Dresden

„Dresden darf sich das Festival der strotzenden Vitalität nennen, der weitesten Bandbreite ... im grünen Kessel zwischen dem Zwinger und dem ,Blauen Wunder’ brodeln die Klänge, liegt ein musikalisches Schlaraffenland ausgebreitet“, schrieben die Nürnberger Nachrichten auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs 1978 euphorisch über die ersten Dresdner Musikfestspiele. Das nach einem Beschluss des Zentralkomitees der SED und des Ministerrats der DDR von 1976 ins Leben gerufene Festival hatte seine Feuertaufe bestanden. Auch die dem deutschen Osten gegenüber wahrlich kritisch eingestellte Tageszeitung Die Welt war mit ihrem Musikkritiker Klaus Geitel voll des Lobes: „Mit 12 Uraufführungen und 15 Erstaufführungen können sie eine Bilanz ziehen, die weit renommiertere Festspiele erröten lassen sollte, vor Scham, dem Zeitgenössischen in der Musik geradezu kontinuierlich aus dem Wege zu gehen ...“, hieß es da.

Winfried Höntsch führte die Dresdner Musikfestspiele bis 1991

Einer konnte nach diesem gelungenen Start ganz besonders aufatmen: Winfried Höntsch. Er war zum Gründungsintendanten berufen worden und führte die Dresdner Musikfestspiele danach bis 1991. Der erste Jahrgang wurde nicht nur zum Schaulaufen politischer und künstlerischer Prominenz der DDR, sondern deutete bereits an, was auch in den Folgejahrgängen bestimmend werden sollte: Dem Publikum würden in Dresden Weltstars aus allen Himmelsrichtungen begegnen, ihm sollte ein breites künstlerisches Spektrum geboten und die Dresdner Kultur mit eingebunden werden. Der Anspruch „Musikfest internationalen Ranges“ wurde eingelöst und vom hiesigen sowie von überall her anreisenden Publikum angenommen und honoriert. Unvergessen sind die Schlangen Wartender, die sich lange vor Öffnung an den Vorkaufskassen bildeten, die vielen Menschen, die bis kurz vor Veranstaltungsbeginn u.a. vorm Kulturpalast Schilder „Suche Karte“ hochhielten oder sich nach Konzertende an den Tischen einfanden, an denen die gastierenden Künstler Autogramme gaben.

Stete Verbindung zur großen Musiktradition Dresdens und Sachsens

Winfried Höntsch, dem zusammen mit seinen Mitarbeitern diese Verankerung der Musikfestspiele in einer vielfältigen Festivallandschaft gelang, bezog sich in seiner Arbeit stets auf die Verbindung zur großen Musiktradition Dresdens und Sachsens. Das musikhistorische Wissen dafür hatte er erworben. Am 9. Juni 1930 in Dresden geboren, studierte er nach dem Abitur an der Humboldt-Universität und der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Ab 1956 gehörte er zur Musikabteilung im Ministerium für Kultur in der Hauptstadt der DDR und wurde 1962 Dramaturg am Staatstheater in seiner Heimatstadt. Sechs Jahre später übernahm er die künstlerische Direktion des Kulturpalastes. 1970 bis 1976 arbeitete Höntsch in der Sektion für Philosophie und Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dresden und wurde 1975 zum Dr. phil. promoviert.

Profunde Kenntnis der Musik- und Kulturgeschichte

Die von ihm ins Leben gerufene Tradition der jährlich wechselnden Festspielmottos ist bis heute beihalten worden. Als Intendanten folgten Mattis Dänhardt, Michael Hampe (1993-2000), Torsten Mosgraber, Hartmut Haenchen (2002-2008) und danach bis heute Jan Vogler auf ihn. Höntsch blieb auch nach seinem Ausscheiden dem Dresdner Musikleben verbunden, gehörte dem Freundeskreis der Musikfestspiele an und ließ das Publikum in zahlreichen Vorträgen an seiner profunden Kenntnis der Musik- und Kulturgeschichte teilhaben. Die er zudem in Publikationen beleuchtete: In „Opernmetropole Dresden. Von der Festa Teatrale zum modernen Musikdrama“ z.B. widmete er sich mehr als drei Jahrhunderten Musiktheater (Verlag der Kunst, Dresden Husum 2004); „Klingendes Dresden: Eine Chronik der Dresdner Musikfestspiele in ihrem ersten Jahrzehnt“ gab er 1988 gemeinsam mit Horst Seeger heraus.

Jan Vogler: „Hohe Dynamik für das Festival“

Am 30. Januar ist Winfried Höntsch, wie erst jetzt bekannt wurde, im Alter von 91 Jahren gestorben. „Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden“, erklärte sein Amtsnachfolger Jan Vogler gestern. „Ich habe großen Respekt vor seiner Leistung. Höntsch und seinem Team gelang es schon in den Gründungsjahren der Dresdner Musikfestspiele, eine hohe Dynamik für das Festival zu erzeugen.“

„Winfried Höntsch ... schlug gleich den Grundton an“, hieß es nach den ersten Festspielen 1978 aus berufenem Munde. „Öffnung nach draußen – das heranholen, was an Werken und Interpreten ansonsten dem Bürger kaum erreichbar und auch dem Touristen bekömmlich. Die Mittel: bescheiden. Das Ergebnis: frappierend. Die Anteilnahme der Dresdner: wie erwartet!“ Der das sagte, war kein Geringerer als Regisseur Joachim Herz.

Von Kerstin Leiße