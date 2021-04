Dresden

Keinerlei bekannte Fälle beim Besuch von Bühnenkultur – das ist bislang die außerordentliche Bilanz der Branche zur Pandemiebekämpfung. Und das liegt nicht nur am Verzicht qua Veranstaltungsverbot, denn es gab 2020 immerhin fast fünf Monate durchaus echte Konzerte und ein wenig Theater, meist im Freien.

Wie große Veranstalter die Krise zu überleben versuchen, darüber unterhielt sich kurz vor der akuten Bundesnotbremse für die DNN Andreas Herrmann mit Firmenchef Rodney Aust, der die Firma Bernd Aust KulturManagement GmbH seit 1994 gemeinsam mit seinem Vater zu einem der wichtigsten Konzertveranstalter Sachsens aufbaute, in Dresden zudem den Alten Schlachthof und die Freilichtbühne Junge Garde erfolgreich betreibt.

Die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Ist Kultur ein Pandemietreiber?

Rodney Aust: Ich kann es nicht mehr hören! Wir hatten von Juni bis Oktober 2020 rund 50 Konzerte mit rund 40.000 Zuschauern in der Jungen Garde – mit Hygienekonzept und Nachverfolgung. Und: keinerlei Anruf aus dem Gesundheitsamt – also keinerlei Fälle. Gleiches hört man von der Comödie, die im Schloss Übigau spielte, oder den Filmnächten am Elbufer. Sicher hatten wir zusammen in Summe an die 100.000 Besucher. Die Inzidenz kann sich jeder selbst ausrechnen.

„Alle haben Bock – wir wollen raus“

Selbiges hört man ja von allen Kinos, Theatern und selbst der Bundesbahn.

Aber die Bundesbahn darf fahren – wir nicht. Nicht einmal draußen.

Wieso nicht?

Weil wir es nicht dürfen – wir hören nichts: keinerlei Zeichen. Wir planen es natürlich alle – wir wollen und wir brauchen es. Aber wir wissen nicht, ob und wann wir es dürfen. Unsere Dienstleister wollen ihren Job machen, die Künstler wollen ihren Job machen – und auch deren Dienstleister brauchen es. Alle haben Bock – wir wollen raus.

Wann ging es denn vergangenes Jahr richtig los ?

Am letzten Juniwochenende. Wenn ich das mit dem neuen Gesetz aber jetzt richtig verstehe, orientiert sich wieder alles nur an den so genannten Inzidenzen, aber nicht an der jeweiligen Krankenhauskapazität, die eigentlich als Marke gelten sollte. Aber dann wird es dieses Jahr wohl auch nicht früher als 2020.

Blicken wir kurz zurück: Es gab diese Humorzone-Übertragung im MDR aus dem sehr locker bestuhlten Saal im Alten Schlachthof – mit den neun Protagonisten als einzige Zuschauer im Saal. Auf lange Zeit die letzte echte Live-Show im Lande…

Ach, damals waren wir der Meinung: Wir fliegen zum Mond und haben für alle möglichen Krankheiten Medikamente – das bekommen wir doch schnell wieder in Griff. Das war der erste Gedanke. Aber dann kam der Fragebogen des Gesundheitsamtes, die ersten ernsten Fälle mit Krankenhaus und Intensivstation und der so genannte Shutdown. Da hat man sich dann schnell ’ne Kiste Corona-Bier geholt, zu Hause hingesetzt und gedacht: Das stehen wir durch bis zum Sommer. Die offiziellen Prognosen waren ja auch so.

Aber es kam anders.

Genau. April, Mai, Juni konnte man noch verkraften. Aber man dachte schon: die Abibälle im Juli hier im Schlachthof und die ganze Freiluftsaison in der Garde werden wir wohl normal machen können. Das war ja der allgemeine Tenor – auch bei Kollegen und Künstlern. Dann hat sich ab April alles immer mehr verschärft und man merkte Ende Mai: Der Sommer ist auch gelaufen, das wird nichts mehr.

