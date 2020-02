Was wird aus der Dresdner 1001 Märchen GmbH?

Dresden

Die Zukunft der Dresdner 1001 Märchen GmbH steht in den Sternen. Geschäftsführer Rainer Petrovskys Hoffnungen, nach dem Ende am ursprünglichen Spielort – der Kuppel der Yenidze – so nahtlos wie möglich ein neues Domizil präsentieren zu können, haben sich vorerst zerschlagen. „Wir hängen derzeit noch in der Luft“, sagte er. Bis zum 22. März soll der angestammte Ort noch bespielt werden (das Finale „Das letzte Fest“ ist laut Webseite bereits ausverkauft), dann ist Schluss.

Der Hintergrund ist schnell erzählt. Unter der Yenidze-Kuppel – wo Künstler seit 1997 Märchen vortrugen, aus vielen Ecken der Welt, oft musikalisch und tänzerisch begleitet – war kein angemessenes Agieren mehr möglich, weil Wetterunbill wie Wärme und Nässe das behinderten. Veranstaltungen mussten ausfallen, Einnahmen fehlten. Auch der Vermieter half nicht. Also zogen Petrovsky und sein Team nach 23 Jahren mehr übel als wohl die Reißleine.

Zugleich aber machte man sich Hoffnungen auf einen neuen Standort: das seit geraumer Zeit leer stehende Bräustübel am Körnerplatz in Loschwitz. Selbst wenn der Märchen-Auftakt dort, optimistisch betrachtet, frühestens 2021 zu erwarten war.

Derzeit jedoch nährt auch diese Zuversicht eher wenig. Das Ortsamt Loschwitz habe zwar eine dreimalige monatliche Nutzung befürwortet, sagte Petrovsky. Doch auf kommunaler Ebene hakt es. So habe die Bauaufsicht den Ort für eine relative Dauernutzung noch nicht freigegeben, fügte er an.

Dabei kann er auf Unterstützung der Dresdner Intendantenrunde verweisen. Deren Sprecherin Frauke Roth, Intendantin der Dresdner Philharmonie, bestätigte den DNN auf Anfrage, dass die Runde im November einen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) adressiert hatte, in dem das Gremium die Bewerbung Petrovskys um das Bräustübel als Veranstaltungsort unterstützte.

Bräustübel derzeit für dauerhafte Nutzung nicht geeignet

Das städtische Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung antwortete ebenfalls auf eine DNN-Anfrage und gab den Stand der Dinge wieder. Derzeit sei das Bräustübel für eine dauerhafte Nutzung nicht geeignet, hieß es in einer Mail. Das Gebäude sei provisorisch „brandschutz- und verkehrstechnisch“ für die kurzfristige Raumnutzung durch das Ortsamt Loschwitz instandgesetzt. Für eine langfristige Nutzung müsse es jedoch saniert werden, dafür würden die Kosten derzeit ermittelt. Danach wiederum wäre der Stadtrat gefragt, die entsprechende Summe im Haushalt auch zu beschließen.

Außerdem müsse eine dauerhafte Betreibung für das Bräustübel ausgeschrieben werden. Das sei noch nicht passiert.

Auf die Nachfrage, ob er einen Plan B habe, antwortete Petrovsky: „Nicht so richtig.“ Ihm seien auch ein Café in der Dresdner Neustadt sowie ein Weinkeller in Radebeul als Spielstätten angeboten worden, die ihn jedoch nicht überzeugten. Vielleicht aber könnte er mit seinem Ensemble aus 45 freien Künstlern ab Mai auf die Studiobühne der Landesbühnen Sachsen. Darüber gebe es Gespräche, sagte Petrovsky. Es klang nicht allzu verheißungsvoll.

www.1001maerchen.de

Von Torsten Klaus