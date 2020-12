Wanderführer zeigt „Wohlfühlwege“ durch die Sächsische Schweiz auf

Dresden

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande als flöge sie nach Haus“, ließ der große schlesische Dichter Joseph von Eichendorff einst wissen. Derzeit verhält es sich allerdings so, dass die Lande zwar still geworden sind, es aber mit dem Fliegen nicht mehr weit her ist, es einem im Lockdown nicht mal vergönnt ist, sich auch nur weiter als 15 Kilometer vom Wohnort zu entfernen. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten – und die dürften viele wieder in die Sächsische Schweiz zum Wandern locken. Angebote diesbezüglich macht Carsten Storm mit einem Wanderführer, der einen recht ungewöhnlichen Titel trägt, nämlich „Wandern für die Seele“.

Zu-Sich-Selbst und Zu-Einander-Kommen

Nun ist die Erwartung in der Regel groß, wenn dies versprochen wird, ist doch damit die Absicht angedeutet, die Essenz einer Landschaft und ihre Wirkung auf die Seele zu ergründen. Wandern ist nicht nur die natürliche Fortbewegungsart des Menschen, es liegt als attraktive Fitness- und Ausdauersportart wieder voll im Trend und ist mitnichten nur Müllers Lust. 20 „ Wohlfühlwege“, unterteilt in Auszeit-, Panorama-, Verwöhn- und Entschleunigungs-Tour(en), präsentiert der Autor Carsten Storm, über den im Klappentext zu lesen ist, dass er weitgereist und Literaturwissenschaftler ist.

Anzeige

Seit 2001 lebt er in Dresden, am Wandern „begeistert ihn vor allem das Eintauchen in die Natur im Takt des eigenen Schrittes, die Unmittelbarkeit der Eindrücke sowie das Zu-Sich-Selbst- und Zu-Einander-Kommen“. Im Geleitwort lässt Storm die Leser wissen: „Bei historischen Verweisen war die ,Historisch-Topographische Beschreibung der Amtshauptschaft Pirna’, herausgegeben von Alfred Meiche ( Dresden, 1927), hilfreich.“

Quelle: DNN buch Kultur

Manche der Touren des reich illustrierten Buches von Storm sind eher was für Sonntagsausflügler, weil von Bank zu Bank führend, für andere sollte man schwindelfrei sein. Die Tour um die Thorwälder Wände ist ambitioniert-delikat, Wanderfreunde sollten beherzigen, dass der Autor zu ihr anmerkt: „Alles dabei: Forstwege, Waldwege, Wiesenpfade und Dickicht, auf den nicht markierten Teilstrecken ist Orientierungssinn erforderlich; beste Zeit von März bis Oktober.“ Erst folgt die Tourbeschreibung, dann jeweils die Karte. Sehr hilfreich ist, dass in den Ausführungen zu einer Wanderung Schlüsselwörter farblich herausstechen (im Fall des unteren Bielatals wären das unter anderem „Sachsenstein“, „Johanniswacht“, „Ottomühle“ und „Kaiser-Wilhelm-Feste“), das erleichtert ein schnelles Wiederfinden.

„Kraxlschmaus“ und Seelennahrung

Hier und da sind dem Haupttext noch Extra-Info-Felder, zur Seite gestellt, in denen bemerkenswerte Fakten vermittelt werden. Mal wird im Kontext des historischen Bärenfangs unweit der Thorwälder Wände vermittelt, dass dort einst zur Jagdfron verpflichtete Bauern Braunbären für die kurfürstlichen Hetzjagden auf dem Dresdner Altmarkt lebend fangen mussten, was mit Sicherheit kein ungefährlicher Job war. Mal wird vermittelt, wie das mit der Gierseiltechnik der Fähre funktioniert, mit der Wanderer in Rathen über die Elbe setzen können. Zudem wird zu jeder Tour am Ende auf einer eigenen Seite knapp und kurz vermittelt, was verkehrstechnisch beim „Hin & Weg“ zu beachten ist, was es an Sehenswürdigkeiten zu entdecken oder sonst auch immer zu erleben gibt, oder auch, wo es sich gut Essen und Entspannen lässt.

Da gutes Essen zum Panoramaglück für viele dazu gehört, wird auch allerlei zum „Kraxlschmaus“ vermittelt, den die einschlägigen Bauden zumindest zur Saison anbieten. Essen hält bekanntlich Leib und Seele gesund, bis auf ausgemachte Hungerkünstler wird es keiner Storm verdanken, dass er in der Bockmühle im oberen Polenztal einen kleinen hausgemachten Wildschinken für später kauft. So was passt schon noch in den Rucksack, apart Stroms Formulierung „Erinnerung geht schließlich auch über die Zunge“ zu diesem Spontankauf.

Einschlägige Namen vermag Storm bei aller Begeisterung für bizarre Felsformationen, schmale Klettersteige und enge Schluchten nüchtern einzuordnen. Beispiel Höllweg im Schrammsteingebiet. „Den Namen Hölle verdient diese Schlucht (…) nicht. Vielmehr windet sie sich durch ein paar interessante Felsgebilde, gewährt Blicke auf aufstrebende Felsnadeln“. Kein Scherz wiederum ist der Name „Tiefer Grund“ unweit von Waitzdorf. 100 Meter steigt man auf einem 500 Meter langen Teilstück abwärts.

Ein bisschen kann man das Buch zu Seelennahrung zählen. Erhältlich ist es in einschlägigen geistigen Tankstellen, sprich Buchhandlungen.

Carsten Storm; Sächsische Schweiz. Wandern für die Seele. Droste Verlag, 192 Seiten, 16,99 Euro, ISBN 978-3-7700-2182-6

Von Christian Ruf