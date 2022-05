Dresden

„Immer“, antwortet Steffen Wilde auf die Frage, ob auch privat bei ihm noch Musik läuft. „Schon beim Frühstück höre ich mir intensiver die Sachen an, die ich vorab aus den vielen Angeboten rausgesucht habe.“ Er frühstücke eineinhalb Stunden, hängt er an.

Seit Oktober 2009 ist Wilde Geschäftsführer und künstlerischer Leiter eines des traditionsreichen Clubs Dresdens, eines Clubs, der unter seiner Ägide auch wieder regelmäßig in der Liste der besten Jazzclubs Deutschlands auftaucht: der Tonne. Kein Job, den man halbherzig angehen kann – denn so groß der Titel auch klingt: de facto schmeißt Wilde mit Berufs- und Lebenspartnerin Mandy Rosenstiel den Laden. Während sie eher im Hintergrund dafür sorgt, dass die Zahlen stimmen, aber auch durchaus selbst hinter der Theke steht, ist Steffen Wilde vor allem für das Booking und die Betreuung der Gäste zuständig. Und die Tonne ist bei Musikerinnen und Musikern begehrt: „Pro Tag kommen 30 bis 70 Anfragen rein“, berichtet Wilde. Da erklärt sich die lange Frühstückszeit zum Nachhören von allein …

„Jeden Abend ein Klaviertrio wäre ja viel zu langweilig“

Dazu gilt es, die „alten Freunde“ einzuplanen – oftmals Bands, die längst in größere Clubs mit anderen Gagen-Möglichkeiten aufgerückt sind, wegen des Wohlgefühls, das ein Abend in den Kellergewölben unter dem Kurländer Palais mit sich bringt, aber nach wie vor gern in die Tonne kommen. „Eine Band wie Shake Stew könnten wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Aber die wollen wiederkommen und sagen: Wir kriegen das schon hin mit den Gagen.“ Die österreichische Erfolgs-Combo ist zugleich ein gutes Beispiel für die Vielfalt, die seit Wildes Jobübernahme in der Tonne zu Hause ist: Bei Shake Stew gibt es einen gehörigen Anteil Afrobeat, andere Musiker würde man eher den Singer / Songwritern zuschreiben, wieder andere Rock oder sogar Pop. „Jeden Abend ein Klaviertrio wäre ja viel zu langweilig“, so Wilde.

Genau diese Offenheit für den Jazz-Begriff hatte der Vorstand der Tonne auch gesucht, als sie Wilde den Job anboten. Und er brachte die passende Expertise und das richtige Denken dafür mit. 1964 geboren, machte er zwar zunächst bei „Halle Saale Gemüse“ eine Ausbildung und studierte dann Landwirtschaft. Eigentlich wären die Studienwünsche in eine andere Richtung gegangen, die dafür geforderten drei Jahre Armee kamen für Wilde jedoch nicht in Frage. Schließlich hatte er schon in der Schule eher zu den „Aufmüpfigen“ gezählt, erprobte sich auch erstmals selbst auf einer Bühne – mit einem Schülerkabarett. Fast logisch, dass er schnell merkte, dass Kohl- und Rübenzucht nicht das Richtige für ihn war. Der Wunsch, den Studiengang zu Deutsch/Englisch auf Lehramt wechseln zu dürfen, wurde jedoch abgeschlagen: Dafür war er schließlich nicht delegiert worden. Das Landwirtschaftsstudium brach Wilde trotzdem ab, musste dann ein Jahr in der LPG arbeiten. Aber immerhin hatte er in jener Zeit schon einen Nebenjob, der ihm zunehmend mehr bedeutete: In der Orga-Gruppe des Studentenklubs Turm in der ehrwürdigen Moritzburg – ein Magnet des kulturellen Lebens in Halle. Auch da gehörte die Künstlerbetreuung bereits zu Wildes Aufgaben und machte ihm am meisten Spaß.

Zur Zeit der politischen Wende hatte er der LPG bereits komplett den Rücken gekehrt und verdiente seinen Lebensunterhalt als Bilderrahmenbauer im Betrieb eines Freundes. Ab dem Herbstsemester 1990 begann er dennoch zunächst das Lehramtsstudium, das er jedoch nie abschloss.

Seit 1992 als Veranstalter tätig

Denn im Turm führte die neue Welt-Öffnung zu mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Arbeit. 1992 strich der bisherige Booker die Segel, und Wilde wurde der Posten angeboten. „Von da an war ich Veranstalter.“ Und riss Augen und Ohren noch weiter auf, um interessante Künstlerinnen und Künstler aufzuspüren. So während eines dreiwöchigen Aufenthalts in New York 1995. „Mein Lieblingsclub da war die Knitting Factory, und die hatten so tolle Aufkleber: ,What is Jazz?’ – das hat mir total gefallen. Gespielt wurde eben auch Avantgardistisches, Rock und Elektro.“

Wilde zog in der Stadt von einem Konzert zum anderen, sprach Musiker an, knüpfte Kontakte – und gründete nach seiner Rückkehr nach Deutschland seine eigene Agentur, die „Subtone Concerts“. Besorgte vor allem den US-amerikanischen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten in Deutschland und Europa. „Von Portugal bis Rumänien.“ Aber auch in die Dresdner Tonne.

