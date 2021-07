Wegen zu geringer Nachfrage: Konzerte im Jagdschloss Graupa abgesagt

Graupe

Die Open-Air-Konzerte im Jagdschloss Graupa vom 16. bis 18. Juli im Rahmen des Festivals Sandstein und Musik 2021 müssen abgesagt werden. Das teilte das von dem Trompeter Ludwig Güttler künstlerisch geleitete Festival mit. Grund sei die derzeit außerordentlich verhaltene Nachfrage nach Tickets. Diese Entscheidung sei umso schwerer gefallen, als sie so kurzfristig zu treffen war. Aber sie sei alternativlos.

Im Jahr 2022 soll an gleicher Stelle erneut Anlauf genommen werden, mit denselben Künstlern, Programmen und dann unter hoffentlich wesentlich günstigeren Rahmenbedingungen. An Ersatzterminen im kommenden Jahr, der dann 30. Auflage von Sandstein und Musik, würde gearbeitet. Bereits erworbene Tickets werden erstattet.

Die nächsten Termine von Sandstein und Musik sind auf der Website des Festivals für den 4. und 5. September auf Schloss Batzdorf angekündigt. Danach soll es am 24. und 25. im Hotel Elbresidenz Bad Schandau und am 26. September in der ev. Kirche in Stürza weitergehen.

Internet sandstein-musik.de; 03501 446572 (bitte ggf. auf Anrufbeantworter sprechen); ticket@sandstein-musik.de

Von DNN