Winterausstellung im alternativen Künstlerhof Franziska Kunath in Röhrsdorf

Zu den linkselbischen Höfen gehört auch der alternative Künstlerhof Franziska Kunath. Seit 2015 hat die engagierte Malerin und Grafikerin bereits die 6. Winterausstellung ausgerichtet. Im Sommer finden dort über dem noch benutzten Schafstall jedes Jahr Pleinairs und eine daran anschließende Ausstellung statt. Die diesjährige Winterausstellung mit 27 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region und darüber hinaus vereint bekannte Stimmen von Künstlern in den Räumen des naturbelassenen Vierseitenhofes, darunter ein alter, aber charmanter ehemaliger Kuhstall, in dem ein Holzofen prasselt und der wohlige Wärme und eine angenehme Atmosphäre verbreitet.

Kurzweil und ein interessantes Kunstangebot

Über ein paar betagte Stufen betritt man das dörfliche Anwesen, das in Wohnbereich und Galerie geteilt ist. Die alte Küche aber dient auch schon mal als Ausstellungsort. Im Hauptraum, dem ehemaligen Kuhstall, steht ein rüstiges Klavier, denn hier sollten eigentlich im Dezember eine Reihe von musikalischen Veranstaltungen, Konzerten und Lesungen stattfinden. Dennoch bietet die aktuelle Ausstellung zum Jahresausklang Kurzweil und ein interessantes Kunstangebot mit nahezu hundert Arbeiten aller Techniken.

Im Mittelpunkt des Raumes (zwischen den Dachbalken sitzen noch die Schwalbennester vom vergangenen Sommer) steht majestätisch die helle Marmorskulptur „Falscher Fritz“ von Lothar Beck, Bildhauer vom Dresdner Elbhang. Zwei weitere Arbeiten bieten sich als Blickfänge an. An den Wänden rhythmisch verteilt sind die fast quadratischen Ölbilder auf Leinwand von Torsten Ueschner, die maritime Landschaften mit ihren weiten Horizonten abstrakt-informell, pastos gemalt zum Gegenstand nehmen. Zwei Lithografien/Pastelle von Gabi Keil („ Murano“ und „ London“, 2020) erzählen poesievoll von Reisen in die Ferne. Stark strukturiert sind die Landschaften von Cornelia Kronheiser („Seenlandschaft“, Kohle, 2020). Wie gewohnt karg und abstrahiert erscheinen Carsten Gilles skurrile Landschaften („Tamaras Garten“, Öl 2020), die verspannte Flächen und Bruchkanten thematisieren („Am Steinbruch“, Öl, 2016). Eine Referenz an Professor Max Uhlig, bei dem Franziska Kunath (hier u.a. mit der Landschaft „Garten am Wald“ vertreten) wie Heino Hellwig Meisterschüler waren, ist dessen markante, fiktive Landschaft „Bewölkung über Hügel“.

Vielzahl der Landschaftsbilder,

Verblüffend ist die Vielzahl der Landschaftsbilder, die hier zu sehen sind: Sylvia Fenks „Am See I und II“ (Kaltnadel) und Gerit Höfigs Acrylbild „Herbstbäume“. Anke Kutschbauch zauberte aus Stoffresten zarte Applikationen mit Stillleben und Naturstücken („Kleiner Zweig“, 2020). Forscher und skurriler aber auch abstrakter dagegen zeigen sich die Kohlezeichnungen von Maja Nagel (sie wohnt in der Nähe von Nossen), in denen sich Witz und Hintersinn verbergen. Wie gewohnt gibt die Dresdner Malerin Petra Kasten ihre Spiele mit Strukturen und einem Anflug von Gegenständlichem zum Besten. Dazu gesellen sich Arbeiten von Kai Kluge und Anita Rempes Reigen von „Weihnachtsenten“, die diesmal wohl dank Corona überleben werden.

In der Hofküche präsentieren Ursula Kral, Reiner Thiel und Carry Bendin (alle drei sind versierte Restauratoren) ihre Stillleben und Landschaften, darunter die liebevoll gemalte „Birnenquitte“ (Öl auf Leinwand) und Landschaften wie „An der Elbe“. Sabine Peuckert ( Berlin) ist mit Tuschezeichnungen zu digitalen Themen aus der Serie „kabel und stick“ vertreten. In den Nachbarräumen nach Norden hin werden Fotografie ( Julius Claußnitzer), Radierungen ( Heike Wadewitz, Hans Jürgen Reichelt), Kohlezeichnungen von Elisabeth Richter (Seifersdorf), Eitemperabilder von Katja Lewek und imponierende Holzstöcke von Heidrun Rhueda gezeigt. Besonders reizvoll sind Anna Gorslebens Bleistiftzeichnung „Katzen“ und der kolorierte Druck von Erik Mai „Grün kaputt“. Die Tharandter Malerin Michele Cyranka zeigt zwei Radierungen mit dem Titel „Die Heilerin“ und „Künstlerinnen am Feuer“ sowie die Mischtechnik „Wasserauge“, in denen Seelenzustände und eine besondere Spiritualität mitschwingen.

bis 1. Januar 2021, Künstlerhof Franziska Kunath, Pinkowitzer Straße 10, 01665 Röhrsdorf, Kontakt: Tel. 035204 390093

www.franziska-kunath.de

