühle, ansonsten fand man im Kulturhafen in der Leisniger Straße 53 Unterschlupf, der an sich seit September 2021 das Zuhause des „Yes oder Nie!“-Improtheaters ist.

Randi und Grigorij Kästner-Kubsch sind froh, dass sie nach zwei Corona-Jahren wieder spielen können, leicht ist der Spielbetrieb aber nicht. Das fängt schon bei der Logistik an. Sage und schreibe sieben Depots musste man ein- und herrichten, um den Fundus der verschiedenen Inszenierungen einlagern zu können. Zwei Räume sind in Pieschen-Mickten, „fünf auf zwei Ebenen im Rathaus mit dem Goldenen Mann auf der Turmspitze“. Ein nicht unbeträchtlicher Teil von Lebens- bzw. Arbeitszeit muss jetzt aufgewendet werden, um Dinge von A nach B zu transportieren.

Letztlich funktioniert die ganze Logistik, ebenso meistert man, dass im Kulturhafen das ganze Equipment einer Inszenierung von der Ausstattung bis hin zu den Puppen auch immer wieder auf- und abgebaut werden muss – weil es eben noch andere gibt, die den Bühnenraum nutzen. Was man allerdings einstweilen eingestellt hat, ist Puppentheater für Erwachsene – „die Stücke sind einfach zu aufwendig“, sagt Grigorij Kästner-Kubsch.

So schade es ist, dass im „Stammhaus“ kein Spielbetrieb sein kann, die neue Wirkungsstätte hat zusätzliches neues Publikum gebracht – und das, obwohl es nur etwa 500 Meter vom Pieschener Rathaus zum Kulturhafen sind. Hier sind es offiziell 118 Plätze, 50 Prozent darf man gemäß der derzeitigen Corona-Richtlinien besetzen. Familien können zusammensitzen, entsprechend arrangiert man vor jeder Vorstellung die Stühle. Wer zuerst reserviert/kauft, sitzt besser, das erspart Gedrängel beim Einlass, freut sich Grigorij Kästner-Kubsch, der wie seine Frau Randi „4G“ ist, also dreimal geimpft und dann auch noch genesen. Erfreulich: Viele Vorstellungen sind ausverkauft. „Die Leute sind unglaublich froh und dankbar dafür, dass wieder gespielt wird“, sagt Randi Kästner-Kubsch.

Gastspiele in Dortmund und an der Nordsee

Gastspiele auswärts gibt man noch, aber nicht mehr so viele. Mitunter rechnet sich so ein Gastspiel nach dem Abzug von Benzin- und Übernachtungskosten nicht wirklich, da haucht man lieber in Dresden und Umgebung den Puppen Leben ein. Aber es gibt Ecken, wo sie einfach gern spielen, etwa im Hansa-Theater in Dortmund oder auch auf den beiden Nordseeinseln Amrum und Föhr, wohin die beiden auch im kommenden Sommer die Wege wieder führen werden.

Die Situation nach der Corona-Pandemie, die u.a. dafür sorgte, dass das zehnjährige Bestehen als August Theater im vergangenen Jahr ins Wasser fiel, ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Zum einen gibt es, so Randi Kästner-Kubsch, einen „Künstlerstau“, was heißt, dass man in Dortmund demnächst den Vertrag erfüllt, den man vor zwei Jahren schloss. Zweites Problem: Viele Kinder sind nach zwei Jahren Lockdown öfter mal überfordert. Mal in Sachen Motorik, wenn es ums Mitmachen, etwa simples Hopsen, geht, mal weil viele Kinder überängstlich sind – selbst ein Siebenjähriger wollte letztens lieber hinten bei der Mutti sitzen als vorne allein in den ersten Reihen, die an sich für Kinder reserviert sind.

In den kommenden Tagen wird das Stück „Die Häschenschule“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Fritz Koch-Gotha (Bilder) und Albert Sixtus (Text) gespielt. Randi Kästner-Kubsch agiert als Hasen-Oma und erzählt die Geschichten mit einzigartigen Stockpuppen und Marionetten aus Papier, zusätzlicher Clou ist, dass der renommierte Berliner Puppenspieler Peter Waschinsky zum einen den Text auf eine ganz eigene Art anreicherte, zum anderen, dass er auch Regie führte. Man bekommt vor Augen geführt, was Hasengretchen und Hasenhans in der Schule so lernen, etwa über Gartenarbeit, Hakenschlagen oder auch den gefährlichen Fuchs, und das Bemalen von Ostereiern mit bunten Farben, was ja nicht nur im Sorbischen Volkssport ist.

Aber Vorsicht: Das Stück ist erst für Kinder ab fünf Jahre geeignet, Kita-Kinder können mit den gezeigten Schulsituationen nichts anfangen und langweilen sich, wie die Erfahrung der beiden alten Hasen Randi und Grigorij Kästner-Kubsch im Puppenspielgenre lehrt.

„Die Häschenschule“: 1.4., 16 Uhr, 2.4., 11 Uhr, 3.4., 15 Uhr, 5. & 6.4., 10 Uhr, Kulturhafen in der Leisniger Straße 53

PS: In nicht allzu ferner Zukunft, im Mai, steht auch eine Wiederaufnahme des Stücks „Pettersson 3 – Findus zieht um“ an.

Mehr Infos unter: theater-august.de