Im Sommer 2020 stand der Freistaat „auf unserer Seite“

Aber es gab ja dann bald einen Theatersommer in der Jungen Garde?

Ja, Anfang Juni haben wir uns mit verzweifelten Freunden – Tom Pauls, der Agentour, Uwe Steimle und den Leuten aus dem Boulevardtheater – zusammengesetzt und innerhalb von drei Wochen einen Sommerspielplan zusammengestellt und umgesetzt: Rein coronakonform – mit bis zu tausend Zuschauern auf fünftausend Sitzplätzen, gut verteilt im Rund. Das war wirklich eine gute Regelung in Sachsen und eine Riesenhilfe für alle Beteiligten und eine große Freude fürs Publikum. Auch für jene Selbstständigen, die hinten dranhängen und man nicht sofort wahrnimmt. Das war in anderen Bundesländern nicht möglich. In Baden-Württemberg gingen zum Beispiel erst ab August bis zu 500 Leute – da waren die Ferien zu Ende und die Saison gelaufen. Da hatten wir schon das Gefühl, dass der Freistaat auf unserer Seite steht.

Das ging ja nur zusammen – also inklusive Übereinkunft mit den Kulturfans?

Natürlich. Das Tom-Pauls-Theater und das Boulevardtheater haben zum Beispiel ihre gebuchten Besucher auf einen bestimmten Termin versammelt und nach draußen gebracht – das muss man wollen. Doch alle waren sehr dankbar. So war der Sommer für uns mit insgesamt rund 50 gemeinsamen Veranstaltungen noch eine gute Erfahrung. Als Berlin für die Waldbühne dann sogar 5 000 Leute zuließ, konnten wir – mit Nachverfolgung – auf die Hälfte der Kapazität erhöhen. So kamen noch Sido, Project Pitchfork oder Helge Schneider rasch hinzu.

Gäste beim Projekt Pitchfork-Konzert in der Garde. Von Infektionen wurde im Nachhinein nichts bekannt. Quelle: Dietrich Flechtner

Das ging bis Oktober ganz gut?

Ja, bis zum Scooter-Konzert am 8. Oktober – da kam Dresden plötzlich über die Inzidenzgrenze von 25 – laut eigenen Zahlen. Die offiziellen RKI-Zahlen hätten das Konzert noch zugelassen. Also zum Schluss ein bitterer Wermutstropfen, auch weil ja man ja mit 800 bis 1000 Zuschauern nicht wirklich wirtschaftlich arbeiten kann.

Wo liegt die Schmerzgrenze für Veranstalter?

Das hängt von vielen Faktoren und lässt sich nicht pauschal berechnen, aber zwei Drittel der Auslastung einer Spielstätte sollte es schon sein. Ein reines Beispiel: Bei Johannes Oerding weiß ich: Ich müsste 4000 Karten verkaufen. Kommen 5000, dann ist es schön für alle. Kommen nur 3500, dann lege ich 500 mal 40 Euro obendrauf.

Der vierte Termin für dasselbe Konzert

Seither ist Ruhe. Welche Wirkung hatten die Hilfen jenseits der Kurzarbeit?

Ruhe ist nur draußen – wir haben intern voll zu tun, denn die Konzertkarten behalten ja ihre Gültigkeit. Wir verlegen nun ständig Konzerte, oft im Jahrestakt, also von 2020 auf 2021 – und nun wieder gen 2022. Es gibt Künstler – wie eben Johannes Oerding – da haben wir jetzt schon den vierten Termin für dasselbe Konzert. Die Fans sind da schon sehr leidensfähig! Aber zur Frage: Wir sind nur sechs Leute, die waren alle in Kurzarbeit. Der Rest – das ist in der gesamten Branche üblich – sind Freelancer. Die Überbrückungshilfe hilft teilweise, man muss genau gucken und aufpassen, dass man nicht etwas unberechtigt empfängt und dann zurück zahlen muss.

