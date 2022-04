Dresden

„Jazz – Art – Music“ heißt es nicht umsonst im Tonne-Logo. Absolut zum Tragen kommen wird die Maxime am Sonntag, wenn Kaki King aus Brooklyn, New York City, unter dem Kurländer Palais gastiert. Kings Konzerte finden ansonsten häufig in Museen – und zwar in den bedeutendsten der USA – statt, aber auch in der Met hat sie schon gespielt. Man hängt sich also wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man schreibt, dass es eine Ehre für den Dresdner Jazzclub Tonne ist, wenn die Gitarristin dort auftritt.

Die 1979 als Katherine Elisabeth King in Atlanta, Georgia, geborene Musikerin spielt Gitarre, seit sie fünf Jahre alt ist; als Studentin in New York trat sie in U-Bahn-Schächten auf, um die Menschen nach 9/11 aufzuheitern. Als sie nach CDs gefragt wurde, nahm sie ein paar Demos auf, von denen eines Jeff Krasno von Velour Records in die Hände fiel. 2003 erschien auf dem Label Kings Debüt „Everybody Loves You“ – das von Gitarren-Interessierten sofort begeistert aufgenommen wurde. Damals war es eine akustische Gitarre, die sie bereits in ihrem speziellen perkussiven Stil spielte – also den Korpus des Instruments mit einbezog.

Von Label zu Label

Für ihr zweites Album unterzeichnete sie bei Epic Records; anhaltende Touren machten sie bekannt, in Fachmagazinen wurde sie gefeiert. Trotz dieses Erfolgs trennte sie sich wieder von Epic, spielte ihr drittes Album auf eigene Kosten ein und veröffentlichte es wieder bei Velour Records. Es darf vermutet werden, dass King – die auch mit ihrer sexuellen Ausrichtung sehr offen umgeht – genau wusste, wohin sie künstlerisch will, und das damals mit einem Mainstream-Label nicht möglich war. Mittlerweile ist sie allerdings bei Sony.

Kaki King wechselte zwischenzeitlich von der akustischen zur elektrischen Gitarre, ließ ein wenig Pop einfließen und fügte ihre Gesangsstimme hinzu, schrieb auch Filmmusik. Der Soundtrack zu Sean Penns „Into The Wild“, den King mit Eddie Vedder und Michael Brook schrieb, erhielt einen Golden Globe. Der Rolling Stone, der King 2006 als einzige Frau und jüngste zu Ehrende in seine Liste der „Neuen Gitarren-Götter“ aufnahm, bezeichnete sie als ihr „eigenes Genre“.

Die Gitarre als Projektionsfläche

2014 war es so weit, und Kaki King widmete sich erstmals der multimedialen Präsentation ihrer Musik. Zunächst bei „The Neck is a Bridge to the Body“, indem der zumeist weiß gekleideten und mit Sonnenbrille auftretenden Künstlerin ihre weiße Gitarre als Projektionsfläche für Bilder und Filmsequenzen diente, später, indem sie die komplette Bühne einbezog.

„Modern Yesterdays“, das Programm, das sie am Sonntag in der Dresdner Tonne vorstellt, entstand während des ersten New Yorker Lockdowns. Einmal mehr dekonstruiert King das klassische Gitarrenspiel und definiert dessen Grenzen neu. Etliche der Songs wurden ursprünglich für das experimentelle Theaterstück „Data Not Found“ geschrieben.

Kaki Kings Konzerte sind Shows im bestmöglichen Sinne. Shows, die die Betrachter mitnehmen auf einer Reise zu einem unbekannten Ziel. Bei der die Musik zuverlässig trägt, die Augen sich weigern zu blinzeln, um nur ja nichts zu verpassen. Bei der man ewig verharren könnte, ganz Ohr, ganz Auge. Einmalig ist ein großes Wort. Hier passt es.

Kaki King spielt am Sonntag, 20 Uhr im Jazzclub Tonne. Karten sind im Internet erhältlich unter jazzclubtonne.reservix.de.

Von Beate Baum