Der fremdbestimmte Sohn – Wie Siegfried Wagner das Erbe seines Vaters pflegte

„, Siegfried’ war ich von meinen Eltern genannt. Nun, Ambosse habe ich nicht zerhauen, Drachen habe ich nicht getötet, Flammenmeere nicht durchschritten. Und trotzdem hoffe ich, nicht ganz unwürdig dieses Namens zu sein, denn das Fürchten ist wenigstens nicht mein Fall“, schrieb Siegfried Wagner in seinen Erinnerungen 1923.

Siegfried Wagner, dem einzigen Sohn Richard Wagners, ist die Sonderausstellung in den Richard-Wagner-Stättenin Graupa gewidmet. Geboren wurde er am 6. Juni 1869 – also vor 150 Jahren –, in Triebschen bei Luzern. Des Meisters Vermächtnis treu bewahren, das war der vorgezeichnete Weg, den der Sprössling zu gehen hatte, schon am 13. Juni 1869 hatte Cosima Wagner in ihrem Tagebuch vermerkt: „O heil dem Tag, der uns leuchtet! … Er sei die Stütze seiner Schwestern, der Erbe seines angebeteten Vaters!“

Entsprechend lautet der Titel der Grauper Schau auch „ Siegfried Wagner. Der fremdbestimmte Sohn“. Schon als Kind sei klar gewesen, dass er das Erbe seines Vaters zu schützen, zu bewahren und weiterzugeben habe“, erklären die beiden schweizerischen Ausstellungskuratorinnen Verena Naegele und Sibylle Ehrismann.

Und Siegfried Wagner fügte sich nolens volens in dieses Schicksal. Zwar studierte er zunächst Architektur an der Charlottenburger Hochschule und dann am Polytechnikum in Karlsruhe, aber letztlich pflegte er dann doch das Erbe seines Vaters, ob nun als Regisseur von Wagner-Opern oder auch als Festspielleiter. Aber er versuchte durchaus auch, Mit- und Nachwelt mit eigenen Werke zu erfreuen – 14 Märchenopern, bei denen er sich an seinem Lehrer Humperdinck orientierte, sind überliefert. Aber zu seinem Kummer reüssierten diese eher mäßig.

Die letzte Oper Siegfried Wagners wurde überhaupt nie aufgeführt, kein Wunder, dass er hier und da Fluchtgedanken hegte, wie Brigitte Hamann in ihrem sehr lesenswerten Buch „ Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth“ herausgearbeitet hat. So schrieb Siegfried Wagner nach einer Tournee durch die USA: „In Amerika hat es mir außerordentlich gut gefallen, und ich gewöhne mich schwer wieder an die deutsche Atmosphäre der Kleinlichkeit, der Gehässigkeit, des Neides, der Mißfreudigkeit...“

Offenbar musste er von Zeit zu Zeit raus aus Deutschland. Überliefert ist, dass Siegfried Wagner, seit er als Kind die letzten Italienreisen seines Vaters miterlebte, eine große, sentimentale Liebe zu Italien hatte und recht gut Italienisch sprach. Die Ausstellung erinnert auch an eine Asienreise, die er 1892 mit dem Freund Clement Harris unternahm.

Der „Hausregisseur“ von Bayreuth

Am meisten ist Siegfried Wagner letztlich doch als Generalmanager der Festspiele und deren „Hausregisseur“ bekannt, wobei er dabei von seiner Frau Winifred bedingungslos unterstützt wurde. In mancherlei Hinsicht war er progressiv, wie vermittelt, in anderen Dingen deutlich weniger. Wie man liest, sorgte Siegfried Wagner zusammen mit dem Bühnenbildner Kurt Söhnlein und dem Bühnentechniker Friedrich Kranich für einen raffinierten Einsatz von Farbe und Licht bei Inszenierungen in Bayreuth. Auch was den Bau von Kulissen anging, huldigte Siegfried, dem die „Wagner-Jünger“ und sonstige Traditionalisten im Nacken saßen, einer gemäßigten Moderne.

Aber sonst war er sehr traditionell, „den Aufbruch der 1920er-Jahre machte er nicht mit“, wie Naegele nicht umhin kommt, zu konstatieren. In der Tat, als die Oper „Jonny spielt auf“ von Ernst Krenek Erfolge feierte, empörte sich der Wagner-Sohn über die „Negermusik“ und höhnte, wie in Hamanns Buch zu lesen ist, über die Dresdner Aufführung beim ohnehin ungeliebten Fritz Busch: „Die Dresdner waren wohl selig! Jetzt wissen sie doch endlich, was deutsche Kunst ist....“

Als Siegfried Wagner Adolf Hitler das „Du“ anbot

In der Ausstellung erwähnt, aber nur kurz angerissen wird die ausgesprochen rechtsnationale Gesinnung, die in Bayreuth herrschte, das nach dem Untergang der Monarchie 1918 zeitweise regelrecht eine Gegenposition zur Weimarer Republik darstellte. 1923 kam Adolf Hitler und besichtigte das erste Mal die Villa Wahnfried des von ihm hoch verehrten „Meisters“.

Germanenkult, antisemitische Tendenzen, sie prägten auch die von Siegfried Wagner geleiteten Festspiele. Schade, dass hier nicht mehr von dem vermittelt wird, was Hamann erforschte, nämlich u.a. dass Siegfried laut Winifred Wagner von „A.H. In seiner zwar äußerst bescheidenen, aber doch bestimmten Art“ sehr angetan war und bald darauf das Du anbot. Vielleicht war’s der Einfluss seiner deutlich jüngeren Frau, Winifred Wagner war eine Hitler-Anhängerin durch und durch.

Siegfried Wagner – Der „Heiland aus andersfarbiger Kiste“

Angeschnitten wird auch das Thema von Siegfried Wagners latenter Homo- oder Bisexualität. Zwar hatte er vier Kinder mit Winifred Wagner, die ihn laut Ehrismann vom „Dilemma erlöste“, einen Erben zeugen zu müssen, um so die Dynastie zu sichern, aber zumindest in Jugendjahren war er Männern sehr zugetan. Was dazu führte, das der Journalist Maximilian Harden, der schon gegen das angeblich homoerotische Milieu der „Hofkamarilla“ Kaiser Wilhelms II. sein Gift verspritzt hatte, Siegfried Wagner in einem diffamierenden Artikel als „Heiland aus andersfarbiger Kiste“ bezeichnete. Die Ausstellung präsentiert auch – als Leihgabe der Siegfried-Wagner-Gesellschaft – einen Liebesbrief von Siegfried Wagner an Werner Franz, verfasst am 22. Mai 1922.

Überhaupt kann die Schau mit einigen hübschen Exponaten aufwarten. So etwa Objekten der Programmsammlung von Otto Schumann aus Dresden-Plauen. Dieser notierte, was Siegfried Wagner am 25. Februar 1920 bei einem Konzert der Dresdner Philharmonie dirigierte, u. a. die Ouvertüre zum „Fliegenden Holländer“ seines Vaters, aber auch ein Konzertstück für Flöte und Orchester aus eigener Hand. Zudem sind seltene Erstausgaben von Siegfried-Wagner-Werken zu sehen, und es werden handschriftliche Quellen aus den Beständen der Richard-Wagner-Stätten Graupa gezeigt.