Wie geht es denn den Freelancern?

Das kann ich natürlich nicht für alle sagen – denn die sind gewohnt, sich selbst zu kümmern. Ein Teil ist in andere Jobs gegangen, manche kommen mit der Hilfe klar, andere sitzen im Supermarkt an der Kasse. Mit denen geht man – aus meiner Sicht – absolut unwürdig um.

Zum Beispiel: die Bühnenmeister – absolute Experten, die für mehrere Firmen arbeiten. Die sind morgens sieben Uhr als erste in der Halle und gehen nachts um drei als Letzte. Oder Leute, die im Sommer Bühnen aufbauen und im Winter im Messebau arbeiten. Oder Mietköche fürs Catering der Künstler. Die verdienen auch eine Art Unternehmerlohn – statt Harz-4-Anträge stellen zu müssen. Nun werden diese – entgegen aller Ankündigungen – genau geprüft: Rentenansprüche, Verdienst der Lebenspartner: Die müssen sich absolut nackig machen.

Blicken wir kurz auf den Vergleich zu 2020 – was ist 2021 anders?

Im Vorjahr hatten ich viele schlaflose Nächte – und war nachts im Garten, um Blumen zu gießen...

Das macht man doch nicht in der Nacht?

Natürlich nicht, aber ich konnte einfach nicht schlafen. Es war ja nicht klar, ob und wann es weitergeht – oder ob ich hier ganz zumachen muss.

Wie lange dauerte das?

Bis klar wurde, dass in der Garde im Sommer 2020 doch noch was geht. Nun aber – nach 14 Monaten schlechten Nachrichten – überlegt man sich: Bleiben die Leute vielleicht doch lieber bei Netflix hängen? Kommen sie zurück? Haben sie Geld für Kultur und Unterhaltung? Das sind allerdings Fragen, auf die man eigentlich gar keine Antwort möchte. Andererseits sieht man bei Seeed für 2022 am Elbufer, dass die Leute Bock und Vertrauen haben. Das erste Konzert mit 12.000 Karten ist restlos ausverkauft, das zweite schon halb voll. Das stimmt dann wieder optimistischer.

Kaum Ansteckungsgefahr im Sommer

Es gibt ja eine Gutschein-Regelung. Hilft die wirtschaften?

Im Prinzip schon, denn sie hilft, die Liquidität im Unternehmen zu halten. Wir haben ja einerseits die Karten verkauft, andererseits auch den Künstlern die Gagen bezahlt. Dass viele jedoch ihre Karten behalten, zeigt: Die Leute haben immer noch große Lust auf Veranstaltungen. Und im Sommer – darauf weisen auch die neuen Aerosolstudien – droht kaum Ansteckungsgefahr.

Wie viele Karten von Ihnen sind denn just draußen in der Welt und harren der kulturvollen Einlösung?

Im System haben wir derzeit 232.000 verkaufte Karten plus zwei Mal 40.000 für Rammstein im Leipziger Stadion. Und 8900 Gutscheine, die für kommende Konzerte bei uns einzulösen sind.

Gut, blicken wir auf den kommenden Sommer. Was geht?

Keine Ahnung, wir warten. Seit Weihnachten herrscht diese Perspektivlosigkeit. Wir hoffen natürlich zumindest auf eine Öffnung wie im Vorjahr. Wir haben jetzt den ganzen Winter hin und her geplant, abgewartet und immer wieder Konzerte verschoben. Das ist wie Tetris spielen: Was passt terminlich und mengenmäßig wohin? Können wir zum Beispiel die Konzerte vom Elbufer ins Stadion retten? Das Stadion möchte uns gern helfen – da spielt man aber schon Ende Juli wieder Fußball. Aus meiner Sicht sollte es Ende Mai, spätestens im Juni auf den Open-Air-Bühnen losgehen – und dann bis in den Oktober hinein. Dann haben alle Test- und Impfangebote und es sollte eine Rückkehr zur Normalität möglich sein – dann muss es auch drin weitergehen!

