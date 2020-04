Wegen Corona keine Kirchenmusik zu Ostern – „Ein finanzielles Desaster“

Dresden

„Jetzt ist eine stille Zeit angesagt.“ Damit versucht Markus Leidenberger, Landeskirchenmusikdirektor in Sachsen, zu umschreiben, was es noch nie in der Geschichte seiner Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen gegeben haben dürfte: Gesangsstimmen und Instrumente schweigen zu Passionszeit und Osterfest. Was das finanziell für freiberufliche Kirchenmusiker im Freistaat bedeutet, vermag er nicht zu beziffern. Denn Veranstalter sind die Kirchgemeinden. Zwischen 700 und 800 Gottesdienste würden jeden Sonntag gefeiert. Rund 150 hauptamtliche Kantoren gebe es, dazu um die 200 nebenamtliche Organisten. Bleiben einige hundert Gottesdienste auf Honorarbasis. Und das betrifft nur die gewöhnlichen Wochenenden. „Eine Zusammenschau ist kaum möglich. Aber ich fürchte, dass jetzt wohl Zehntausende an Honoraren nicht gezahlt werden können.“

Markus Leidenberger. Quelle: Landeskirchenamt

Der Deutsche Musikrat hatte an Deutschlands katholische Bischöfe und an die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD) appelliert, dies dennoch zu tun. Doch die Kirchgemeinden nehmen das Geld dafür ja selbst in der Regel erst an der Abendkasse oder durch Spenden am Ende ein, wie Leidenberger darlegt. Deshalb könnten sie kaum in die Bresche springen. Der Landeskirchenmusikdirektor verweist auf die vom Sächsischen Musikrat vermittelten Hilfsangebote.

Tickets spenden statt zurückgeben

Bachs Matthäuspassion in der Dresdner Kreuzkirche, geplant für 10. April, ist auf 2. April 2021 verschoben, wie Elke Schöne vom Musikbüro sagt. „Das hilft den Musikern im Moment nicht, ist aber eine kleine Aussicht.“ Karten blieben gültig. Statt Tickets zurückzugeben, könne man sie auch spenden.

In der Martin-Luther-Kirche hat Kantorin Elke Voigt das Karfreitags-Konzert auf 2022 verlegen müssen. Der Sinfonietta Dresden musste sie absagen. „Dort sind sehr viele freischaffende Musiker tätig.“ Auch unter den Solisten.

Diese Freiberufler trifft es am härtesten. Musiker wie Sebastian Knebel, der als Organist und Cembalist außer bei der Capella Sagittariana Dresden in etlichen weiteren Ensembles spielt. Johann Theiles Matthäus-Passion (1673) in der Loschwitzer Kirche, die er mit der Capella relativ zeitig am 7. März aufführte, dürfte eine der letzten Passionsmusiken dieses Jahres gewesen sein, vermutet er. Seither ist alles abgesagt.

Sebastian Knebel Quelle: Archiv

Das Corona-Virus kommt für Sebastian Knebel im denkbar schlechtesten Moment. „Nach dem anstrengenden Höhepunkt Advent, Weihnachten und Jahreswechsel sind die ersten zwei Monate des Jahres Saure-Gurken-Zeit für uns. Ende Februar ist das Geld meist alle. In der Passionszeit verschafft man sich den Puffer, um über den Sommer zu kommen. Ausgerechnet dieser Hauptverdienst fehlt jetzt.“ Gerade hatte er sich etwas für eine neues Instrument zurückgelegt. „Das muss ich jetzt nehmen, um mir meine Brötchen kaufen zu können.“

„Diese Arbeit ins Leere ist ein Problem.“

Die Soforthilfen des Freistaates für Freiberufler könnten Musiker nicht in Anspruch nehmen. Anfallende Ausgaben ließen sich auf den Anträgen nicht als Liquiditätsbedarf darstellen. „Das geht bei Handwerkern, aber nicht bei uns“, sagt Sebastian Knebel. In Berlin beispielsweise, in Sachsen-Anhalt oder Nordrhein-Westfalen seien die Förderprogramme anders gestaltet. „In Sachsen besteht da eine Lücke. Wir hoffen, dass die Politik hier nachbessert.“

Da das Ende der Pandemie nicht abzusehen ist, kommt eine psychische Belastung hinzu. „Wir proben ja immer auf Konzerte in der Zukunft zu. Aber niemand kann derzeit sagen, ob es im Mai oder im Juni wieder Konzerte geben kann. Diese Arbeit ins Leere ist ein Problem.“

Finanziell etwas auffangen kann Sebastian Knebel derzeit das feste Einkommen seiner Frau. Für andere wird es ganz prekär. Für Musikerinnen wie etwa Margret Baumgartl, Konzertmeisterin des Dresdner Barockorchesters. „Im März, April und Mai verdiene ich nichts“, berichtet die Geigerin. „Ein finanzielles Desaster.“ Sie gehört zu den vielen Freiberuflern, die sich bislang gerade so am Existenzminimum entlanghangeln konnten, aber nie Geld für Rücklagen übrig behielten. Im Sommer möchte die alleinerziehende Mutter ihre Tochter auf die Waldorfschule schicken. „Wahrscheinlich bleibt mir als einzige Möglichkeit, in die Grundsicherung zu gehen.“ Warum, fragt sie, denke man nun nicht ernsthaft über ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ für Künstler nach?

Das Hochstift des Meißner Doms stellt freiberuflichen Musikern Bescheinigungen über den Verdienstausfall wegen abgesagter Konzerte aus, wie Thorsten Göbel sagt. Er, Domkantor seit Oktober 2019, Nachfolger des am 16. November 2018 verstorbenen Jörg Bräunig, ist auf Kurzarbeit Null gesetzt.

Proben für Mai/Juni? Oder erst Weihnachten ?

In der Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz hat der Kirchenmusik-Förderverein eine Spendenaktion für die freiberufliche Sängerin gestartet, die für Dietrich Buxtehudes „Membra Jesu nostri“ am Karfreitag Nachmittag in der Versöhnungskirche engagiert war, berichtet Kantorin Margret Leidenberger. „Sie ist auch Stimmbildnerin bei uns. Das geht nicht über Internet.“

Auch Sandro Weigert, Kirchenmusikdirektor für Dresden Mitte und Kantor der Auferstehungskirche in Plauen, würde nicht zu Hause den Computer einschalten und dazu singen, wie er sagt. „Ein Chorklang ist auf diese Weise nicht einzustudieren. So wird uns der große Wert der wöchentlichen Chorgemeinschaft sehr bewusst.“

Er appelliert an die Eltern, das Geld für den Instrumentalunterricht ihrer Kinder weiter zu zahlen, auch, wenn er nur per Internet gehalten werden kann oder ausfällt.

Eine Zeit zermürbenden Wartens hat begonnen. „Wir wissen nicht, für welche Gottesdienste und Konzerte wir wieder proben sollen“, sagt Sandro Weigert. Für das zur Konfirmation im Mai? Für das Chor- und Orchesterkonzert im Juni? „Oder erst fürs Weihnachtsoratorium?“

Kantor Amadeus Egermann aus Ebersbach ( Oberlausitz) verschickt Noten an Bläser, damit am Ostersonntag „der hoffnungsvolle Klang als Zeichen des Auferstandenen in Kleinstbesetzung im Ort oder aber aus dem häuslichen Fenster zu hören ist“. Für Sandro Weigert ein kleiner Trost. „Blechbläser können zu Ostern nicht still sein.“

Internet: www.saechsischer-musikrat.de/corona/

Von Tomas Gärtner