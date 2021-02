Was sich aus dem Briefwechsel des linken Dichters Erich Fried mit dem Neonazi Michael Kühnen lernen lässt

Dresden

Thomas Wagner hält Meinungsstreit für dringend nötig. Gerade heute, wo unüberwindliche Gräben zwischen den Ansichten klaffen, hasserfüllte Verwünschungen durch die digitalen Kanäle schießen. Es kommt aber auf das Wie an. Auf Inhalte sollte man sich in Debatten konzentrieren, empfiehlt der 1967 geborene Kultursoziologe. Mit einem Grundsatz, dem er selbst folgt: In der Auseinandersetzung nicht den Menschen, sondern dessen Meinung attackieren.

Briefwechsel zwischen Erich Fried (1921-1988) und Michael Kühnen (1955-1991)

Dass dies selbst zwischen Kontrahenten aus extrem gegensätzlichen politischen Lagern möglich ist, zeigt er an einem ungewöhnlichen Beispiel: Erich Fried (1921-1988), linker Dichter jüdischer Herkunft aus Wien, prominenter Vertreter der westdeutschen Friedensbewegung, besuchte 1983 Michael Kühnen (1955-1991), einen der bekanntesten Neonazis, der wegen Propaganda-Delikten für vier Jahre im Gefängnis saß – und begann einen Briefwechsel mit ihm.

Vorgeschichte und Umstände dieses Zusammentreffens schildert Wagner in seinem neuen Buch „Der Dichter und der Neonazi“. Mit ihm darüber gesprochen hat Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, per Videokonferenz, ohne Publikum. Die Städtischen Bibliotheken haben das in ihren Räumen im Dresdner Kulturpalast aufgezeichnet und auf ihre Internetseite gestellt, zu mehr als einem Dutzend weiterer Lesungen und Gespräche in der Reihe „#weiterlesen“.

„Idealistisch und blind auf die Vernunftfähigkeit, die Menschlichkeit eines Verblendeten setzen?“

Nach gründlicher Recherche spricht Thomas Wagner gar von einer „Brieffreundschaft“. Schon damals fragten sich Freunde Frieds aus der Friedensbewegung ähnlich entgeistert wie die evangelische Theologin Dorothee Sölle: „Wie konnte ein so scharfsinniger Kopf wie Erich Fried idealistisch und blind auf die Vernunftfähigkeit, die Menschlichkeit eines Verblendeten setzen?“ Kühnen leugnete den Massenmord an den Juden in den Konzentrationslagern, verehrte Hitler abgöttisch und wollte die NSDAP wiedergründen.

Jesus verurteilte die Sünde, nicht aber Sünderin oder Sünder, erinnert Thomas Arnold. Folgte Fried diesem christlichen Prinzip? Religiös jedenfalls sei er nicht gewesen, meint Wagner. „Aber er war ein Bibelleser.“ Dazu vertraut mit Methoden der Psychoanalyse. Und er war neugierig. Er wollte herausfinden, wie ein junger Neonazi dachte, der die NS-Zeit nicht erlebt hat. Seine Aufgabe als Schriftsteller sah Fried darin, aufzudecken, was den Menschen von sich selbst entfremdet, um es überwinden zu können. Jedem Menschen traute er zu, ein anderer werden zu können. Thomas Wagner: „Er würde nie sagen: der und der ist ein Menschenfeind. Sondern: Diese Person hat etwas Menschenfeindliches gesagt.“

Lernen kann man aus dieser Begegnung für den heutigen Umgang miteinander

Fried sei sogar so weit gegangen, sich zu fragen, ob in den Dreißigern, wenn er nicht Jude gewesen wäre, aus ihm nicht auch ein Hitlerjunge hätte werden können.

Hat der Briefwechsel etwas gebracht? In ihren gegensätzlichen Positionen jedenfalls hätten sich die beiden keinen Millimeter angenähert, resümiert Wagner. Wohl aber auf persönlicher Ebene. Ob diese Beziehung allerdings nach 1990 gehalten hätte, als Neonazis Menschen zusammenschlugen oder gar ermordeten, da ist sich Wagner nicht sicher.

Lernen könne man aus dieser Begegnung für den heutigen Umgang miteinander dennoch eine ganze Menge, meint er. Indem man sich sagt, dass der Andere, der etwas Unerträgliches äußert, mehr ist als diese Meinung. „Meinungen können Menschen ändern. Wie oft habe ich meine Meinung schon geändert.“

Diese Fähigkeit vermisst er heute. Stattdessen beobachtet er, dass die Tendenz, Menschen vom Streit auszuschließen, um sich greift. Dass innerhalb der verschiedenen Blasen abweichende Meinungen stummgeschaltet würden. „Das ist das Hauptproblem unserer Zeit.“

Er schätzt Institutionen, die sich von sachlicher Kontroverse Erkenntnisgewinn für die Gesellschaft versprechen und auch umstrittene Leute einladen. Denen rät er, sich nicht einem digitalen Shitstorm zu beugen. Was freilich Zivilcourage verlange. „Aber die wird ja immer eingefordert.“

Thomas Wagner: Der Dichter und der Neonazi. Erich Fried und Michael Kühnen – eine deutsche Freundschaft. Klett Cotta. 176 S., 20 Euro.

Von Tomas Gärtner