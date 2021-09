Walter Herzog zum 85.: „Nicht dem Abbild, dem Inbild gilt die Bemühung“

Berlin

Besucht man Walter Herzog und seine Frau Chris in ihrer Wohnung in Berlins historischer Mitte, dann trifft der Blick bereits im Flur auf eine gerahmte Radierung des Künstlers, ein Boot am Strand oder eher der Rest eines Bootes und zwischen Dünen vergessen. Einst von Menschenhand Geschaffenes weicht zurück in die Natur, wird zum Sinnbild für Vergänglichkeit. Metaphorik ist programmatisch für das grafische Schaffen Herzogs. Das Blatt, gedruckt in braunem Sepia-Ton, kam 1983 in die Galerien und war sofort heiß begehrt in Sammlerkreisen. Auch Herzog ist Kunstsammler. Da wäre Piranesi zu nennen. Den italienischen Meister des 18. Jahrhundert schätzt er seiner exzellenten Technik wegen. Für Piranesis großformatige Architekturphantasien bieten die Wände der Altbauwohnung reichlich Platz.

Frühe Zeichnungen am Kaitzbach in Mockritz

Walter Herzog ist selbst in einer Altbauwohnung geboren, in Dresden, in der Feldschlösschenstraße, nahe dem Hauptbahnhof. Beim Angriff 1945 brannte das Haus aus. Der Mutter gelang es, mit ihm und der Schwester dem Feuersturm zu entkommen. Obdach bot sich in Mockritz, einem damals noch ländlichen Vorort Dresdens. Hier wächst der Künstler auf mit Schulbesuch, Klavierstunden und seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen. Alte Kopfweiden, die den Kaitzbach in Mockritz säumen, gehören zu seinen frühen Motiven und erscheinen immer wieder in veränderter Form. Auf einer Radierung mit dem Titel „Kaitzbachweiden“ heben sich dunkel und bizarr die Umrisse zweier Weiden ab, zerfurcht und entlaubt. Letzte Lebenskraft hält die Baumriesen aufrecht. Ein Motiv als Empfindungssymbol, auch als Symbol für das Menschenleben. Im Band 2 seines Werkverzeichnisses schrieb der Künstler: „Nicht dem Abbild, dem Inbild gilt die Bemühung.“

Walter Herzog: „Kaitzbachweiden“, Radierung, 1975. Quelle: W. Herzog

Architekt auf Umwegen

Nach dem Schulbesuch wollte er Architekt werden, doch das Abitur war dem Sohn einer Kaufmannsfamilie verwehrt. Nach Maurerlehre, Baufachschule und Architekturstudium in Dresden begann eine erfolgreiche Architektenlaufbahn. Seit 1963 war Herzog bei Berlin-Projekt tätig und entwarf 1967 die markante Umbauung des Fernsehturms in Berlin-Mitte.

Das Zeichnen hat er jedoch nie aufgegeben, es wurde eher intensiver. Erste Radierungen entstanden mit der eigenen Kupfertiefdruckpresse und es folgten beachtete Ausstellungen. 1980 fiel der Entschluss, die Architektur fallen zu lassen und sich ganz für die Kunst des Radierens und Zeichnens zu entscheiden.

Radierungen und Federzeichnungen

Walter Herzogs Bilderwelt ist die Landschaft mit Motiven von den Küsten Rügens bis zu mediterranen Regionen. Bei einer Radierung mit dem Titel „Agrigent“, entstanden nach einer Sizilienreise, führen Stufen zu einem Tor als Rest eines einst stattlichen Bauwerks, nun Mahnmal geworden für Endlichkeit. Skizzen dazu erfassten die äußere Wirklichkeit, gleichsam als Rohmaterial für den Ausdruck innerer Wirklichkeit, die dann im Medium eines Bildes als Radierung auf der Druckplatte entstand. Auf dem großen Arbeitstisch im Atelier, einem Erkerzimmer mit Blick auf die ferne Kuppel des Berliner Doms, liegt eine Druckplatte. Das Motiv deutet sich schon an, es ist eine antike Skulptur. Seit einigen Jahren fügte der Künstler seinem Werk auch Figürliches und Porträts hinzu. Der lebensgroße Abguss der sogenannten Herkulanerin nach einem Original in der Dresdner Antikensammlung beherrscht einen großen Wohnraum neben dem Atelier.

Grafische Blätter druckt die Frau

Am gedeckten Tisch bittet Chris Herzog zu einer Tasse Tee. Selbst einst als Architektin tätig, wurde sie dann für die Arbeit des Künstlers unverzichtbar. Feinfühlig und mit Perfektion meistert sie den Druckvorgang der grafischen Blätter. Im Gespräch geht es um eine geplante Ausstellung in Dresden. Die Auswahl will bedacht sein, immerhin stehen 2000 Radierungen zur Wahl. Die Verbindungen Herzogs zu Kunstgalerien im Lande sind weit verzweigt. In Dresden präsent zu sein, war ihm stets besonders wichtig. Kunstfreunde erinnern sich sicher an Werkschauen beispielsweise in der Galerie art & form. Hier waren auch einige seiner großformatigen Federzeichnungen zu sehen. Eine dieser Zeichnungen ist betitelt mit „Dolomiten im Nebel“. Der Landschaftsraum ist hier zur Bilddichtung geworden.

Der Romantik nahe

Reise- und Ausstellungsmöglichkeiten der neuen Zeit weiß der am Montag 85 Jahre alt werdende Walter Herzog zu schätzen, seinen ästhetischen Positionen blieb er jedoch treu und führt sie, unabhängig von gesellschaftlichen Veränderungen, unbeirrt weiter. Fragt man nach einem erholsamen Ausgleich, genügt schon der Blick auf den Steinway-Flügel und die aufgeschlagenen Notenblätter mit Robert Schumanns Phantasiestücken. Romantik also, der sich Herzog nahe fühlt, auch seinem Werk anverwandt ist und vielleicht als Erklärung für seinen Erfolg gelten könnte.

Von Marie Luise Rohde