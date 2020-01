Wiedereröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister: Das sagt der Direktor

Dresden

Am 29. Februar öffnet der Semperbau am Zwinger nach mehrjähriger Sanierung – sie hatte im Herbst 2013 begonnen und kostete knapp 50 Millionen Euro – wieder seine Türen. Die Besucher erwartet eine neugestaltete Dauerausstellung der Gemäldegalerie Alte Meister sowie eine Präsentation der Dresdner Skulpturensammlung mit Werken von der Antike bis zum Klassizismus. Über das veränderte Konzept, Ausstellungspläne sowie die Anstrengungen, die Werke so wirkungsvoll als möglich zu präsentieren, sprach Lisa Werner-Art für DNN mit Stephan Koja, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800.

Stephan Koja, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister und der Skulpturensammlung bis 1800 Quelle: David Pinzer, SKD

Frage: Was erwartet die Besucher in der Dauerausstellung der Gemäldegalerie Alte Meister? Was ist neu, möglicherweise auch ungewohnt?

Stephan Koja: Veränderungen gibt es im ganzen Haus. Es beginnt bereits im Vestibül. Hier werden die Besucher von zwei Skulpturen empfangen: „Apoll“ und „ Minerva“ von dem Salzburger Bildhauer Balthasar Permoser. Und überhaupt begegnen sich vielerorts Malerei und Skulptur – in Szene gesetzt von einer Kombination aus Tageslicht und gezielter Beleuchtung. Der Besucher wird zudem eine sehr abwechslungsreiche Gemäldepräsentation vorfinden; Oberlichtsäle mit großen Formaten, Räume, wo wenige Werke hervorgehoben werden, und solche, die eine dichte Hängung zeigen.

Stärken der Sammlung besonders betont

Und es gibt unterschiedlich farbige Wandbespannungen ...

Diese weisen auf die geografische Herkunft, die entsprechenden Schulen. So werden die italienischen Gemälde vor roten Wänden präsentiert, die Deutschen und Niederländer auf Grün und die französische und spanische Malerei auf Blau – mit teils unerwarteter Wirkung. Der „Blumenkorb“ von Juan de Arellano etwa leuchtet vor dem Blau regelrecht auf – völlig anders als in der alten Hängung in den oberen Räumen der Galerie. Überhaupt erhalten einige der bedeutenden spanischen Gemälde einen wirkungsvolleren Ort, darunter Zurbaráns überwältigendes „Gebet des heiligen Bonaventura um die Wahl des neuen Papstes“ als Einzelwerk an einer Stirnwand.

Zudem werden Stärken der Sammlung besonders betont. So wird Bellotto wie noch nie präsent sein – in einem großen Saal, mit 17 seiner Veduten. Und ebenso werden 40 der Dresdner Cranach-Gemälde gezeigt. Schwerpunkte bilden aber auch die Altarbilder der Galerie – zuvorderst selbstverständlich Raffaels „Sixtinische Madonna“ –, die französischen Caravaggisten oder Werke Poussins. Das gilt natürlich gleichermaßen für Rembrandt. Und das Pastellkabinett – es liegt neben der Bellotto-Präsentation – wird zu einem besonders fulminanten Erlebnis werden: Die kostbaren Arbeiten hängen vor grünem, französischen Seidendamast.

Von der neuen Rolle der Skulptur im Semperbau war andeutungsweise schon die Rede. Was bedeutet das im Einzelnen?

Zuerst ist die Antikenhalle im Erdgeschoss zu nennen, die viele noch als Rüstkammer kennen. Nun haben hier bedeutende Dresdner Antiken, Skulpturen wie Vasen, ihren Platz. Noch nicht präsent sind die ägyptischen und assyrischen Objekte. Entgegen der ursprünglichen Absicht konnte aus finanziellen Gründen der Plan im dafür vorgesehenen und vom Interim in der Osthalle her bekannten unterirdischen Gang vorerst nicht umgesetzt werden. Aber es gibt anderes Überraschendes: Im Erdgeschoss des Deutschen Pavillons werden Teile der Mengsschen Abgusssammlung präsentiert, während in der Etage darüber auch einige Antiken ihren Platz haben werden – im Café „Algarotti“, das seinen Namen dem Theoretiker und Kunstagenten Augusts III. verdankt, der diesem unter anderem die Vervollkommnung der Sammlung mit einem Raffael empfahl. Eine besondere Rolle spielt die Bildhauerei ebenso in einem Raum, den es so noch nicht gab: Gegenüber kostbaren flämischen Tapisserien vom Beginn des 16. Jahrhunderts werden dort spätgotische Holzskulpturen gezeigt.

