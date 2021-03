Weltpremiere am Soci Dresden: Post Theater zeigt „Spookai“

Dresden

Eine Begegnung im Fahrstuhl! Ende der 90er Jahre studierte der gebürtige Kölner Max Schumacher Performance Studies an der Tisch School of the Arts in New York, die aus Tokyo stammende Hiroko Tanahashi ebendort Film. Aus ihrem zufälligen Treffen im Aufzug entstand das Post Theater – eine umtriebige, kreative Combo, die den Zuschlag für das erste der neu eingerichteten Residenzprogramme des Dresdner Societaetstheaters erhalten hat.

„Die perfekte Pandemie-Lösung“

Schumacher, Jahrgang 1973, ist in Dresden kein Unbekannter: Nicht nur hat er, wie er sagt, „sächsische Ahnen“, sondern er arbeitete als Student in den 90ern für das Theater der Welt und am Schauspiel als Assistent. Seit Ende 2019 ist er künstlerischer Leiter der BÜHNE, dem Theater der TU Dresden. Tanahashi hingegen kam im vergangenen Sommer erstmals von Berlin aus, wo das Post Theater aktuell neben Stuttgart seinen Standort hat, „als Touristin“ nach Dresden – und ist nun erst recht gespannt auf Reaktionen der Dresdnerinnen und Dresdner auf ihre Arbeit. Eine Theaterarbeit, die generell einen starken Fokus auf das Einbeziehen des Digitalen legt, viel mit am Computer generierten Szenerien arbeitet. Was aktuell natürlich ein Glücksfall ist.

„Wir hatten Ende 2019 zwei zweijährige Residenz-Programme ausgeschrieben“, berichtet Juliane Hanka, Pressesprecherin des Societaetstheaters. Nachdem sich 33 Gruppen aus ganz Deutschland beworben hatten, fiel Anfang des vergangenen Jahres die Entscheidung – „eindeutig, was das Post Theater betrifft.“ Nun habe man damit, woran im Vorfeld noch niemand dachte: „die perfekte Pandemie-Lösung“.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Experimentell, aber nie zweckfrei, multimedial jenseits von Technikspielereien – so könnte man die Arbeiten der Gruppe beschreiben. Wie es sich ja vielleicht auch schon aus dem gewählten Namen herauslesen lässt: Was kommt nach dem (herkömmlichen) Theater? Was gibt es jetzt schon jenseits dessen zu erforschen?

Wer die tapferen Versuche des Socis verfolgt hat, im vergangenen Jahr Kultur erlebbar zu machen, der hat vielleicht schon einen Vorgeschmack auf den Ideenreichtum von Post Theater bekommen: „Wir hatten bei der Spielzeiteröffnung im September das Stück „light” im Gartenpavillon – immer nur für zwei Zuschauerinnen und Zuschauer, und die immersive Installation „Erdmöbel“ im Foyer, ein Sarg, in dem immer eine Person sich zur letzten Reise Gedanken machen konnte“, berichtete Schumacher.

„Wir“, das heißt neben Hiroshi Tanahashi, die bereits 1999 mit Schumacher die ersten Schritte im Post Theater beschritt, auch Komponist und Sound-Designer Sibin Vassilev, der 2001 zum Team stieß, und, Yoann Trellu, der 2008 hinzukam. „Yoann ist ein Zauberer, denn er programmiert die Videoanwendungen – und diese ermöglichen überhaupt erst die Illusionen“, meint Schumacher. Aber auch Tanahashi arbeitet an dem Videodesign.

Auftakt mit Weltpremiere

Am Donnerstag geht es nun richtig los mit der ersten Produktion speziell im Rahmen des Residenzprogramms – somit eine Weltpremiere. SPOOKAI ist der „Spaziergang in die Welt der Geister“ betitelt – der konzeptuell nun wirklich ein Pandemie-Glücksfall ist. Denn hier soll nicht nur das ganze Theater genutzt werden, sondern eine Inszenierung findet jeweils nur für einen Hausstand – maximal vier Menschen – statt. Die dann das Soci als Spukhaus erleben werden – mit (Un)Heimlichem, das hinter jeder Ecke lauert, mit sehr viel mehr Geistern, als die europäische Folklore erklären kann. Hier kommt der japanische Anteil der Gruppe zum Tragen, denn die Gäste – die Teilnehmer, kann man vielleicht auch sagen – bekommen viele Ansätze aus der Kultur des asiatischen Landes dargeboten. In Japan heißt es, die „Yokai“ genannten Dämonen und Geister könnten aus allem entstehen – aus einem Stück Natur oder auch aus einem Gegenstand, der von Menschen gemacht wurde. Spannend!

Darüber hinaus dürfen wir uns im Rahmen des Residenzprogramms auf vier weitere Premieren des Post Theaters freuen, die nächste gleich im April. Mögen die Spiele (wieder) beginnen!

SPOOKAI – Ein Spaziergang in die Welt der Geister. Am 25. und 26.März sowie am 1. und 2. April jeweils 18, 19, 20 und 21 Uhr, am 27. und 28. März sowie am 3.-5. April auch um 15, 16 und 17 Uhr. Tickets 16 (erm. 12) Euro.Vorbestellung unter bestellung@societaetstheater.de oder Tel. 0351 8036810 unabdingbar.

Von Beate Baum