Wie der Verein Buchkinder Dresden der Langeweile trotzt

Dresden

Seit vielen Jahren bietet der Verein Buchkinder Dresden Kindern die Möglichkeit, eigene Geschichten zu schreiben und zu illustrieren und diese dann zu einem Buch werden zu lassen. Das Titelblatt des diesjährigen Kalenders, auch er seit Jahren eine feste Größe der Vereinsarbeit, versprüht Energie und Optimismus: „LET’S GO! HEY HO!“

Doch schon auf der ersten Kalenderseite ist die Realität in die Phantasiewelt der Kinder eingebrochen: Selbst der 6. Hokage (ein bekannter Comic-Held) beugt sich den Gegebenheiten und empfiehlt eine Alltagsmaske. Als der Kalender entstand, waren auch die Betreuer noch voller Hoffnung und ließen die Kurse in den Schreib- und Druckwerkstätten Striesen, Prohlis und Friedrichstadt als fixe Termine drucken. Der Lockdown im Frühjahr hatte auch die Werkstätten der Buchkinder zur Schließung gezwungen, aber – Let’s go! – entmutigen lassen wollte man sich davon nicht.

Der Fortgang der Geschichte ist bekannt, die Werkstätten sind noch immer geschlossen. Um aber den Kontakt zwischen Kindern und Kursbetreuern nicht abreißen zu lassen, installierte der Buchkinder e.V. auf seiner Homepage ein Luftpost-Portal, das manchen an der Technik verzweifelten Lehrer neidisch werden lassen dürfte. Jedes Buchkind bekam ein Schreibfenster und den Anfang einer Geschichte, die er oder sie von zu Hause aus weiterschreiben und illustrieren konnte.

Unvollendete Geschichten laden zum Weiterschreiben ein

Ein besonderer Clou in Zeiten drohender Vereinsamung war es, dass auch Freunde, Eltern und Großeltern an der jeweiligen Geschichte mitschreiben konnten, so dass eine Interaktion zwischen verschiedenen Altersgruppen stattfand, die gegen jede Schreibblockade half und zu ständig neuen Ideen sowie eigenem Neu- und Weiterdenken führte. Und so kam es, dass eine Geschichte, die mit dem Satz „Es war einmal eine Katze, sie hatte eine schlimme Krankheit, die Langeweile“ beginnt, die wasserscheue Katze nach wenigen Zeilen zu einem Frühstücksfest in eine Biberburg führt.

Inzwischen gibt es die phantasievollen Geschichten der Buchkinder auch in gedruckter Form. In der Broschüre „Luftpost – Kontaktlos in Kontakt bleiben“ (über die Homepage des Vereins bestellbar) ist jetzt nachzulesen, wie eine blutsaugende Mücke zum Veganer wird, ein Ufo die Leute auf dem Mars überrascht oder der kranke Peter mit Hilfe einer Zauberkatze in eine andere Dimension eintaucht. Was letzteren dort erwartet, ist noch ungewiss, denn auch die Geschichten der Druckversion sind wie die des Portals meist unvollendet und entsprechende Leerstellen bieten die Möglichkeit, die Texte weiterzuschreiben oder zu illustrieren, zu Hause auf dem Papier oder mit anderen im Luftpost-Fenster der Homepage.

Auf der letzten Seite des Buchkinderkalenders übrigens stehen einige Schneemänner in der Sonne, aber sie freuen sich dennoch des Lebens. Na bitte!

www.buchkinder-dresden.de

Von Jens Wonneberger