Hoffnung auf ein ein Revival des Vorsommers

Was wird aus den Konzerten von 2020?

Ich sehe derzeit für diesen Sommer noch keine Vollauslastung – also „abstandslose Konzerte“. So sind wir mitten in unserer ureigenen dritten Welle – der Verlegewelle der ausverkauften Konzerte von 2020 ins Jahr 2022, weil sie 2021 offenbar nicht möglich sein sollen.

Aber was könnte im Sommer 2021 noch in der Jungen Garde laufen?

Wir hoffen auf ein Revival des Vorsommers: Also mit dem Boulevardtheater und ihren musikalischen Inszenierungen wie „Azurro“ oder „Die Fete endet nie“, die in die Garde gut funktionieren. An Konzerten ist ja schon einiges im Vorverkauf, dazu kommt nun auch Saltatio Mortis, Jürgen von der Lippe und Revolverheld. Weitere Konzerte sind in Planung. Auch die Humorzone ist wieder hier zu Gast: Dr. Eckart von Hirschhausen, Michael Mittermeier und Lisa Eckhart sind fix gebucht und im Verkauf.

Gibt es Gespräche mit der Kulturpolitik in Stadt und Land?

Natürlich. Aber auch dort spürt man die derzeit herrschende Perspektivlosigkeit. Man ist im Austausch, aber den Ämtern sind auch die Hände gebunden. Man spricht eher über Verlängerung der Hilfen als über Öffnung. Auch über Ersatz für Umsatzausfall. Wir wollen aber viel lieber arbeiten und unser Geld mit Popkultur selbst verdienen.

Ich möchte auch keine defizitären Veranstaltungen organisieren, wo der Bund oder der Freistaat Sachsen uns die Hälfte vom Budget dazu gibt. Wir sind doch kein staatlich finanzierter Betrieb – und ich kann doch nicht bei jedem Konzert vorher einen Antrag schreiben, um dann auf die Bewilligung zu warten? Unser Job macht uns Freude – und wir machen anderen Freude.

Die Sitten werden rauer

Wann endet die Geduld?

Wir haben die Erfahrung des letzten Jahres in petto und alles in der Schublade. Wenn es losgeht, sind wir schnell – viel schneller als andere. Doch ohne verbindliche Zusagen können wir gar nichts anpacken. Viele der Mitbewerber, aber auch die Künstler drängen darauf, dass die Termine für diesen Sommer nun fix werden. So werden auch die Sitten zunehmend rauer, die Solidarität nimmt ab, der Konkurrenzdruck größer – das ist wirklich schade.

Wie wäre eine Sortierung nach Geimpften und Getesteten?

Das möchte ich nicht! Aber ich muss ja jetzt mal in den Vorverkauf für die Konzerte im Sommer und im nächsten Jahr – und die Ticketsysteme dafür einstellen können. Die sind ja inzwischen richtig intelligent – wir können Zweier- oder Vierergruppen verkaufen und dazwischen den Mindestabstand einstellen. Oder auch die bekannten „freiwilligen Infektionsgruppen“ mit bis zu zehn Personen, die zusammen saßen. Da gab es zwar heiße Diskussionen – aber auch keine bekannten Infektionen.

Was wäre Ihre Erwartung?

Jetzt muss endlich mal einer den „Türöffner“ definieren. Wir müssen die Konditionen und die Kapazitäten kennen. Oder sollen wir trotz Nachverfolgung, Tests und Impfungen immer weiter geschlossen bleiben? Dann machen wir nie mehr auf. Das ist meine größte Angst. Will man das? Das gilt für die gesamte Kultur, aber für Gastronomie und Tourismus genauso. Wir planen auf jeden Fall ganz fest für 2022 in Normalität.

Von Andreas Herrmann