Waterloo Sunset mit Apokalyptischem Reiter in der Galerie Himmel Dresden

Johannes Heisig ist eine Säule im Programm der Galerie Himmel, auch wenn er sich im Vergleich zu anderen Künstlern eher rar macht. Zuletzt zeigte er 2017 im Kabinett einige geradezu klassisch wirkende Aquarelle von südfranzösischen Landschaften, aber seine letzte große Ausstellung liegt bald fünf Jahre zurück. Nun ist eine Auswahl seiner seither entstandenen Gemälde zu sehen, zusammen mit Plastik von Sylvia Hagen.

Die Sujets passen zueinander

Die Arbeiten der heute im Brandenburgischen lebenden letzten Lebensgefährtin des 2010 verstorbenen Werner Stötzer geben sich von ihrer schieren Größe her bescheiden und wären in dieser Auswahl im zur Verfügung stehenden Raum sicherlich überfordert. Aber die Nachbarschaft mit den teils großformatigen, teils intimen Landschaften, Stillleben, (Selbst-)Porträts von Heisig tut ihnen gut. Die Sujets passen zueinander. Hagens Gegenständlichkeit ist assoziativ und oft allegorisch.

Die aktuell ausgestellten Werke gehen offenbar alle auf Arbeit mit Ton zurück, aus dem in einer offenen, an Architektur erinnernden Tektonik Gebilde entstehen, die auch bei starker figürlicher Ausstrahlung etwas von kristallisierter Erfahrung an sich haben. Wird der Ton gebrannt, erhalten die Arbeiten durch die ersichtlichen Spuren des auch brutal und zufällig wirkenden Feuers eine zusätzliche Expressivität („Apokalyptischer Reiter“) meist jedoch wird der trockene Ton abgeformt und in Bronze gegossen. Die Formen werden dadurch weicher, wobei das Material durch farbige Fassung wieder ins Mineralische verfremdet und zugleich nahbarer wird. So entstehen auch kleine Serien, eine kämpfende „Penthesilea“ oder ein gefallener „Achilles“. Wie bei der vergleichsweise schon monumentalen Terrakotte zu Kleist, die eine tragische Zweierbeziehung erahnen lässt, ist die Umsetzung zeitlos archaisch, der assoziative Titel ein reizvoller Anstoß, der nicht illustriert wird, sondern Phantasie beflügeln kann.

Heisig, der einstige Dresdner Rektor und Hellerau-Initiator, inszeniert noch gelegentlich großes Welttheater, aber nicht vordergründig ambitioniert, keineswegs eindeutig ablesbar. So ist der „Waterloo Sunset“ durchaus auch eine inhaltliche Anspielung auf den Song der Kinks von 1967, und mit der Rückbesinnung auf die Jugend seiner, auch der Woodstock-Generation, verbindet sich ein kritisches Bilanzieren. Der Künstler meidet Modisches, aber er lebt mit und in der Zeit. Mit leiser Melancholie nimmt er das Altern an. Es hat eher mit Einsicht zu tun als mit Weisheit, eher gewinnt er an Demut und Aufmerksamkeit für die scheinbar kleinen Dinge, die oft übersehenen Wesenheiten. Er abstrahiert sich nicht in vermeintlich höhere Sphären, sondern nimmt direkt Bezug auf die neuen Seh-Erfahrungen einer Gesellschaft, die täglich millionenfach Bildchen produziert, teilt, bewertet.

Nicht nur der kühn im Sprung über der Halfpipe und vor einer Stadtlandschaft mit dramatischem Himmel fixierte Skateboarder entspricht dem Blickwinkel und der Schnelligkeit zeitgenössischer Optik. Auch der „Neujahrsspaziergang“ von 2020, auf Smartphonegröße verkleinert, erscheint als geradezu typische Momentaufnahme. Der Fotograf ist etwas zurückgeblieben, die kleine Gruppe, aus der sich ein Mann zufällig zurückwendet, schon winzig unter dem Astgerüst eines kahlen Baumes. Auf der zweieinhalb Quadratmeter großen Leinwand aber zerfließen nicht die Pixel im Ungewissen, sondern entfaltet sich sinnliche Malerei zwischen sparsamer Lasur auf durchscheinendem Gewebe und maßvollem Relief aus kraftvoll üppigen, aber mit großem Feingefühl eingesetzten Farben. Es ist nicht die Jagd nach dem immer schärferen Detail, der zufällige Augenblick wird nicht zum Fetisch, sondern zum Ausgangspunkt der Verinnerlichung. Die Zeit zeichnet Gesichter. „Alles ist gut“, sagt der Künstler und blickt uns auf steilem Hochformat leicht herausfordernd aufmerksam an, mit zusammengenommenen Händen unter einer Uhr, deren Zeiger abgefallen sind.

Seit wann brennen wir hoch lodernde Herbstfeuer? Seit wir im Herbst sind. Im Herbst fallen nicht nur die Blätter.

Galerie hat geöffnet

Heisig hat ein „Requiem für eine Hornisse“ verfasst in mindestens 30 Teilen, von denen sechs zu sehen sind, etwa zehnfach auf Augenhöhe vergrößert, was uns sonst entgeht, Artefakte, die staunen lassen und nachdenklich stimmen. Wie auch das „Fischgericht“, bei dem es sich doppeldeutig nicht nur um eine künftige Mahlzeit zu handeln scheint. Doch neben dem Memento mori heißt es, „Uns neu zu gründen“, wie der gestikulierende Volker Braun im Porträt aufzufordern scheint. Dieses auf die Stunde passende „Was soll werden – nein, wir ziehen uns nicht zurück!“ ist noch so ein wie aus dem Moment geborenes Bild, das aber freilich auch auf viele Begegnungen und Gespräche zurückgehen mag.

Das am 7. März gemeinsam mit Sylvia Hagen für eine interessierte Öffentlichkeit geplante musste wegen Corona ausfallen. Die Galerie hat jedoch bis auf Weiteres geöffnet, und im Notfall kann man den Rundgang auch im Internet machen. Freilich sind Heisigs Gemälde keine Bildschirmschoner, und Hagens Arbeiten wollen rundum betrachtet und das eine oder andere nicht zu allerletzt auch gegenständlich an Mann und Frau gebracht sein. Wie übrigens auch einige Aquatintaradierungen von Konrad Henker, die im Kabinett zu sehen sind und neben Gebirgslandschaften manch interessanten Fund aus der alpinen Region nahebringen.

Ausstellung verlängert bis 9. Mai, zu sehen zu den regulären Öffnungszeiten Montag-Freitag 10-18 Uhr und Samstag 10-16 Uhr, selbstverständlich unter Berücksichtigung der erforderlichen Hygienemaßnahmen.

Von Tomas Petzold