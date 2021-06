Willkommen in der Anstalt: „Alice im Wunderland“ der Comödie Dresden

Dresden

„Nach der letzten großen Pest feierte man Orgien. Ich erwarte nun dasselbe“, verkündete unlängst die Autorin und Regisseurin Anika Decker in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung. Nun versteht jeder etwas anderes unter einer Orgie. Nicht wenigen werden, die innere Asservatenkammer besichtigend, Accessoire-Vorstellungen – Peitsche, Lack, Leder und Maske – in den Sinn kommen, wenn sie das Wort hören. Allerdings muss man einräumen, dass die letzten Monate erheblich dazu betrugen, dass man mit dem Begriff Maske nicht so sehr mit dem düsteren Fetisch einer Saturnalie im griechisch-römischen Stil in Verbindung bringt, sondern mit einem Filtering Face Piece (FFP)-„Teil“.

Alice als Insassin einer Heilanstalt

Eine Orgie ist es nicht, zu der seitens der Comödie mit „Alice im Wunderland“ in den kommenden Wochen immer wieder ans Schloss Übigau geladen wird, allerdings heißt es in einem Lied unmissverständlich: „Ich will endlich wieder leben, wie ich’s lange nicht mehr gekonnt“. Das Stück ist, wie der Untertitel klar macht, nach Motiven des Romans von Lewis Carroll gestrickt. Kerstin Polanski, die hier wie schon im Vorjahr im Publikumsrenner „The Addams Family“ Regie führte, hat die Story ein bisschen aufgepeppt, indem sie Alice sich nicht nur im Wunderland tummeln lässt, sondern auch zur Insassin einer Heilanstalt macht.

Alice (Susanna Mucha) steht, wie alle anderen Insassen der mehr oder minder geschlossenen Anstalt, ob nun die angejahrte Opern-Diva Hedda, der Keime, Handy-Strahlung und auch alles andere fürchtende Alu-Helmträger Walter oder Johannes mit dem bezeichnenden Beinamen „der ewig Gestrige“, unter der Fuchtel von Schwester Ingeborg, die regelrecht eine Wiedergängerin jener sadistischen Oberschwester Mildred Ratched ist, die in dem Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ dem armen Jack Nicholson das Leben zur Hölle macht. Wenn die mal wieder vortrefflich aufspielende Dorothea Kriegl als Schwester(-Monster) Ingeborg die ihr fatalerweise anvertrauten Patienten zur Turnstunde bittet oder sie mit bunten Pillchen ruhigstellt, dann setzt sie ein schockgefrostetes Lächeln auf, das einfach nur Übles verheißt. Was die Herzkönigin im Wunderland oder Lukaschenko in Weißrussland, das ist Ingeborg: Terror pur.

„Fucking unfassbar, Übigau“

Nur Alice, die hier kein kleines Mädchen wie in der Carrollschen Vorlage ist, sondern eine junge Frau, begehrt in dieser zwischen Traum und Realität changierenden Geschichte gegen das Regime Ingeborgs auf, zudem der zur „Lagergemeinschaft“ dazustoßende Puck (Philipp Richter), dessen erster Satz übrigens nach einem Blick aufs Areal zur Freunde fast aller Zuschauer „Fucking unfassbar, Übigau“ lautet. Dieser Puck, durch den ein Hauch von Shakespeare ins Spiel kommt, ist wie der Hutmacher (ebenfalls Philipp Richter) eine ungemein schräge wie sympathische Gestalt, nicht nur weil er mal „zu Fasching als Ossi gegangen“ ist, wie er verkündet, sondern weil er als extrovertierter Typ mit einem Faible für stimmungsaufhellende Substanzen jenem Anarchismus frönt, dessen es bedarf, um zu zeigen, dass das Gebot „Es ist nun mal der Lauf der Welt, dass man sich an Regeln hält“ auch seine Grenzen hat. „Nonsens ist der Sieg des Geistes über die Vernunft!“ heißt es an einer Stelle. Man muss die Untertanen-Haltung schon sehr verinnerlicht haben, um dem Satz zumindest bei der einen oder anderen Situation nicht eine gewisse Berechtigung und Logik abzusprechen.

Die Inszenierung ist vom Wortwitz her vielleicht nicht ganz so lustig wie bislang andere Stücke der Comödie, aber sie hat noch immer genug Qualitäten, die einen amüsanten, aber auch zum Nachdenken anregenden Abend bescheren. Die eingebaute, mit der Handlung nichts zu tun habende Schleuderbrett-Nummer von drei Akteuren der Staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin mag wie ein Fremdkörper wirken, von den Sitzen reißt sie das Publikum ungemein (jedenfalls innerlich).

Grandios wie immer sind die opulente Ausstattung und fantasievolle Kostüme, mehr an Ideenreichtum geht kaum. Kaum Abzüge, weder bei der A- noch bei der B-Note, muss man bei jenen sieben Akteuren machen, die – bis auf Susanna Mucha, die einzig und allein Alice verkörpert – mehrere Rollen vortrefflich ausfüllen.

Um sie herum tummeln sich ein Dutzend Akteure der Musical-Werkstatt Oh Töne, die auch all jene Teile bewegen, die sich zur Grinsekatze formen. Den letzten perfekten Pep erhält die Inszenierung durch die Songs, die Andreas Goldmann komponierte und zusammen mit Bert Callenbach auch die Liedtexte in Reimform brachte.

Von Christian Ruf