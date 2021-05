„Wichtigster Lyriker Dresdens“: Zum 150. Geburtstag des Autors Friedrich Kurt Benndorf

Dresden

Dresden hatte sich 1917 mit der Gründung der Expressionistischen Arbeitsgemeinschaft und des Dresdner Verlages von 1917 zu einem wichtigen Zentrum des späten Expressionismus in Deutschland entwickelt. Bereits ein Jahr zuvor hatte Franz Benndorf einen Versuch unternommen, die intellektuellen Kreise der Stadt zu vereinen. „Kolonie der 5%“ hieß der Zusammenschluss, der nur von kurzer Dauer war und dem unter anderen Paul Adler, Alfred Günther, Ivar von Lücken und Friedrich Kurt Benndorf angehörten. „Unvergessen ist für mich die Freundschaft mit den Brüdern Franz und Friedrich Kurt Benndorf, an ihren intimen Abenden debattierte man alle literarischen Themen. Unter den Gästen war Ivar von Lücken, neben dem ‚Gotiker’ Dietrich einer der wenigen echten Bohémiens, die Dresden aufwies“, erinnerte sich später Alfred Günther.

Den Namen Friedrich Kurt Benndorf in diesem Kreis zu lesen, mag verwundern, war er doch damals schon 45 Jahre alt und damit weitaus älter als viele der Autoren des Expressionismus, auch galt er viel eher als „impressionistischer Stimmungslyriker“, zudem hat ihn der Schriftsteller Fritz Diettrich in seinen Erinnerungen als „lyrischen Klausner von unbestimmterem Kolorit“ bezeichnet. Dass er den literarischen Aufbruch begrüßte, ist verständlich, hatte er doch schon 1911 in seinem Tagebuch die Dresdner Situation beklagt: „Kleinbürger, Hofleute, Militärs, Musiker, aber die Dichtkunst Stiefkind und unbekannt.“ Dennoch war Benndorfs Flirt mit dem Expressionismus kurz, immerhin konnte er in den Jahren 1910/11 auf drei Veröffentlichungen in Herwarth Waldens legendärer Zeitschrift „Der Sturm“ verweisen. Neben einer Prosaminiatur handelte es sich dabei um Aufsätze zum „lyrischen Idiom“ und über seinen Freund, den jüdischen Lyriker Alfred Mombert.

Dirigent, Organist, Lehrer, Verwalter

Geboren wurde Friedrich Kurt Benndorf am 27. Mai 1871 als Sohn eines Maschinenfabrikanten in Chemnitz. Nach dem Abitur studierte er Philosophie und Germanistik, besuchte aber auch Vorlesungen der Berliner Hochschule für Musik und schlug zunächst eine musikalische Karriere ein. Er war Dirigent des Berliner Akademischen Quartettvereins, Organist in Chemnitz und wechselte 1885 als Lehrer an eine private Musikschule in Dresden. Zwei Jahre später wurde er Verwalter der Musikabteilung der Königlich sächsischen öffentlichen Bibliothek, wo er unter anderem für die Katalogisierung und den Ankauf zuständig war.

Um die Jahrhundertwende veröffentlichte er seine ersten Gedichtbände, eine Erbschaft ermöglichte es ihm, 1904 seine Arbeit in der Bibliothek zu kündigen, als freier Autor zu leben und zahlreiche Bildungsreisen zu unternehmen. Nach vier Jahren Militärdienst im Ersten Weltkrieg jedoch verlor er durch die Inflation sein Vermögen. Hilfsarbeiten im Stadtarchiv, Auftragswerke wie die Mitarbeit am „Totengedenkbuch der Stadt Dresden“ und später die Tätigkeit für die Dresdner Neue Presse sicherten den Unterhalt.

Unter dem Titel „Kreise“ erschien Benndorfs Hauptwerk, eine Reihe von Gedichtheften, die im Lauf der Jahre auf 33 Teile anwuchs und von sensiblen Landschaftsschilderungen und Mystik geprägt war, erschienen im Dresdner „Verlag der Schönheit“ von Richard Alexander Giesecke.

Weitaus größeres Ansehen errang Benndorf allerdings als Deuter des mystisch-visionären Werkes von Alfred Mombert. Bereits 1904 hatte er den jüdischen Dichter und Philosophen kennengelernt, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Mehrere Aufsätze und Bücher verfasste er über Mombert, so über dessen „Aeon-Mythos“ oder den umfangreichen Band „Alfred Mombert, Geist und Werk“ im Verlag von Wolfgang Jess. Mombert war es auch, der ihn immer wieder finanziell unterstütze.

„im 66. Lebensjahr: Bettelarm!“

1932 erhielt Benndorf den Sächsischen Staatspreis für seine Verdienste um die Dichtkunst, ein Buch erschien danach nicht mehr und im Tagebuch notierte er: „im 66. Lebensjahr: Bettelarm!“ 1936 würdigte der Dichter Kurt Liebmann mit dem bei Jess erschienen Band „Das dichterische Lebenswerk von Friedrich Kurt Benndorf“ das Schaffen des Kollegen, dessen Lyrik er als „kosmische Seelen-Gestaltung durch Landschafts-Schau“ bezeichnete. Trotz allem, die missliche finanzielle Lage blieb, er war auf Unterstützung des Wohlfahrsamtes und Spenden von Privatpersonen, wie dem Hofrat Otto Schambach, der Benndorf als „Wichtigsten Lyriker Dresdens“ würdigte, angewiesen.

Die Situation verschärfte sich noch, als die Dresdner Neue Presse 1943 ihr Erscheinen einstellen musste. Wenige Tage nach dem Bombenangriff auf Dresden, bei dem seine Wohnung in Blasewitz (Deutsche-Kaiser-Allee 40, heute Mendelssohnallee) völlig zerstört wurde, am 25. Februar 1945, starb Friedrich Kurt Benndorf. Sein umfangreicher Nachlass, den er schon Jahre zuvor auf dem Land sichergestellt hatte, befindet sich heute im Besitz der SLUB.

Von Jens Wonneberger