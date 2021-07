Wählerisch, energisch, weiblich: „Glück“ und „Orphea“ im Zentralkino Dresden

Dresden

„Ich glaub’, ich kann das nicht: Glück.“ Sascha ist kurz hinter 40 und arbeitet als Prostituierte in einem kleinen Berliner Bordell. Routiniert erledigt sie ihren Beruf, die kleine Gemeinschaft mit eher mütterlicher Chefin und den anderen „Mädchen“, deren Echtnamen hinter Pseudonymen verdampfen, bringt Nähe, die sie zulassen kann. Es ändert sich, als mit Maria eine Neue kommt, die jünger ist und sich durch ihre bestimmte, eigene Art angenehm einfügt und – sich in Sascha verliebt. Ein Ruck geht durch die Routine.

Entscheidungen als Zeichen von Stärke

Regisseurin Henrika Kull, Jahrgang 1984, hat für ihren zweiten Langfilm zehn Jahre lang, intensiv in der „Szene“ recherchiert, umfassende Gespräche mit Frauen geführt, Hausdamen assistiert oder an Bordell-Bars gearbeitet. Sie sagt: „Sehnsucht und Körperlichkeit, aber auch Orte sozialer Grenzerfahrung und Stigmatisierung sind Themen, die mich schon immer faszinieren. So sehr sich die Orte, an die ich kam, unterschieden, nahm ich die Frauen doch meist sehr selbstbestimmt in ihrer Berufsausübung wahr. Da sie sich Mechanismen angeeignet hatten, Übergriffe zu antizipieren und bewusst mit diesen umzugehen oder sie erst gar nicht zuzulassen, erlebte ich sie immer als Akteurinnen, die ihre Grenzen selbst definierten. Dabei stellte ich mir immer wieder die Frage, ob denn selbstbestimmte Sexarbeit möglich ist. Noch spannender finde ich aber die Frage, ob selbstbestimmte Arbeit im Kapitalismus überhaupt möglich ist.“

Sascha und Maria haben Entscheidungen getroffen – als Zeichen von Stärke. Dafür hat Sascha (Katharina Behrens) ein anderes, für sie falsches Leben hinter sich gelassen, ein Leben mit Mann und Sohn in Brandenburg, wo die Dörfer für sie noch kleiner waren, als sie eh schon sind. Sie hält Kontakt ins Gestern, ja, aber ein intensiver ist es nicht. Als sie mit Maria (Adam Hoya) zum traditionell bräsigen Dorffest fährt, sieht es aus, als sei das Fest ein Test. Er endet mit negativem Ergebnis.

Maria hingegen strotzt vor Selbstbewusstsein. So verkauft sie ihren Körper, so geht sie mit den Freiern um. Zum Glück, auch für den Film, kommt sie aus Italien und nicht, wie so oft als Klischee, aus Osteuropa. Hintergründe ihres Lebens in der Heimat klingen nur kurz an: Die Mutter ist tot, den Vater hält sie am Telefon mit kleinen Lebenslügen an betont kurzer Strippe. Wenn Maria mit Sascha Sinnlich- und Lebendigkeit auslebt, will sie es „nicht nach Skript machen“. Als sie dies sagt, endet ein kurzer Moment der Verstörung beim Liebesakt in prustendem Lachen – eine wunderbare Szene.

Wie es viele gibt in „Glück“, denn Regisseurin Kull schafft es, ihre vorrangig mit „echten“ Menschen gespielte Geschichte in keiner Phase aufzuplustern. Geschickt hält sie die Balance aus Nebensächlichkeiten und Stimmungen, die sich wirklich echt anfühlen. „Glück“ ist nicht nur fürs queere Kino ein Glücksfall.

Stand- und Durchhaltevermögen gefordert

Während sich dieser Film im guten Sinne wegsieht, fordert „Orphea“ so gut wie alles an Stand- und Durchhaltevermögen, Aufmerksamkeit und Offenheit dem Genre gegenüber, was einem Cineasten gegeben ist. Der deutsche Altmeister Alexander Kluge (89) hat sich zum zweiten Mal mit dem philippinischen Regisseur Khavn de la Cruz zusammengetan. Khavn, Jahrgang 1973, hat wohl (das Wörtchen ist gar nicht despektierlich gemeint) bislang 51 Lang- und 115 Kurzfilme erschaffen, als „Mein Stil ist kein Stil“-Autor sechs Bücher mit Lyrik und Prosa geschrieben, ist Komponist von 23 Alben, Musiker, Trash- und Guerillakünstler. 2018 erschufen Khavn und Kluge zusammen „Happy Lamento“, für Letzteren war es der erste Film nach zwei Jahrzehnten.