Platz für große Sonderausstellungen

Bietet die Neupräsentation auch Platz für Sonderausstellungen? Gibt es schon Pläne dafür?

Es wird ein Feuerwerk an Wechselausstellungen geben. Der frühere, teils umgebaute Gobelinsaal und die umliegenden Räume bieten als „Winckelmann-Forum“ zukünftig Platz für große Sonderausstellungen. Den Anfang macht ab Anfang April Raffael anlässlich seines 500. Todestages. Im Zentrum der Ausstellung stehen die Bildteppiche sowie deren Einfluss auf nachfolgende Künstler. Im September folgt hier eine Schau der neuen Reihe „Begegnungen“: „ Caravaggios Johannes der Täufer aus Rom“ trifft auf Caravaggisten aus der Galerie. Bereits ab Juni kann man in einem kleineren Ausstellungssaal „ Raffaels Madonna mit Kind und Buch aus Pasadena“ begegnen. Und 2021, darauf freue ich mich sehr, widmen wir uns Vermeer, mit dessen Bild „Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster“ im Mittelpunkt. Aber schon zur Eröffnung der Gemäldegalerie Alte Meister wird die Präsentation des „Dresdner Mars“ von Giambologna in unserem „Semper-Kabinett“ ein besonderer Höhepunkt sein.

Fortgesetzt wird zudem unsere Reihe „Das restaurierte Meisterwerk“, die sich ab Oktober mit Ercole de’ Roberti befasst. Dessen Holztafeln sind bei weitem nicht die einzigen Restaurierungsobjekte im Vorfeld der Wiedereröffnung des Semperbaus gewesen, was wir auch den Besuchern mit entsprechenden Hinweisen sichtbar machen werden.

Und es wird Publikationen geben?

Diese widmen sich den Restaurierungen, aber auch bedeutenden Teilen unserer Sammlungen, wie etwa der Mengsschen Abgusssammlung oder Meisterwerken der Renaissance- und Barockskulptur. Neben Kurzführern der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung erscheint auch ein regelrechtes Coffee Table Book zur neu eingerichteten Galerie.

Auftritt einer königlichen Sammlung

Inwieweit konnten die „Kinderkrankheiten“, die nach der Eröffnung des Ostflügels auftraten – etwa bei Lichtverhältnissen und Fußboden –, beseitigt und im Westteil von vornherein vermieden werden?

Wir haben uns dieser Themen intensiv angenommen und können nun wohl mit Recht sagen: Die Besucher werden den Auftritt einer königlichen Sammlung erleben. Die Gemäldegalerie präsentiert sich nun viel festlicher als bisher. Ihren Beitrag dazu leisten die gewählten Farben der Wandbespannungen und der verputzten Wände, eine bessere, Spiegelungen eliminierende Regulierung des Tageslichts durch ein anderes Rollosystem – letzteres funktioniert von unten nach oben – sowie der Einsatz von Zusatzbeleuchtung, die dramaturgisch eingreifen kann, um Werke ins „rechte Licht“ zu setzen.

Im „rechten Licht“ zeigt sich nun beispielsweise auch das Haupttreppenhaus, das neben den vorhandenen Wandmalereien Gemälde sowie in Nischen aufgestellte Skulpturen in Szene setzt. Ähnliches gilt für die Tribuna, bisher Rotunde genannt. Hier werden einzelne Gemälde verschiedener Schulen den Weg zu deren Präsentation weisen. Zusätzlich sind pseudoantike, aus verschiedenfarbigen kostbaren Steinsorten zusammengesetzte Büsten aufgestellt. Diese Einrichtung erinnert zum einen an italienische Palazzi, zum anderen an die zentrale Tribuna der Uffizien in Florenz, die für Sempers Architektur das Vorbild war.

Auch für den Fußboden haben wir eine Lösung gefunden. Regelmäßiges Ölen ohne Zusatz von Beize erwies sich als Mittel der Wahl, um den Grauschleier loszuwerden und den Boden aufzuhellen.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Einbruch im Historischen Grünen Gewölbe für das Sicherheitskonzept im Semperbau?

Das Sicherheitskonzept für den Semperbau wurde im Rahmen des Gesamtsicherheitskonzepts definiert, das zwischen den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement unter Beratung durch das Landeskriminalamts abgestimmt wurde und internationalen Standards entspricht. Selbstverständlich überprüfen SKD und SIB, auch hier beraten durch das LKA, in Folge des Einbruchs derzeit umfassend das Sicherheitskonzept. Dies gilt nicht nur für das spezifische Sicherheitskonzept für das Historische Grüne Gewölbe und das Dresdner Schloss, sondern auch für die anderen Museen und Liegenschaften der SKD.

Von Lisa Werner-Art