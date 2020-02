We Are The City spielen wie ein jährliches Ritual im Ostpol Dresden

Dresden

Ein neues musikalisches Jahr hat begonnen und die Konzertsaison in den Dresdner Klubs ist in vollem Gange, zumindest bis zum Beginn der Festivalsaison. We Are The City aus Kanada sind bereits mehrfach im Ostpol in der Dresdner Neustadt zu Gast gewesen. Zu Beginn noch als musikalischer Geheimtipp gehandelt, hat das Trio aus Vancouver mit seinem progressiven Rock und der eingängigen und unverkennbaren Stimme um seinen Sänger Cayne McKenzie eine stetig wachsende Zuhörerschaft gewonnen. Zu erleben sind sie am Mittwoch im wohl ursprünglichsten und intimsten Konzertwohnzimmer der Stadt.

Pop mit vielen Seitensträngen

We Are The City steht für muskelgestärkte Pferde auf dem Cover, sattgrüne Landschaften und ursprüngliche Naturgewalten. Nicht umsonst hat sich die Band für die Entstehung ihrer mittlerweile fünften Platte in alten Häusern und abgelegenen Gutshöfen eingemietet, um für sich zu sein und ihre Wahrnehmung ausschließlich ihren Gefühlen und Empfindungen zu widmen. Ihre Musik steht für Pop mit vielen Seitensträngen, auch Richtung Prog- und Postrock. Gitarrengekreische nebst balladesken Klaviertönen, bunt, schrill, mal laut, mal leise.

Die im Januar erschienene Platte „RIP“ ist berührend, bittersüß und reifer. Im gleichnamigen Titel „RIP“ besingt und verarbeitet Cayne den Tod eines guten Freundes aus Kindheitstagen: „Eigentlich ein trauriges Lied, es entstand schon vor dem Tod des leider unentdeckten Musikgenies Kyle Tubbs, eher über den Verlust der Freundschaft... Vier Monate später starb er an einer Überdosis, also improvisierte ich den Text neu. Auch heute fragen wir uns immer noch, was würde Kyle tun? Er war wichtig für uns.“

Damit unentdecktes Talent nicht in Nischen verschwindet, haben We Are The City in ihrer Heimatstadt Vancouver einen temporären Kunstraum geschaffen, offen für alle, die filmisch, literarisch oder musikalisch unterwegs sind oder sein wollen. Kostenfreies Internet, Kaffee, Konzerte. Für die Öffentlichkeitsarbeit sorgt ein 24-Stunden-Livestream, der über die Webseite www.wearethecity.ca aufgerufen werden kann. Mittlerweile haben die Kanadier die Ressourcen, um anderen Künstlern, ihren Nachbarn, ihrem Viertel eine Lobby zu geben.

Bereits als Jugendliche fanden sich Andrew Huculiak (Schlagzeug), David Menzel (Gitarre) und Cayne McKenzie als Musiker zusammen und ließen seitdem ihre Wildheit und kreativen Ergüsse fließen. Auf ihrer momentanen Tour werden sie begleitet von den vier Berlinern der Band Hope. Deren Stil bewegt sich zwischen Indie, Ambient und Postrock, die Melancholie wabert dabei nebulös durch den Raum und die Zeit.

Konzert: Mittwoch, 21 Uhr, Ostpol

Karten ab 15 Euro

Von Anne Gräfe