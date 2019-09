Walter Sittler abermals als Erich Kästner auf der Bühne

Dresden

Anlässlich des Kästner-Jahres 2019 und des nachhaltigen Interesses an den bisherigen Kästner-Produktionen haben Regisseur Martin Mühleis und Komponist Libor Síma ein neues Programm des berühmten Dresdner Autors erarbeitet.

In dem neuen winter-weihnachtlichem Stück mit dem Titel „ Weihnachten mit Erich Kästner“ ist abermals Walter Sittler in der Hauptrolle zu sehen. In den vorherigen zwei Produktionen hat der Schauspieler den Dresdner Autor in über 460 Vorstellungen gemimt – trotzdem werde er selbst nie müde, das zu machen. Ihm zur Seite stehen die Sextanten, die die Bühnenmusik von Síma vertonen. Für die außergewöhnliche Besetzung hat der Komponist die schönsten europäischen Weihnachtslieder neu arrangiert.

Dritte Uraufführung in der VW-Manufaktur

Die winterliche Geschichte ist montiert aus Erzählungen, Weihnachtsgedichten und Auszügen aus Romanen Kästners. Dabei sollen sich melancholische und ironische Texte abwechseln, die Zuschauer erwartet also eine Kästner-typische Melange aus Humor und Sachlichkeit sowie ein kitschfreier und nachdenklicher Blick auf Weihnachten.

Premiere feiert das neue Stück am 1. Adventswochenende in der Gläsernen Manufaktur. Nach „Als ich ein kleiner Junge war“ (2006/2007) und „Prost Onkel Erich oder Vom Kleinmaleins des Seins“ (2010) ist es nunmehr das dritte Bühnenstück, das dort uraufgeführt wird. Neben der Premiere am 30. November finden am 1. Dezember zwei weitere Aufführungen statt. Im Anschluss geht das Stück auf Tournee im deutschsprachigen Raum.

Das Winterweihnachtsprogramm geht thematisch über die Weihnachtszeit hinaus und ist dabei sowohl für junge Zuschauer als auch Erwachsene gedacht – denn wie Walter Sittler schon richtig festgestellt hat: „ Kästner war nie nur für Kinder.“

Karten für 39, 49 und 69 Euro in der Gläsernen Manufaktur sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

www.glaesernemanufaktur.de

Von Annafried Schmidt