Hatte „Happy Lamento“ schon jegliche Schubladen in Sachen Format, Stilwahl, Mixtur und Energiefluss gesprengt, geht „Orphea“ noch ein paar Schritte weiter. Zitat Khavn: „Das Kino verschlingt alle anderen Künste: Musik, Literatur, Dichtung. Und es ist einfach schneller.

Ein Drehort ist wie ein Abenteuerspielplatz. Du stellst die Geräte bereit und dann können die Kinder spielen “ Alexander Kluge nimmt die Partnerschaft mit diesem Multitalent her, um Gedanken an einen Kolonialherren zu verbannen, als der er sich ohne Einheimische dort in Asien fühlen würde. Sagt er.

Lilith Stangenberg spielt Orphea als Forscherin der Unsterblichkeit und Rockröhre. Quelle: Kairos Film: Rapid Eye Movies

„Orphea“ entstand zu großen Teilen in Manila. Die legendäre und tausendfach künstlerisch adaptierte Erzählung vom Sänger Orpheus wird hier komplett gedreht. Zeitgemäß kommentierend, wird aus ihm eine Sie, aus seiner geliebten Eurydike ein von ihr geliebter Eurydiko, der gleich noch Prostituierter ist. Lilith Stangenberg, Theaterschauspielerin an der Volksbühne Berlin und im Kino vor allem durch Nicolette Krebitz’ „Wild“ fulminant bekannt geworden, spielt diese Orphea als Forscherin der Unsterblichkeit und Rockröhre, als, wie Stangenberg sagt „Besessene in den Katakomben der Unterwelt, Märtyrerin und Verführerin.“ Wird Orphea gelingen, was Orpheus stets misslang, den so nahen Menschen aus der Hölle zu befreien?

Alle Rätsel des vor 2000 Jahren begründeten Mythos, der Sprung zurück zur russischen Revolution, Ingmar Bergmans Schlangenspruch, Flüchtlingskrise, Collagen aus Stand- und Bewegtbildern, surreale Animationen, Kluges klassische Interviewsituationen, wild sprießende Farben, Masken, Körper, Tiere, Menschen, Tiraden – „Orphea“ ist im Grunde nicht zu fassen, kommt als Reizflut im Gewand eines Rockmusicals daher mit Musik als, so Alexander Kluge, „Gewalt und Macht“.

Feiner Schachzug ist, dass Orphea als Band temporär existiert(e) und neun von Khavn komponierte Lieder aus dem Film auf eine Platte holt. Der lustig eingeblasene Bretterknaller „Ruined Heart“ mit Khavn feat. Bing Austria & The Flippin’ Soul Stompers war einst in Khavns Film „Ruined Heart – Another Lovestory Between A Criminal & A Whore“ eine irre Irreführung. Denn das Werk hatte durchaus schwer verstörende Momente.

Für die „Orphea“-Produktion singt Lilith Stangenberg, Khavn spielt Klavier und „eine Heimorgel von ebay für Selbstabholer mit halb-defekter Begleitautomatik“, Brezel Göring von Stereo Total saß an den Reglern und am Schlagzeug. Teils putzige, teils schmissige Lieder im Universum von Drama-Pop und Kinderzimmer entstanden, ein veritabler Lieblingshit ist in gleich zwei Versionen dabei („Idiot“), ein heiserer Walzer („Widow“), Russisch für Nüchterne („Karlik“).

Wer mit dem Film scheitern sollte, dem bleibt also durchaus noch ein Genussversuch.

„Glück“ läuft am Freitag, Sonnabend (je 16 Uhr) und Montag (21.30 Uhr), „Orphea“ ist am Freitag (17.45 Uhr) und Mittwoch (15.45 Uhr) im Zentralkino im Kulturkraftwerk zu sehen.

Die CD „Orphea - Lovesongs From Hell“ von Lilith Stangenberg & Khavn de la Cruz ist beim Label Fun In The Church erschienen

Von Anne Daun