Im heimischen Turm wurde derweil seine Sonntagsreihe „Turm-Jazzclub“ immer beliebter. Zwölf Jahre lang präsentierte Wilde dem Publikum dort wöchentlich all das, was für ihn unter Jazz fiel. Hinzu kam 1994 das Internationale Moritzburg Jazzfestival – ein jeweils dreitägiges Sommer-Kulturereignis in der Saalestadt. Dort standen Till Brönner, oder auch das Art Ensemble of Chicago und Tortoise auf der Bühne.

Auch das Programmfaltblatt gehört zu den Aufgaben

Dann aber passierte 2004 dem Hallenser Turm das, was die Dresdner Tonne schon hinter sich hatte: Insolvenz. Steffen Wilde zog mit seiner Jazzreihe um ins Objekt 5, nannte sie nach dem Brubeck-Titel „Take 5“ und hatte auch damit Erfolg – aber mehr als ein bis drei Konzerte im Monat waren in diesem Rahmen nicht drin. Nun war die Agentur der Hauptjob, brachte aber noch nicht genug Geld ein. Schließlich hatte Wilde in der Zwischenzeit eine Familie gegründet. Einen Ausweg bot der Verlag Janos Stekovics, dessen Bildbände sich gut verkauften. Dank der Vermittlung eines Freundes, der als Lektor in dem kleinen Unternehmen arbeitete, konnte Wilde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen.

Noch eine Berufserfahrung, die dem Vorstand des Vereins Neue Tonne – wie die Dresdner Vereinigung sich nach der Insolvenz zwischenzeitlich nannte – gut gefallen haben dürfte. Denn natürlich gehört auch das zu Wildes Aufgaben: Die Texte für das hübsche, rot-schwarz gehaltene, monatliche Programmfaltblatt zu schreiben, die Presse über Konzerte informieren und auch mal Kontakte zu Musikern herstellen.

Frischen Wind im alten Gemäuer

Und so kam er dann, im Herbst 2009, Wildes Wechsel von der Saale an die Elbe. Zunächst noch in die Spielstätte unter dem Kulturrathaus auf der Königstraße; nach dem Wasserschaden 2015 im ursprünglichen Tonne-Keller in der Altstadt. Als er begann, erinnert Wilde sich, „war gerade mal der Rest des Jahres geplant.“ Es braucht nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie schwierig es ist, so kurzfristig interessante Künstlerinnen und Künstler für Auftritte zu gewinnen.

Die nächsten Konzerte im Jazzclub Tonne ■ 13. Mai, 20 Uhr: Tineke Postma & Freya Band feat. Ralph Alessi ■ 14. Mai, 20 Uhr: Chuffdrone ■ 18. Mai, 20 Uhr: Ghost-Note ■ 22. Mai, 20 Uhr: Vincent Peirani & Jokers ■ 24. Mai, 20 Uhr: Jason Sharp ■ 27. Mai, 20 Uhr: Fazer ■ 28. Mai, 20 Uhr: Anteloper ■ 3. Juni, 20 Uhr: The True Harry Nulz ■ 4. Juni, 20 Uhr: Gary Lucas ■ 8. Juni, 20 Uhr: Suzanne; 21 Uhr: Matthieu Mazué Trio ■ 9. Juni, 20 Uhr: Nout; 21 Uhr: Julia Kadel 5tet ■ 10. Juni, 20 Uhr: Synesthetic ■ 15. Juni, 20 Uhr: Stadtluft-Lesung ■ 17. Juni, 20 Uhr: Sophie Abraham ■ 24. Juni, 20 Uhr: Falk Zenker & Florian Mayer ■ 2. Juli, Zèlia Fonsenca & Katharina Franck ■ 7. Juli, 20 Uhr: Ron Minis jazzclubtonne.de

Es gelang. Und die Dresdner nahmen den frischen Wind im alten Gemäuer dankbar an, erfreuten sich auch an Wildes Offenheit und Zugewandtheit dem Publikum gegenüber. Seine prägnante Standardbegrüßung „Damen und Herren, liebe Freunde!“ erinnert an seine eigenen Bühnenerfahrungen – nicht nur mit dem Schülerkabarett, sondern auch mit einer Band während der Militärzeit, in der er den E-Bass spielte. „Nein, nein“, winkt er ab. Den würde er sich heute nicht mehr umhängen. Das würde das Niveau der Tonne senken. Und das soll auf keinen Fall geschehen.

Von Beate Baum