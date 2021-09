Dresden

Es ist doch zu schön, wenn Theater, da es nun endlich mal wieder öffentlich stattfindet, sein Publikum zu überraschen vermag. Und das justament im Kleinen Haus vom Staatsschauspiel Dresden, wo zehn Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 14 und 20 Jahren auf der Bühne gemeinsam und in schönster Freiheit wie Eigenwilligkeit von ihrem Denken und Fühlen erzählen. Sich dabei auch zu Ängsten und Hoffnungen bekennen, in alten wie neuen Geschichten.

Eigenes auf der Bühne entdecken

Da ist es dann so ziemlich egal, wie man sich im Vorfeld die angekündigte Premiere von „Leonce und Lena“ nach Georg Büchner als Aufführung mit der Bürger:Bühne noch irgendwie vorgestellt haben mag. Denn schon erstens kommt es anders ... Und das eher undurchschaubar Gegenwärtige ist dabei mit einer so liebenswerten Schar und Erzählweise derart ideen- und variantenreich ins Spiel gebracht, dass sich auch jeder Zuschauer mit seinen eigenen Befindlichkeiten darin zu entdecken vermag.

Flucht und Rückzug, Öffentlichkeit und Präsenz

Rasender Stillstand, trostlose Raserei … Da bleibt doch zuweilen nur noch die Flucht, aber wohin? Vielleicht doch der Rückzug in „little boxes“, welcher Art sie auch immer sein sollen oder sind. Assoziiert in der Aufführung in einem aufragenden Bühnenaufbau, der sich zudem mit einem weißen Tuch rasant und assoziationsreich zur medialen Präsentationsfläche verwandelt. Ein Spiel von Sein und Schein, von Rückzug und Öffentlichkeit ohne Berührung. Doch aus dieser Betrübnis und Versunkenheit zieht hier einer den anderen wieder heraus, werden individuelle Verunsicherungen im isolierten „Rahmen“ zu Hürden, die sich so aber auch überwinden lassen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie auch immer man sich an „Leonce und Lena“ von Georg Büchner erinnern mag: Diese Liebesgeschichte der besonderen Art, nun in einer den Spielenden sympathisch zugeordneten Fassung nach Büchner von Joanna Praml (sie führt auch Regie) und Dorle Trachternach, bezieht sich vor allem auf die Gegenwart. Und ganz offensichtlich haben sich dabei alle gemeinsam wie jeder für sich Gedanken über Naheliegendes, Heutiges gemacht. Zum Beispiel über die Flucht in die eigene Isolation oder auch die Sehnsucht, irgendwohin zu fliehen, möglicherweise nach Italien.

Individualität ausleben

Jeder Darsteller, jede Darstellerin darf die eigene Individualität ausleben, auch musizieren und selbstvergessen tanzen. Sowie im Ausnahmefall sogar mit kreischend hohen Tönen nerven, was im Theater ja eher verpönt ist. Doch hier lässt sich das halbwegs noch tolerieren. Und selbst dann, wenn aus der Schullektüre „Leonce und Lena“ zitiert wird, ist das stimmig in einer Spielfassung, die weder belehrt noch einengt, dafür aber Individualität und Eigenart markant zulässt.

Kein Wunder, dass bei Text und Regie wieder Joanna Praml mit „im Spiel“ ist. Noch in bester Erinnerung ist ihr „Typisch Jenny“, 2018 mit Schülern aus Freital im Kleinen Haus als Experiment der Bürger:Bühne herausgebracht.

Spieler und Szenen prägen sich ein

Nach dieser so beherzten Büchner-Vorstellung wird man sich garantiert an jeden der Mitwirkenden gut erinnern können, mit allen Eigenheiten, Ansprüchen, Fähigkeiten. Wie sich auch Szenen und Situationen markant eingeprägt haben. Zum Beispiel jene, wenn der traurige, von seinem nach Italien ausgebüxten Volk (und Mitspielern) verlassene König (Danny Mlaouhia) recht einsam über sein Schicksal nachsinnt und wahrhaft keinen Spaß mehr hat an irgendwelchen königlichen Ansagen. Also auch folgerichtig abdankt.

Doch das lässt sich nicht alles erzählen. Man muss es sich einfach anschauen. Und darf auch neugierig sein auf überraschende Einfälle zu Bühne und Kostüme (Inga Timm) oder zu den Licht-Spielen von Olaf Rumberg.

nächste Aufführungen: 23. September, 3. & 14. Oktober

www.staatsschauspiel-dresden.de

Von Gabriele Gorgas