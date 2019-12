„Weltraumaffen“ im Labortheater der HfBK Dresden

Das Frei-Spieler-Kollektiv serviert im Labortheater der HfBK Dresden „Weltraumaffen“ in Regie von Christiane Guhr als Ode ans Papier. Dabei geht es keineswegs hoch hinaus, sondern in eine beliebige abendländische Metropole, in der vier Sozialsysteme miteineinander verwoben werden.